Bridgertonowie - co wydarzy się w 4. sezonie? Kopciuszek, problemy Penelope i romans Violet

Fot. Netflix

Reklama

Jess Brownell, scenarzystka, producentka i showrunnerka serialu Bridgertonowie, udzieliła wywiadu portalowi Entertainment Weekly, w którym szczegółowo opowiedziała o tym, co widzowie dostaną w 4. sezonie hitu Netflixa. Choć w centrum opowieści będzie romans Benedicta z tajemniczą kobietą poznaną na balu, to nie będzie to jedyna historia miłosna, którą zobaczymy na ekranie.

Bridgertonowie - co wydarzy się w 4. sezonie?

Co wydarzy się w 4. sezonie serialu Bridgertonowie? Benedict (Luke Thompson) na balu maskowym spotka tajemniczą niewiastę (Yerin Ha), która skradnie jego serce. Później będzie próbował odkryć jej tożsamość. Bogaty mężczyzna nie ma jednak pojęcia, że wybranka jego serca w rzeczywistości jest pokojówką. Fabuła 4. sezonu jest więc zainspirowana bajką o Kopciuszku i skupia się w dużej mierze na różnicach klasowych między głównymi bohaterami.

Jess Brownell zdradziła, że Sophie Baek nie jest typową damą w opałach, tylko upartą młodą kobietą, która wreszcie zdobędzie się na odwagę, by podążać za swoimi marzeniami: „Benedict żyje w świecie fantazji. Sophie żyje w świecie brutalnej rzeczywistości. I chodzi o to, że żadne z nich na początku nie jest w miejscu, na którym może urosnąć prawdziwa miłość”. Na przestrzeni 4. sezonu bohaterowie będą więc musieli przejść przemianę.

Swoją drogą, możecie przyjrzeć się parze na nowych zdjęciach od Entertainment Weekly:

Bridgertonowie 4. sezon - nowe zdjęcia Zobacz więcej Reklama

Czy 4. sezon serialu Bridgertonowie będzie wierny materiałowi źródłowemu? Brownell przyznała, że 3. część serii książek Julii Quinn była najłatwiejsza do zaadaptowania, ponieważ struktura tej historii bardzo przypomina scenariusze telewizyjne: jest dużo scen akcji, soczysty konflikt i wysokie stawki. Obiecuje więc, że fani powieści zobaczą wiele swoich ulubionych scen na ekranie.

Czy w 4. sezonie pojawią się inni członkowie rodziny Bridgertonów? Tak. Brownell zapowiedziała, że bardzo zależało im na tym, by całe rodzeństwo wydawało się obecne w historii Benedicta. Szczególnie często będziemy jednak oglądać Eloise na ekranie, która chce pomóc ukochanemu bratu w odnalezieniu tajemniczej zamaskowanej kobiety z balu.

Czy w 4. sezonie serialu Bridgertonowie, oprócz Benedicta, zobaczymy też historie innych postaci? Tak. Wrócimy do wątku Penelope, której tożsamość jako Lady Whistledown została ujawniona. Przez to kobieta będzie w centrum zainteresowania królowej. Próba zadowolenia władczyni i utrzymania rzetelności dziennikarskiej okaże się dużym wyzwaniem i problemem. Widzowie zobaczą też, jak wygląda jej małżeństwo z Colinem po finale 3. sezonu. Rozwinie się także romans między Violet i Lordem Marcusem Andersonem.