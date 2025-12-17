Reklama
Dead Island 3 już powstaje. Jest nawet przybliżony termin premiery

Na Dead Island 2 czekaliśmy wiele lat, ale wygląda na to, że w przypadku 3. serii będzie wygladać to zupełnie inaczej. Prace podobno już trwają, a gra mogłaby zadebiutować już za około 2 lata. 
Paweł Krzystyniak
Dead Island
Dead Island 2
Dead Island 2 powstawało przez długie lata i choć wielu zwątpiło w ten tytuł, ostatecznie okazał się on całkiem przyzwoitą produkcją. Gra zebrała pozytywne opinie i zgromadziła ponad 20 milionów graczy. Wynik ten najwyraźniej był na tyle dobry, że zdecydowano się na stworzenie kolejnej odsłony serii. Pierwszy teaser otrzymaliśmy we wrześniu tego roku, gdy na profilu Dambuster Studios wprost zaznaczono, że to jeszcze nie koniec tej „podróży”. Teraz natomiast poznaliśmy pewne konkrety.

Dead Island 2 - recenzja gry

Z dokumentów finansowych, do których dotarł jeden z użytkowników serwisu X, wynika, że prace nad grą już się rozpoczęły, choć znajdują się na dość wczesnym etapie. Twórcy mają pracować między innymi nad fabułą, a także nad projektami świata oraz postaci. Co ciekawe, już teraz pojawił się dość konkretny termin premiery — Dead Island 3 miałoby trafić na rynek w pierwszym lub drugim kwartale 2028 roku. Czy rzeczywiście tak będzie? Czas pokaże.

Źródło: x.com

Dead Island
