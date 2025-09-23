Uczestniczka MasterChefa WYRZUCONA z programu. To pierwsza taka sytuacja w historii
W jednym z odcinków 14. odsłony kulinarnego show MasterChef miała miejsce sytuacja, której nikt się nie spodziewał. Jedna z uczestniczek niespodziewanie musiała pożegnać się z programem i to nie z powodu źle przygotowanego dania.
MasterChef to kulinarne reality show, w którym biorą udział kucharze-amatorzy. Ich dania ocenia jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima. W jednym z odcinków najnowszej 14. edycji programu doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Po raz pierwszy w historii jedna z uczestniczek musiała oddać swój fartuch po tym, jak wyszło na jaw, że złamała regulamin. W jaki sposób?
Dlaczego uczestniczka MasterChefa została wyrzucona z programu?
Najnowsza edycja MasterChefa nie przestaje zaskakiwać. W pierwszym odcinku jurorzy rozdali 23 fartuchy. Jeden z nich trafił w ręce Kasi, która niestety musiała pożegnać się z programem już w 3. odcinku. Powodem o dziwo nie było jednak źle przygotowane przez nią danie. Kasia została wyrzucona z programu za to, że złamała regulamin, kontaktując się z bliską osobą, która przebywała w tym samym hotelu, co ona oraz pozostali uczestnicy 14. edycji. Oto co usłyszała niedługo przed opuszczeniem kuchni:
Kasia stwierdziła wtedy:
Kiedy Michel Moran zapytał jednak: ''twoja bliska osoba przebywała w hotelu z uczestnikami. Prawda czy nieprawda?'', Kasia przyznała mu rację. Wyznała też, że wspomniana osoba miała okazję poznać ''niektórych'' uczestników programu. Magda Gessler w odpowiedzi przypomniała, że: ''to jest poufne''.
Niedługo po opuszczeniu MasterChefa Kasia przyznała, że ma podejrzenia, że to grupa postanowiła ją wyeliminować, ponieważ widziała w niej dość mocną konkurencję:
Uczestnicy programu zgodzili się z decyzją jurorów. Michał stwierdził:
Sonia i Dawid dodali:
MasterChef 14: uczestnicy
Źródło: MasterChef