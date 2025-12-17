Skrócone listy do Oscarów 2026. Holland odpada z Franzem Kafką, ale inni Polacy są w grze

materiały prasowe/Kino Świat

Reklama

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła wczoraj skrócone listy w aż 12 kategoriach Oscarów 2026, w tym w zupełnie nowej - casting. Dla naszego kraju najważniejszą informacją jest odpadnięcie z rywalizacji produkcji Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland, zgłoszonej w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W grze o statuetki wciąż są jednak inni Polacy: Łukasz Żal za zdjęcia do Hamneta (tu możemy spodziewać się też nominacji dla Małgosi Turzańskiej za kostiumy), Autokar od Sylwii Szkiłądź (Najlepszy animowany film krótkometrażowy) i Taty nie ma, krótkometrażowy film fabularny w reżyserii Jana Saczka.

Oto wszystkie skrócone listy Oscarów 2026:

Film międzynarodowy

Argentyna - "Belén"

Brazylia - "Tajny agent"

Francja - "To był zwykły przypadek"

Niemcy - "Sound of Falling"

Indie - "Homebound"

Irak - "The President’s Cake"

Japonia - "Kokuho"

Jordania - "All That’s Left of You"

Norwegia - "Wartość sentymentalna"

Palestyna - "Palestine 36"

Korea Południowa - "Bez wyjścia"

Hiszpania - "Sirât"

Szwajcaria - "Late Shift"

Tajwan - "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!"

Tunezja - "Głos Hind Rajab"

Film dokumentalny

"Prawo Alabamy"

"Apokalipsa w tropikach"

"Coexistence, My Ass!"

"Come See Me in the Good Light"

"Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"

"Cięcie skał"

"Opowieści z dalekiej północy"

"Powrót Liat"

"Pan Nikt kontra Putin"

"Mistress Dispeller"

"My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow"

"Idealna sąsiadka"

"Nasiona"

"2000 metrów do Andrijiwki"

"Yanuni"

Casting

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sirât"

"Zniknięcia"

"Wicked: Na dobre"

Zdjęcia

"Ballada o drobnym karciarzu"

"Bugonia"

"Zgiń kochanie"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Nowa fala"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sirât"

"Song Sung Blue"

"Wpatrując się w słońce"

"Sny o pociągach"

"Wicked: Na dobre"

Muzyka

"Avatar: Ogień i popiół"

"Bugonia"

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

"Diane Warren: Relentless"

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Hedda"

"Dom pełen dynamitu"

"Jay Kelly"

"Wielki Marty"

"Norymberga"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sirât"

"Sny o pociągach"

"Tron: Ares"

"Truth & Treason"

"Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" "

"Wicked: Na dobre"

Piosenka

"As Alive As You Need Me To Be" ("Tron: Ares")

"Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")

"Dream As One" ("Avatar: Ogień i popiół")

"Drive" ("F1")

"Dying To Live" ("Billy Idol Should Be Dead")

"The Girl In The Bubble" ("Wicked: Na dobre")

"Golden" ("K-popowe łowczynie demonów")

"Highest 2 Lowest" ("Od góry do dołu")

"I Lied To You" ("Grzesznicy")

"Last Time (I Seen The Sun)" ("Grzesznicy")

"No Place Like Home" ("Wicked: Na dobre")

"Our Love" ("The Ballad of Wallis Island")

"Salt Then Sour Then Sweet" ("Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle")

"Sweet Dreams Of Joy" ("Viva Verdi!")

"Train Dreams" ("Sny o pociągach")

Efekty wizualne

"Avatar: Ogień i popiół"

"The Electric State"

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Jurassic World: Odrodzenie"

"The Lost Bus"

"Grzesznicy"

"Superman"

"Tron: Ares"

"Wicked: Na dobre"

Dźwięk

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sirât"

"Springsteen: Ocal mnie od nicości"

"Superman"

"Wicked: Na dobre"

Charakteryzacja i fryzury

"The Alto Knights"

"Frankenstein"

"Kokuho"

"Wielki Marty"

"Norymberga"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Smashing Machine"

"Brzydka siostra"

"Wicked: For Good"

Krótkometrażowy film aktorski

"Ado"

"Amarela"

"Beyond Silence"

"The Boy with White Skin"

"Butcher’s Stain"

"Butterfly on a Wheel"

"Taty nie ma"

"Extremist"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen’s Period Drama"

"Pantyhose"

"The Pearl Comb"

"Rock, Paper, Scissors"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Krótkometrażowy film animowany

"Autokar"

"Butterfly"

"Cardboard"

"Éiru"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Hurikán"

"I Died in Irpin"

"The Night Boots"

"Playing God"

"The Quinta’s Ghost"

"Retirement Plan"

"The Shyness of Trees"

"Snow Bear"

"The Three Sisters"

Krótkometrażowy film dokumentalny

"All the Empty Rooms"

"All the Walls Came Down"

"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Bad Hostage"

"Cashing Out"

"Chasing Time"

"Children No More: Were and Are Gone"

"Classroom 4"

"The Devil Is Busy"

"Heartbeat"

"Last Days on Lake Trinity"

"On Healing Land, Birds Perch"

"Perfectly a Strangeness"

"Rovina’s Choice"

"We Were the Scenery"

Ceremonia wręczenia Oscarów 2026 odbędzie się 16 marca 2026 roku.