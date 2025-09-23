placeholder
Uczestniczka MasterChefa WYRZUCONA z programu. To pierwsza taka sytuacja w historii

W jednym z odcinków 14. odsłony kulinarnego show MasterChef miała miejsce sytuacja, której nikt się nie spodziewał. Jedna z uczestniczek niespodziewanie musiała pożegnać się z programem i to nie z powodu źle przygotowanego dania.
Klaudia Woźniak
Tagi:  masterchef 
Zdjęcie z planu 14. edycji programu MasterChef fot. materiały prasowe
MasterChef to kulinarne reality show, w którym biorą udział kucharze-amatorzy. Ich dania ocenia jury w składzie Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima. W jednym z odcinków najnowszej 14. edycji programu doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Po raz pierwszy w historii jedna z uczestniczek musiała oddać swój fartuch po tym, jak wyszło na jaw, że złamała regulamin. W jaki sposób?

Dlaczego uczestniczka MasterChefa została wyrzucona z programu?

Najnowsza edycja MasterChefa nie przestaje zaskakiwać. W pierwszym odcinku jurorzy rozdali 23 fartuchy. Jeden z nich trafił w ręce Kasi, która niestety musiała pożegnać się z programem już w 3. odcinku. Powodem o dziwo nie było jednak źle przygotowane przez nią danie. Kasia została wyrzucona z programu za to, że złamała regulamin, kontaktując się z bliską osobą, która przebywała w tym samym hotelu, co ona oraz pozostali uczestnicy 14. edycji. Oto co usłyszała niedługo przed opuszczeniem kuchni:

Kasiu, złamałaś regulamin programu MasterChef.  Przede wszystkim w trakcie nagrywania "MasterChefa" nie ma możliwości kontaktu z bliskimi osobami. Wiesz o tym.

Kasia stwierdziła wtedy:

No nie do końca się z tym zgadzam. 

Kiedy Michel Moran zapytał jednak: ''twoja bliska osoba przebywała w hotelu z uczestnikami. Prawda czy nieprawda?'', Kasia przyznała mu rację. Wyznała też, że wspomniana osoba miała okazję poznać ''niektórych'' uczestników programu. Magda Gessler w odpowiedzi przypomniała, że: ''to jest poufne''. 

Niedługo po opuszczeniu MasterChefa Kasia przyznała, że ma podejrzenia, że to grupa postanowiła ją wyeliminować, ponieważ widziała w niej dość mocną konkurencję:

Mam podejrzenia, że grupa widziała we mnie dość mocną konkurencję i postanowiła mnie wyeliminować. Odchodzę z programu nie dlatego, że słabo gotowałam, bo mam nadzieję, że było pysznie, ale decyzją moich kolegów i koleżanek. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nie życzyli mu tutaj zbyt dobrze, ugotują przepyszne dania i przesyłam wam dużo miłości. A widzów zapraszam do oglądania.

Uczestnicy programu zgodzili się z decyzją jurorów. Michał stwierdził:

Dobrze się stało, że Kasia opuściła program. Inna reakcja po prostu byłaby nie fair wobec nas. Była dobrą zawodniczką, faktycznie miała szansę w tym programie, ale na własne życzenie to zrobiła.

Sonia i Dawid dodali:

Podpisywaliśmy dokumenty, które mówiły nam o tym, że nie możemy się z nikim widywać na czas tego programu. (...) Ktoś tam był przez dłuższy czas i się spotykał i tak dalej. To było nagminne.

MasterChef 14: uczestnicy

Maja Koriat

Maja Koriat to kelnerka i DJ-ka z Katowic. Ma 28 lat i pasję do gotowania, muzyki oraz gier. Marzy o własnym fastfoodowym concept storze. Ma na koncie wygraną w turnieju Call of Duty i trójkę adopcyjnych kociaków.

arrow-left
Maja Koriat
fot. materiały prasowe TVN
arrow-right

Źródło: MasterChef

