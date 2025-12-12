To najlepszy remake science fiction wszech czasów. Krytycy go zniszczyli, a wciąż wywołuje koszmary
Mało kto wie, że najwybitniejszy remake filmu science fiction w historii tuż po swojej premierze spotkał się z miażdżącymi ocenami krytyków. Z perspektywy czasu zyskał on jednak status kultowego, a fani sci-fi do dziś wskazują go jako jedną z najważniejszych produkcji gatunku.
Jeśli mielibyście wskazać najlepszy remake science fiction w historii kina, to który film przychodzi wam na myśl w pierwszej kolejności? Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve'a? Mucha z Jeffem Goldblumem? W całym gatunku produkcje, które swoją jakością przebiły pierwowzór, można policzyć na palcach jednej ręki. Jak przypomina jednak serwis Screen Rant, tytuł najwybitniejszego remake'u sci-fi należy się innemu dziełu: Coś z 1982 roku.
Nie wszyscy odbiorcy popkultury wiedzą, że film Johna Carpentera był nową wersją Istoty z innego świata, która trafiła do kin w 1951 roku - ta ostatnia z kolei to adaptacja książki Coś autorstwa Johna W. Campbella (angielski tytuł - Who Goes There?, niekiedy tłumaczonej w Polsce jako Kim jesteś?). Opowiadający o grupie amerykańskich badaczy, którzy na Antarktydzie trafili na pozaziemską istotę, Carpenter odświeżył dzieło sprzed 74 lat w niezwykle inteligentny i efektowny sposób. W przeciwieństwie do pierwszej ekranowej wersji zdecydował się pokazać przybysza z kosmosu - podobnie jak w powieści - pod zmiennokształtną postacią, nie jako generycznego potwora.
Reżyser wplótł w dodatku w opowieść jedyną w swoim rodzaju atmosferę zagrożenia, zamieniając Coś w jedno z najbardziej niepokojących przeżyć filmowych wszech czasów. Po premierze krytycy nie zostawili jednak na produkcji suchej nitki, zarzucając jej bycie "tanią i niesmaczną". Atakowany choćby skalę epatowania przemocą i ilością krwi, która była wówczas typowa dla kina klasy B. Największym zarzutem, który pojawił się w wielu recenzjach, był jednak... brak szczęśliwego zakończenia. Autorzy opinii wychodzili z założenia, że Carpenter podsumował swą historię w ponury sposób, co rzekomo umniejszało jakość opowieści - przynajmniej na tle optymistycznych finałów wypuszczonych do kin w tym samym roku E.T. i Łowcy androidów.
Paradoksalnie po latach właśnie to satysfakcjonujące i aż do bólu logiczne zakończenie uznaje się za jedną z najmocniejszych stron Coś. Warto też przypomnieć, że dzieło Carpentera ma rzeszę fanów na całym świecie - także w Polsce, szczególnie wśród osób urodzonych w latach 70. i 80. XX wieku, które produkcję science fiction łączą z jednym z najstraszniejszych przeżyć z okresu dzieciństwa.
