Timothée Chalamet w ogniu krytyki. Pewność siebie czy już arogancja?
Timothée Chalamet nigdy nie był znany ze skromności, ale czy musi to być wada? Widzowie są podzieleni jego nowym komentarzem, który padł podczas trasy prasowej filmu Wielki Maty.
Timothée Chalamet, jak na tak młodego aktora, może pochwalić się imponującym portfolio: od przełomowego występu w Tamte dni, tamte noce, przez takie chwalone produkcje jak Mój piękny syn, Król i Małe kobietki, aż po kinowy blockbuster Diuna. Jego nowy projekt Wielki Marty również zbiera świetne recenzje i pojawia się na listach najlepszych filmów 2025 roku takich prestiżowych portali jak Variety. Można więc powiedzieć, że ma powody do dumy. Niektórzy jednak twierdzą, że swoim nowym komentarzem przekroczył granicę i pokazał arogancję.
Timothée Chalamet uważa, że daje widzom wybitne występy
Timothée Chalamet promując film Wielki Marty udzielił wywiadu Margaret Gardiner. Omawiając to, co wniósł do swojego nowego projektu, powiedział:
Ta wypowiedź wywołała skrajne reakcje wśród widzów. Niektórzy krytykują młodego aktora za arogancję i uważają, że jego ego wymknęło się spod kontroli. Inni za to chwalą jego pewność siebie i sądzą, że ma prawo być dumny ze swojej pracy.
Timothée Chalamet nigdy nie był skromny, ale nie musi być to wada
Swoją drogą, Timothée Chalamet nigdy nie był znany ze skromności. W tym roku równie głośno było o jego przemowie podczas obierania nagrody Gildii Aktorów Ekranowych:
Większość osób była jednak zachwycona tą przemową, ponieważ przede wszystkim wydawała się szczera i bez pustych banałów. Timothée Chalamet marzy o wielkości i zamierza dążyć do spełnienia tego marzenia. Na razie radzi sobie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę dwie nominacje do Oscarów i pięć nominacjo do Złotych Globów. Musicie sami zdecydować, czy uważacie jego podejście i komentarze za aroganckie, czy może za przejaw ambicji i zaangażowania.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1975, kończy 50 lat