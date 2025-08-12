Reklama
placeholder

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer​ przez lata towarzyszyli Matthew Perry'emu na planie serialu Przyjaciele. Okazuje się, że ciężko znosili to, że aktor zmagał się z uzależnieniem. Aniston wspomniała ich ostatnie wspólnych chwile.
Autopromocja
tpb-vod

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer​ przez lata towarzyszyli Matthew Perry'emu na planie serialu Przyjaciele. Okazuje się, że ciężko znosili to, że aktor zmagał się z uzależnieniem. Aniston wspomniała ich ostatnie wspólnych chwile.
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  przyjaciele 
Matthew Perry jennifer aniston
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  przyjaciele 
Matthew Perry jennifer aniston
Zdjęcie promujące serial Przyjaciele fot. NBC
Reklama

Matthew Perry został znaleziony martwy 28 października 2023 roku w jacuzzi na terenie swojej posiadłości w Los Angeles. Sekcja zwłok 54-letniego gwiazdora emitowanego od 1994 do 2004 roku serialu Przyjaciele wykazała, że ten zmarł w wyniku ''ostrego działania ketaminy''. Odejście Perry'ego było wielkim szokiem dla jego fanów, którzy byli przekonani, że ten w końcu wyszedł na prostą. On sam zapewniał niedługo przed swoim odejściem, że udało mu się wyjść z uzależnienia od alkoholu i nar**tyków, a dzięki rozpoczętej terapii jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia. Wiele osób z pewnością do dziś nie może pogodzić się z tym, że ostatecznie spotkał go tragiczny los. Do grona tych osób należy Jennifer Aniston, dla której Perry był bardzo bliską osobą również poza planem Przyjaciół. Aktorka na początku sierpnia 2025 roku otworzyła się na temat jego problemów zdrowotnych w jednym z wywiadów, przyznając, że członkowie obsady wspomnianego serialu ciężko znosili to, że ten zmaga się z uzależnieniem

Tak obsada Przyjaciół zareagowała na problemy zdrowotne Matthew Perry'ego

Matthew Perry mógł liczyć na swoich serialowych przyjaciół również w życiu prywatnym. Jennifer Aniston podczas wywiadu dla Vanity Fair wspomniała, że ona, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer ostatni raz wspólnie widzieli się z nim w 2021 roku podczas kręcenia specjalnej odsłony serialu zatytułowanego Przyjaciele: Spotkanie po latach. Już wtedy zdawali sobie sprawę, że Perry'emu jest naprawdę ciężko i potrzebuje pomocy w walce z uzależnieniem. Aktorka dała do zrozumienia, że aktor zmienił się tak bardzo, że zarówno ona, jak i jej bliscy znajomi z planu Przyjaciół nie potrafili się z tym pogodzić:

Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, gdy tylko byliśmy w stanie coś zrobić. Mieliśmy jednak wrażenie, że od dawna opłakiwaliśmy Matthew, ponieważ jego walka z tą chorobą była dla niego naprawdę trudna.

Warto wspomnieć, że członkowie obsady serialu Przyjaciele po śmierci Matthew Perry'ego nie tylko pożegnali go za sprawą poruszających wpisów w mediach społecznościowych, ale też byli obecni na jego pogrzebie.

Przyjaciele - najlepsze odcinki z udziałem Chandlera

arrow-left fot. NBC arrow-right

Źródło: Vanity Fair

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 13 Posterunek
-

Nowy 13 posterunek? Jest na to pomysł – Cezary Pazura zdradza szczegóły!

2 Zbrodnie po sąsiedzku - sezon 5
-

Zbrodnie po sąsiedzku – zwiastun 5. sezonu: bohaterowie kontra mafia!

3 8. Avengers: Koniec gry (2019)
-
Plotka

Marvel zacieśnia pasa. Mniejsze zarobki wywołują spór wśród obsady i członków ekipy

4 Grupa zadaniowa
-

Intrygujący zwiastun Grupy zadaniowej. Mark Ruffalo w nowym serialu od twórcy Mare z Easttown

5 Superman z DCU
-

Superman online już za chwilę! Jest data premiery światowej!

6 Echoes of the End
-

Premierowy zwiastun Echoes of the End. To przygodowa gra akcji z Islandii

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

3 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV