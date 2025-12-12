Disney oskarża Google'a o naruszenie praw autorskich przez AI. Myszka Miki też jest w ogniu krytyki

fot. Disney

Disney w grudniu 2025 roku ogłosił nawiązanie współpracy z OpenAI, w wyniku której generatywna sztuczna inteligencja Sora będzie w stanie wygenerować materiały wideo na podstawie promptów użytkowników z udziałem 200 zamaskowanych, animowanych i zwierzęcych postaci ze światów Star Wars, Disneya, Pixara czy Marvela. Na początku 2026 roku ma pojawić się możliwość tworzenia pierwszych materiałów z ich udziałem. Disney zapłacił miliard dolarów w ramach tej inwestycji.

Takie przedsięwzięcie nie spodobało się Writers Guild of America, które ma spotkać się z Disneyem w celu omówienia szczegółów tej operacji. Członkowie stowarzyszenia uważają bowiem, że jest to kradzież ich dzieł. OpenAI miałoby korzystać bezprawnie z twórczości członków Gildii. SAG-AFTRA, czyli największy związek zawodowy aktorów w USA, również ma się bacznie przyglądać całemu przedsięwzięciu i wystosował swój ostrzegawczy komunikat w tej sprawie.

Disney podjął się już obrony swojego stanowiska. Poinformowano, iż porozumienie z OpenAI nie wlicza podobieństwa do któregokolwiek z artystów czy aktorów. Disney nie pozwoli też OpenAI na szkolenie swoich modeli sztucznej inteligencji przy użyciu swojej własności intelektualnej.

Disney wysyła list o zaprzestaniu i zaniechaniu do Google

Jednocześnie prawnicy Disneya wysłali list do Google, w którym formalnie zażądali zaprzestania naruszania praw autorskich Disneya w swoich modelach AI. Myszka Miki oskarża Google'a o szkolenie swojej sztucznej inteligencji własnością intelektualną, która nie należy do nich. Podkreślono, iż takie "dzieła" są dystrybuowane z logiem Google Gemini, co może prowadzić do fałszywego przeświadczenia, iż wszystko odbywa się legalnie i Disney autoryzował takie działania.

Disney oskarża AI Google'a o korzystanie z takich marek, jak:

Kraina lodu

Król lew

Vaiana

Mała syrenka

Deadpool

Strażnicy Galaktyki

Toy Story

Ratatuj

Lilo i Stitch

W głowie się nie mieści

i wiele innych...

Zdaniem Disneya był to ostateczny krok w całej sprawie po tym, jak miesiącami ostrzegano Google przed ewentualnymi konsekwencjami. Bob Iger, CEO Disneya, powiedział:

Agresywnie bronimy naszych franczyz. Postanowiliśmy zabrać się za firmy, które nie mają do nich szacunku, nie cenią ich. To kolejny przykład takiego zachowania. [Nasze rozmowy z Google] nie przyniosły żadnego pozytywnego rezultatu, więc nie mieliśmy innego wyboru niż wysłać ten list.

Google ma "natychmiast zaprzestać kopiowania, publicznego pokazywania, dystrybuowania i tworzenia dzieł pochodnych powiązanych z postaciami Disneya objętymi prawami autorskimi. Tyczy się to m.in. YouTube'a, YouTube Shorts i aplikacji mobilnej".