Można było się tego spodziewać. Na ten projekt z uniwersum Terminatora również poczekamy dłużej

Terminator: Survivors to nadchodząca gra z otwartym światem, w której gracze wcielą się w ocalałych próbujących przeżyć w świecie opanowanym przez maszyny Skynetu.
Paweł Krzystyniak
Terminator Survivors fot. Nacon
Niedawno na PC i konsolach pojawiło się Terminator 2D: No Fate. Osoby czekające na ten tytuł musiały wykazać się sporą cierpliwością, ponieważ jego premierę kilkukrotnie przekładano. Gdy jednak gra w końcu trafiła na rynek, niektórzy zaczęli zadawać pytania dotyczące innego projektu osadzonego w tym uniwersum, który — przynajmniej w teorii — miał zadebiutować w 2025 roku.

Okazuje się, że Terminator: Survivors również nie pojawi się we wczesnym dostępie zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Twórcy zdecydowali się przenieść premierę na późniejszy, wciąż niesprecyzowany termin. Powód tej decyzji nie powinien nikogo zaskoczyć — po wewnętrznych testach oraz rozmowach z fanami i graczami uznano, że potrzebny jest dodatkowy czas na dopracowanie najważniejszych elementów gry.

Mogliście się tego spodziewać, ale oznacza to, że Terminator: Survivors nie zadebiutuje w 2025 roku. Nie mamy jeszcze żadnej nowej daty premiery, ale ujawnimy ją, gdy tylko będzie to możliwe — czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Źródło: videogameschronicles.com

