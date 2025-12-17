Reklama
Skrócone listy do Oscarów 2026. Holland odpada z Franzem Kafką, ale inni Polacy są w grze

Znamy już skrócone listy w wielu kategoriach Oscarów 2026. Już na tym etapie z rywalizacji odpadł film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. Warto jednak podkreślić, że w walce o statuetki wciąż pozostaje kilku innych Polaków. 
Agnieszka Holland na planie filmu Franz Kafka materiały prasowe/Kino Świat
Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła wczoraj skrócone listy w aż 12 kategoriach Oscarów 2026, w tym w zupełnie nowej - casting. Dla naszego kraju najważniejszą informacją jest odpadnięcie z rywalizacji produkcji Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland, zgłoszonej w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W grze o statuetki wciąż są jednak inni Polacy: Łukasz Żal za zdjęcia do Hamneta (tu możemy spodziewać się też nominacji dla Małgosi Turzańskiej za kostiumy), Autokar od Sylwii Szkiłądź (Najlepszy animowany film krótkometrażowy) i Taty nie ma, krótkometrażowy film fabularny w reżyserii Jana Saczka.

Oto wszystkie skrócone listy Oscarów 2026:

Film międzynarodowy

  • Argentyna - "Belén"
  • Brazylia - "Tajny agent"
  • Francja - "To był zwykły przypadek"
  • Niemcy - "Sound of Falling"
  • Indie - "Homebound"
  • Irak - "The President’s Cake"
  • Japonia - "Kokuho"
  • Jordania - "All That’s Left of You"
  • Norwegia - "Wartość sentymentalna"
  • Palestyna - "Palestine 36"
  • Korea Południowa - "Bez wyjścia"
  • Hiszpania - "Sirât"
  • Szwajcaria - "Late Shift"
  • Tajwan - "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!"
  • Tunezja - "Głos Hind Rajab"

Film dokumentalny

  • "Prawo Alabamy"
  • "Apokalipsa w tropikach"
  • "Coexistence, My Ass!"
  • "Come See Me in the Good Light"
  • "Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"
  • "Cięcie skał"
  • "Opowieści z dalekiej północy"
  • "Powrót Liat"
  • "Pan Nikt kontra Putin"
  • "Mistress Dispeller"
  • "My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow"
  • "Idealna sąsiadka"
  • "Nasiona"
  • "2000 metrów do Andrijiwki"
  • "Yanuni"

Casting

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Wielki Marty"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Tajny agent"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Grzesznicy"
  • "Sirât"
  • "Zniknięcia"
  • "Wicked: Na dobre"

Zdjęcia

  • "Ballada o drobnym karciarzu"
  • "Bugonia"
  • "Zgiń kochanie"
  • "F1"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Wielki Marty"
  • "Nowa fala"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Grzesznicy"
  • "Sirât"
  • "Song Sung Blue"
  • "Wpatrując się w słońce"
  • "Sny o pociągach"
  • "Wicked: Na dobre"

Muzyka 

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "Bugonia"
  • "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"
  • "Diane Warren: Relentless"
  • "F1: Film"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Hedda"
  • "Dom pełen dynamitu"
  • "Jay Kelly"
  • "Wielki Marty"
  • "Norymberga"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Grzesznicy"
  • "Sirât"
  • "Sny o pociągach"
  • "Tron: Ares"
  • "Truth & Treason"
  • "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" "
  • "Wicked: Na dobre" 

Piosenka

  • "As Alive As You Need Me To Be" ("Tron: Ares")
  • "Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")
  • "Dream As One" ("Avatar: Ogień i popiół")
  • "Drive" ("F1")
  • "Dying To Live" ("Billy Idol Should Be Dead")
  • "The Girl In The Bubble" ("Wicked: Na dobre")
  • "Golden" ("K-popowe łowczynie demonów")
  • "Highest 2 Lowest" ("Od góry do dołu")
  • "I Lied To You" ("Grzesznicy")
  • "Last Time (I Seen The Sun)" ("Grzesznicy")
  • "No Place Like Home" ("Wicked: Na dobre")
  • "Our Love" ("The Ballad of Wallis Island")
  • "Salt Then Sour Then Sweet" ("Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle")
  • "Sweet Dreams Of Joy" ("Viva Verdi!")
  • "Train Dreams" ("Sny o pociągach")

Efekty wizualne

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "The Electric State"
  • "F1: Film"
  • "Frankenstein"
  • "Jurassic World: Odrodzenie"
  • "The Lost Bus"
  • "Grzesznicy"
  • "Superman"
  • "Tron: Ares"
  • "Wicked: Na dobre"

Dźwięk

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "F1: Film"
  • "Frankenstein"
  • "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Grzesznicy"
  • "Sirât"
  • "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
  • "Superman"
  • "Wicked: Na dobre"

Charakteryzacja i fryzury

  • "The Alto Knights"
  • "Frankenstein"
  • "Kokuho"
  • "Wielki Marty"
  • "Norymberga"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Grzesznicy"
  • "Smashing Machine"
  • "Brzydka siostra"
  • "Wicked: For Good"

Krótkometrażowy film aktorski

  • "Ado"
  • "Amarela"
  • "Beyond Silence"
  • "The Boy with White Skin"
  • "Butcher’s Stain"
  • "Butterfly on a Wheel"
  • "Taty nie ma"
  • "Extremist"
  • "A Friend of Dorothy"
  • "Jane Austen’s Period Drama"
  • "Pantyhose"
  • "The Pearl Comb"
  • "Rock, Paper, Scissors"
  • "The Singers"
  • "Two People Exchanging Saliva"

Krótkometrażowy film animowany

  • "Autokar"
  • "Butterfly"
  • "Cardboard"
  • "Éiru"
  • "Forevergreen"
  • "The Girl Who Cried Pearls"
  • "Hurikán"
  • "I Died in Irpin"
  • "The Night Boots"
  • "Playing God"
  • "The Quinta’s Ghost"
  • "Retirement Plan"
  • "The Shyness of Trees"
  • "Snow Bear"
  • "The Three Sisters"

Krótkometrażowy film dokumentalny

  • "All the Empty Rooms"
  • "All the Walls Came Down"
  • "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
  • "Bad Hostage"
  • "Cashing Out"
  • "Chasing Time"
  • "Children No More: Were and Are Gone"
  • "Classroom 4"
  • "The Devil Is Busy"
  • "Heartbeat"
  • "Last Days on Lake Trinity"
  • "On Healing Land, Birds Perch"
  • "Perfectly a Strangeness"
  • "Rovina’s Choice"
  • "We Were the Scenery"

Ceremonia wręczenia Oscarów 2026 odbędzie się 16 marca 2026 roku. 

Źródło: Deadline

