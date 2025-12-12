placeholder
Reklama
placeholder

To najlepszy remake science fiction wszech czasów. Krytycy go zniszczyli, a wciąż wywołuje koszmary

Mało kto wie, że najwybitniejszy remake filmu science fiction w historii tuż po swojej premierze spotkał się z miażdżącymi ocenami krytyków. Z perspektywy czasu zyskał on jednak status kultowego, a fani sci-fi do dziś wskazują go jako jedną z najważniejszych produkcji gatunku. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
remake coś
Coś - kadr z filmu Johna Carpentera materiały prasowe
Reklama

Jeśli mielibyście wskazać najlepszy remake science fiction w historii kina, to który film przychodzi wam na myśl w pierwszej kolejności? Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve'a? Mucha z Jeffem Goldblumem? W całym gatunku produkcje, które swoją jakością przebiły pierwowzór, można policzyć na palcach jednej ręki. Jak przypomina jednak serwis Screen Rant, tytuł najwybitniejszego remake'u sci-fi należy się innemu dziełu: Coś z 1982 roku. 

Nie wszyscy odbiorcy popkultury wiedzą, że film Johna Carpentera był nową wersją Istoty z innego świata, która trafiła do kin w 1951 roku - ta ostatnia z kolei to adaptacja książki Coś autorstwa Johna W. Campbella (angielski tytuł - Who Goes There?, niekiedy tłumaczonej w Polsce jako Kim jesteś?). Opowiadający o grupie amerykańskich badaczy, którzy na Antarktydzie trafili na pozaziemską istotę, Carpenter odświeżył dzieło sprzed 74 lat w niezwykle inteligentny i efektowny sposób. W przeciwieństwie do pierwszej ekranowej wersji zdecydował się pokazać przybysza z kosmosu - podobnie jak w powieści - pod zmiennokształtną postacią, nie jako generycznego potwora. 

Reżyser wplótł w dodatku w opowieść jedyną w swoim rodzaju atmosferę zagrożenia, zamieniając Coś w jedno z najbardziej niepokojących przeżyć filmowych wszech czasów. Po premierze krytycy nie zostawili jednak na produkcji suchej nitki, zarzucając jej bycie "tanią i niesmaczną". Atakowany choćby skalę epatowania przemocą i ilością krwi, która była wówczas typowa dla kina klasy B. Największym zarzutem, który pojawił się w wielu recenzjach, był jednak... brak szczęśliwego zakończenia. Autorzy opinii wychodzili z założenia, że Carpenter podsumował swą historię w ponury sposób, co rzekomo umniejszało jakość opowieści - przynajmniej na tle optymistycznych finałów wypuszczonych do kin w tym samym roku E.T. i Łowcy androidów

Paradoksalnie po latach właśnie to satysfakcjonujące i aż do bólu logiczne zakończenie uznaje się za jedną z najmocniejszych stron Coś. Warto też przypomnieć, że dzieło Carpentera ma rzeszę fanów na całym świecie - także w Polsce, szczególnie wśród osób urodzonych w latach 70. i 80. XX wieku, które produkcję science fiction łączą z jednym z najstraszniejszych przeżyć z okresu dzieciństwa. 

Najinteligentniejsze i najmądrzejsze produkcje science fiction. Te filmy i seriale zmuszają do myślenia

arrow-left Interstellar fot. materiały promocyjne arrow-right
Interstellar
Ad Astra
Nowy początek
Westworld
Battlestar Galactica
A.I. Sztuczna inteligencja
Anihilacja
Łowca androidów
Brazil
Kontakt
Ex Machina
Ludzkie dzieci
2001: Odyseja kosmiczna
2010
Odpowiednik
Silos
Loki
Opowieści z Pętli
Nought + Crosses
Devs
For All Mankind
Człowiek, który spadł na Ziemię
Diuna
Diuna
Solaris
Metropolis
Stalker
Immortal: Kobieta pułapka
Elizjum
Fundacja
Gwiezdne wojny: Andor
The Expanse
Star Trek: Następne pokolenie
Blade Runner 2049
Mroczne miasto
12 małp
Millenium
Koniec dzieciństwa
Snowpiercer: Arka przyszłości
Atlas Chmur
Ukryty wymiar
Źródło
Wychowane przez wilki
Kongres
Nie!
Moon
Niepamięć
Quatermass i studnia
Pod skórą
High Life
Star Trek: Pickard
Marsjanin

 

Źródło: Screen Rant

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
remake coś
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,2

1982
Coś
Oglądaj TERAZ Coś Sci-Fi

Najnowsze

1 The Dropout
-

Nowy serial kryminalny Prime Video na podstawie bestsellerowej książki. Seyfried w roli głównej

2 Wolverine - Logan
-
Spoilery

Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"

3 Ród Smoka - sezon 3
-

HBO Max 2026 - zapowiedź. Wojna w Westeros, powrót Euforii i nowe urywki serialu DCU

4 Supergirl
-

Analiza zwiastuna Supergirl i lista easter eggów. Krytyka za podobieństwo do Strażników Galaktyki w sieci

5 Daredevil
-

Daredevil od Netfliksa czy jednak Disney+? Showrunner wskazuje przewagę jednego z seriali

6 Diablo IV: Lord of Hatred
-

Diablo IV: Lord of Hatred zapowiedziane! Paladyn powraca do Sanktuarium

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

9

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

10

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV