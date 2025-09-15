fot. materiały prasowe TVN

MasterChef to kulinarny program typu reality show oparty na brytyjskim formacie. Jego uczestnikami są kucharze-amatorzy, którzy walczą między sobą o miano tego najlepszego. Od 13. edycji ich dania ocenia jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima, który zajął miejsce Ani Starmach. Pierwsza odsłona programu na antenie TVN miała swoją premierę w 2012 roku. Od 7 września 2025 roku widzowie mogą oglądać 14. edycję MasterChefa, który wciąż cieszy się popularnością. Format doczekał się także 8 serii, których bohaterami były dzieci, czyli MasterChef Junior, a także dwóch z nastolatkami w roli głównej.

MasterChef 14: rozdano więcej fartuchów niż zazwyczaj

Uczestnicy programu MasterChef, których zmagania kulinarne finalnie telewidzowie mogą śledzić na ekranie, są wybierani do udziału w programie w drodze kilku etapowych castingów. W najnowszej edycji jurorzy zaskoczyli kucharzy i w pierwszym odcinku rozdali aż 23 fartuchy. Przypomnijmy, że w 13. odsłonie było ich 18 a w pierwszych dwunastu edycjach zawsze było ich 14. Ci najlepsi mają szansę zawalczyć o tytuł MasterChefa, statuetkę i 250 tysięcy złotych oraz wydanie własnej książki kucharskiej. Zwycięzcę wybiera jury. Co tydzień z programem zazwyczaj żegna się jedna lub więcej osób. Pozostali walczą dalej o dojście do wielkiego finału. W nim spośród trójki kucharzy, która utrzyma się do tego czasu w programie, zostanie wyłoniony zwycięzca.

MasterChef - gdzie oglądać?

14. edycję programu MasterChef można oglądać na antenie TVN od 7 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 19:45.

MasterChef 14 - uczestnicy. Kto występuje w programie?

