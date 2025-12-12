Disney oskarża Google'a o naruszenie praw autorskich przez AI. Myszka Miki też jest w ogniu krytyki
Disney dopiero co podpisał porozumienie z OpenAI, za które został skrytykowany przez WGA, a sam atakuje Google'a za naruszenie praw autorskich. O co dokładnie chodzi?
Disney w grudniu 2025 roku ogłosił nawiązanie współpracy z OpenAI, w wyniku której generatywna sztuczna inteligencja Sora będzie w stanie wygenerować materiały wideo na podstawie promptów użytkowników z udziałem 200 zamaskowanych, animowanych i zwierzęcych postaci ze światów Star Wars, Disneya, Pixara czy Marvela. Na początku 2026 roku ma pojawić się możliwość tworzenia pierwszych materiałów z ich udziałem. Disney zapłacił miliard dolarów w ramach tej inwestycji.
Takie przedsięwzięcie nie spodobało się Writers Guild of America, które ma spotkać się z Disneyem w celu omówienia szczegółów tej operacji. Członkowie stowarzyszenia uważają bowiem, że jest to kradzież ich dzieł. OpenAI miałoby korzystać bezprawnie z twórczości członków Gildii. SAG-AFTRA, czyli największy związek zawodowy aktorów w USA, również ma się bacznie przyglądać całemu przedsięwzięciu i wystosował swój ostrzegawczy komunikat w tej sprawie.
Disney podjął się już obrony swojego stanowiska. Poinformowano, iż porozumienie z OpenAI nie wlicza podobieństwa do któregokolwiek z artystów czy aktorów. Disney nie pozwoli też OpenAI na szkolenie swoich modeli sztucznej inteligencji przy użyciu swojej własności intelektualnej.
Disney wysyła list o zaprzestaniu i zaniechaniu do Google
Jednocześnie prawnicy Disneya wysłali list do Google, w którym formalnie zażądali zaprzestania naruszania praw autorskich Disneya w swoich modelach AI. Myszka Miki oskarża Google'a o szkolenie swojej sztucznej inteligencji własnością intelektualną, która nie należy do nich. Podkreślono, iż takie "dzieła" są dystrybuowane z logiem Google Gemini, co może prowadzić do fałszywego przeświadczenia, iż wszystko odbywa się legalnie i Disney autoryzował takie działania.
Disney oskarża AI Google'a o korzystanie z takich marek, jak:
- Kraina lodu
- Król lew
- Vaiana
- Mała syrenka
- Deadpool
- Strażnicy Galaktyki
- Toy Story
- Ratatuj
- Lilo i Stitch
- W głowie się nie mieści
- i wiele innych...
Zdaniem Disneya był to ostateczny krok w całej sprawie po tym, jak miesiącami ostrzegano Google przed ewentualnymi konsekwencjami. Bob Iger, CEO Disneya, powiedział:
Google ma "natychmiast zaprzestać kopiowania, publicznego pokazywania, dystrybuowania i tworzenia dzieł pochodnych powiązanych z postaciami Disneya objętymi prawami autorskimi. Tyczy się to m.in. YouTube'a, YouTube Shorts i aplikacji mobilnej".
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1975, kończy 50 lat