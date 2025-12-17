Skrócone listy do Oscarów 2026. Holland odpada z Franzem Kafką, ale inni Polacy są w grze

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła wczoraj skrócone listy w aż 12 kategoriach Oscarów 2026, w tym w zupełnie nowej - casting. Dla naszego kraju najważniejszą informacją jest odpadnięcie z rywalizacji produkcji Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland, zgłoszonej w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W grze o statuetki wciąż są jednak inni Polacy: Łukasz Żal za zdjęcia do Hamneta (tu możemy spodziewać się też nominacji dla Małgosi Turzańskiej za kostiumy), Autokar od Sylwii Szkiłądź (Najlepszy animowany film krótkometrażowy) i Taty nie ma, krótkometrażowy film fabularny w reżyserii Jana Saczka.
Oto wszystkie skrócone listy Oscarów 2026:
Film międzynarodowy
- Argentyna - "Belén"
- Brazylia - "Tajny agent"
- Francja - "To był zwykły przypadek"
- Niemcy - "Sound of Falling"
- Indie - "Homebound"
- Irak - "The President’s Cake"
- Japonia - "Kokuho"
- Jordania - "All That’s Left of You"
- Norwegia - "Wartość sentymentalna"
- Palestyna - "Palestine 36"
- Korea Południowa - "Bez wyjścia"
- Hiszpania - "Sirât"
- Szwajcaria - "Late Shift"
- Tajwan - "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!"
- Tunezja - "Głos Hind Rajab"
Film dokumentalny
- "Prawo Alabamy"
- "Apokalipsa w tropikach"
- "Coexistence, My Ass!"
- "Come See Me in the Good Light"
- "Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"
- "Cięcie skał"
- "Opowieści z dalekiej północy"
- "Powrót Liat"
- "Pan Nikt kontra Putin"
- "Mistress Dispeller"
- "My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow"
- "Idealna sąsiadka"
- "Nasiona"
- "2000 metrów do Andrijiwki"
- "Yanuni"
Casting
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
- "Sirât"
- "Zniknięcia"
- "Wicked: Na dobre"
Zdjęcia
- "Ballada o drobnym karciarzu"
- "Bugonia"
- "Zgiń kochanie"
- "F1"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Nowa fala"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
- "Sirât"
- "Song Sung Blue"
- "Wpatrując się w słońce"
- "Sny o pociągach"
- "Wicked: Na dobre"
Muzyka
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "Bugonia"
- "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"
- "Diane Warren: Relentless"
- "F1: Film"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Hedda"
- "Dom pełen dynamitu"
- "Jay Kelly"
- "Wielki Marty"
- "Norymberga"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Sirât"
- "Sny o pociągach"
- "Tron: Ares"
- "Truth & Treason"
- "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże" "
- "Wicked: Na dobre"
Piosenka
- "As Alive As You Need Me To Be" ("Tron: Ares")
- "Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")
- "Dream As One" ("Avatar: Ogień i popiół")
- "Drive" ("F1")
- "Dying To Live" ("Billy Idol Should Be Dead")
- "The Girl In The Bubble" ("Wicked: Na dobre")
- "Golden" ("K-popowe łowczynie demonów")
- "Highest 2 Lowest" ("Od góry do dołu")
- "I Lied To You" ("Grzesznicy")
- "Last Time (I Seen The Sun)" ("Grzesznicy")
- "No Place Like Home" ("Wicked: Na dobre")
- "Our Love" ("The Ballad of Wallis Island")
- "Salt Then Sour Then Sweet" ("Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle")
- "Sweet Dreams Of Joy" ("Viva Verdi!")
- "Train Dreams" ("Sny o pociągach")
Efekty wizualne
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "The Electric State"
- "F1: Film"
- "Frankenstein"
- "Jurassic World: Odrodzenie"
- "The Lost Bus"
- "Grzesznicy"
- "Superman"
- "Tron: Ares"
- "Wicked: Na dobre"
Dźwięk
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "F1: Film"
- "Frankenstein"
- "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Sirât"
- "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
- "Superman"
- "Wicked: Na dobre"
Charakteryzacja i fryzury
- "The Alto Knights"
- "Frankenstein"
- "Kokuho"
- "Wielki Marty"
- "Norymberga"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Smashing Machine"
- "Brzydka siostra"
- "Wicked: For Good"
Krótkometrażowy film aktorski
- "Ado"
- "Amarela"
- "Beyond Silence"
- "The Boy with White Skin"
- "Butcher’s Stain"
- "Butterfly on a Wheel"
- "Taty nie ma"
- "Extremist"
- "A Friend of Dorothy"
- "Jane Austen’s Period Drama"
- "Pantyhose"
- "The Pearl Comb"
- "Rock, Paper, Scissors"
- "The Singers"
- "Two People Exchanging Saliva"
Krótkometrażowy film animowany
- "Autokar"
- "Butterfly"
- "Cardboard"
- "Éiru"
- "Forevergreen"
- "The Girl Who Cried Pearls"
- "Hurikán"
- "I Died in Irpin"
- "The Night Boots"
- "Playing God"
- "The Quinta’s Ghost"
- "Retirement Plan"
- "The Shyness of Trees"
- "Snow Bear"
- "The Three Sisters"
Krótkometrażowy film dokumentalny
- "All the Empty Rooms"
- "All the Walls Came Down"
- "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
- "Bad Hostage"
- "Cashing Out"
- "Chasing Time"
- "Children No More: Were and Are Gone"
- "Classroom 4"
- "The Devil Is Busy"
- "Heartbeat"
- "Last Days on Lake Trinity"
- "On Healing Land, Birds Perch"
- "Perfectly a Strangeness"
- "Rovina’s Choice"
- "We Were the Scenery"
Ceremonia wręczenia Oscarów 2026 odbędzie się 16 marca 2026 roku.
Źródło: Deadline