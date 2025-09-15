MasterChef 14: uczestnicy. Kto występuje w programie?
Najnowsza edycja programu MasterChef obfituje w niespodzianki od samego początku. Goścmi byli już Patrycja Markowska czy Kuba Błaszczykowski. Poznajcie bliżej tych, którzy otrzymali fartuch.
MasterChef to kulinarny program typu reality show oparty na brytyjskim formacie. Jego uczestnikami są kucharze-amatorzy, którzy walczą między sobą o miano tego najlepszego. Od 13. edycji ich dania ocenia jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima, który zajął miejsce Ani Starmach. Pierwsza odsłona programu na antenie TVN miała swoją premierę w 2012 roku. Od 7 września 2025 roku widzowie mogą oglądać 14. edycję MasterChefa, który wciąż cieszy się popularnością. Format doczekał się także 8 serii, których bohaterami były dzieci, czyli MasterChef Junior, a także dwóch z nastolatkami w roli głównej.
MasterChef 14: rozdano więcej fartuchów niż zazwyczaj
Uczestnicy programu MasterChef, których zmagania kulinarne finalnie telewidzowie mogą śledzić na ekranie, są wybierani do udziału w programie w drodze kilku etapowych castingów. W najnowszej edycji jurorzy zaskoczyli kucharzy i w pierwszym odcinku rozdali aż 23 fartuchy. Przypomnijmy, że w 13. odsłonie było ich 18 a w pierwszych dwunastu edycjach zawsze było ich 14. Ci najlepsi mają szansę zawalczyć o tytuł MasterChefa, statuetkę i 250 tysięcy złotych oraz wydanie własnej książki kucharskiej. Zwycięzcę wybiera jury. Co tydzień z programem zazwyczaj żegna się jedna lub więcej osób. Pozostali walczą dalej o dojście do wielkiego finału. W nim spośród trójki kucharzy, która utrzyma się do tego czasu w programie, zostanie wyłoniony zwycięzca.
MasterChef - gdzie oglądać?
14. edycję programu MasterChef można oglądać na antenie TVN od 7 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 19:45.
MasterChef 14 - uczestnicy. Kto występuje w programie?
Poniżej znajdziecie zdjęcia uczestników 14. edycji MasterChefa oraz informacje na ich temat. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie, to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne opisy.
