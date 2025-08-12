Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

fot. NBC

Matthew Perry został znaleziony martwy 28 października 2023 roku w jacuzzi na terenie swojej posiadłości w Los Angeles. Sekcja zwłok 54-letniego gwiazdora emitowanego od 1994 do 2004 roku serialu Przyjaciele wykazała, że ten zmarł w wyniku ''ostrego działania ketaminy''. Odejście Perry'ego było wielkim szokiem dla jego fanów, którzy byli przekonani, że ten w końcu wyszedł na prostą. On sam zapewniał niedługo przed swoim odejściem, że udało mu się wyjść z uzależnienia od alkoholu i nar**tyków, a dzięki rozpoczętej terapii jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia. Wiele osób z pewnością do dziś nie może pogodzić się z tym, że ostatecznie spotkał go tragiczny los. Do grona tych osób należy Jennifer Aniston, dla której Perry był bardzo bliską osobą również poza planem Przyjaciół. Aktorka na początku sierpnia 2025 roku otworzyła się na temat jego problemów zdrowotnych w jednym z wywiadów, przyznając, że członkowie obsady wspomnianego serialu ciężko znosili to, że ten zmaga się z uzależnieniem.

Tak obsada Przyjaciół zareagowała na problemy zdrowotne Matthew Perry'ego

Matthew Perry mógł liczyć na swoich serialowych przyjaciół również w życiu prywatnym. Jennifer Aniston podczas wywiadu dla Vanity Fair wspomniała, że ona, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer ostatni raz wspólnie widzieli się z nim w 2021 roku podczas kręcenia specjalnej odsłony serialu zatytułowanego Przyjaciele: Spotkanie po latach. Już wtedy zdawali sobie sprawę, że Perry'emu jest naprawdę ciężko i potrzebuje pomocy w walce z uzależnieniem. Aktorka dała do zrozumienia, że aktor zmienił się tak bardzo, że zarówno ona, jak i jej bliscy znajomi z planu Przyjaciół nie potrafili się z tym pogodzić:

Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, gdy tylko byliśmy w stanie coś zrobić. Mieliśmy jednak wrażenie, że od dawna opłakiwaliśmy Matthew, ponieważ jego walka z tą chorobą była dla niego naprawdę trudna.

Warto wspomnieć, że członkowie obsady serialu Przyjaciele po śmierci Matthew Perry'ego nie tylko pożegnali go za sprawą poruszających wpisów w mediach społecznościowych, ale też byli obecni na jego pogrzebie.

