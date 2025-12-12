placeholder
Reklama
placeholder

Timothée Chalamet w ogniu krytyki. Pewność siebie czy już arogancja?

Timothée Chalamet nigdy nie był znany ze skromności, ale czy musi to być wada? Widzowie są podzieleni jego nowym komentarzem, który padł podczas trasy prasowej filmu Wielki Maty.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Wielki Marty 
timothee chalamet
9. Wielki Marty fot. Warner Bros. Pictures
Reklama

Timothée Chalamet, jak na tak młodego aktora, może pochwalić się imponującym portfolio: od przełomowego występu w Tamte dni, tamte noce, przez takie chwalone produkcje jak Mój piękny syn, Król i Małe kobietki, aż po kinowy blockbuster Diuna. Jego nowy projekt Wielki Marty również zbiera świetne recenzje i pojawia się na listach najlepszych filmów 2025 roku takich prestiżowych portali jak Variety. Można więc powiedzieć, że ma powody do dumy. Niektórzy jednak twierdzą, że swoim nowym komentarzem przekroczył granicę i pokazał arogancję. 

Timothée Chalamet uważa, że daje widzom wybitne występy 

Timothée Chalamet promując film Wielki Marty udzielił wywiadu Margaret Gardiner. Omawiając to, co wniósł do swojego nowego projektu, powiedział:

To prawdopodobnie mój najlepszy występ. Czuję, że przez ostatnie siedem albo osiem lat daję z siebie wszystko, dostarczając najwyższej klasy występy. I to ważne, by mówić o tym na głos, ponieważ dyscyplina i etyka pracy, jaką wnoszę do tych projektów – nie chcę, by ludzie uważali to za coś oczywistego. Ja sam nie chcę brać tego za pewnik. To naprawdę materiał najwyższej próby.

Ta wypowiedź wywołała skrajne reakcje wśród widzów. Niektórzy krytykują młodego aktora za arogancję i uważają, że jego ego wymknęło się spod kontroli. Inni za to chwalą jego pewność siebie i sądzą, że ma prawo być dumny ze swojej pracy.

9. Wielki Martyfot. materiały prasowe

Timothée Chalamet nigdy nie był skromny, ale nie musi być to wada

Swoją drogą, Timothée Chalamet nigdy nie był znany ze skromności. W tym roku równie głośno było o jego przemowie podczas obierania nagrody Gildii Aktorów Ekranowych:

Naprawdę gonię za wielkością. Wiem, że ludzie tak nie mówią, ale chcę być jednym z wielkich. Inspirują mnie wielcy. Inspirują mnie wielcy, którzy są tu dziś wieczorem: Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, a także Michael Jordan czy Michael Phelps. Chcę pewnego dnia zasiąść w ich gronie. Jestem więc bardzo wdzięczny. Nie jestem jeszcze na tym etapie, ale dostarczyło mi to więcej paliwa, by przeć naprzód. Dziękuję.

Większość osób była jednak zachwycona tą przemową, ponieważ przede wszystkim wydawała się szczera i bez pustych banałów. Timothée Chalamet marzy o wielkości i zamierza dążyć do spełnienia tego marzenia. Na razie radzi sobie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę dwie nominacje do Oscarów i pięć nominacjo do Złotych Globów. Musicie sami zdecydować, czy uważacie jego podejście i komentarze za aroganckie, czy może za przejaw ambicji i zaangażowania. 

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Wielki Marty 
timothee chalamet
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Wielki Marty
Wielki Marty Biografia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Dropout
-

Nowy serial kryminalny Prime Video na podstawie bestsellerowej książki. Seyfried w roli głównej

2 Wolverine - Logan
-
Spoilery

Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"

3 Ród Smoka - sezon 3
-

HBO Max 2026 - zapowiedź. Wojna w Westeros, powrót Euforii i nowe urywki serialu DCU

4 Supergirl
-

Analiza zwiastuna Supergirl i lista easter eggów. Krytyka za podobieństwo do Strażników Galaktyki w sieci

5 Daredevil
-

Daredevil od Netfliksa czy jednak Disney+? Showrunner wskazuje przewagę jednego z seriali

6 Diablo IV: Lord of Hatred
-

Diablo IV: Lord of Hatred zapowiedziane! Paladyn powraca do Sanktuarium

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

9

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

10

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV