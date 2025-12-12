Timothée Chalamet w ogniu krytyki. Pewność siebie czy już arogancja?

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Timothée Chalamet, jak na tak młodego aktora, może pochwalić się imponującym portfolio: od przełomowego występu w Tamte dni, tamte noce, przez takie chwalone produkcje jak Mój piękny syn, Król i Małe kobietki, aż po kinowy blockbuster Diuna. Jego nowy projekt Wielki Marty również zbiera świetne recenzje i pojawia się na listach najlepszych filmów 2025 roku takich prestiżowych portali jak Variety. Można więc powiedzieć, że ma powody do dumy. Niektórzy jednak twierdzą, że swoim nowym komentarzem przekroczył granicę i pokazał arogancję.

Timothée Chalamet uważa, że daje widzom wybitne występy

Timothée Chalamet promując film Wielki Marty udzielił wywiadu Margaret Gardiner. Omawiając to, co wniósł do swojego nowego projektu, powiedział:

To prawdopodobnie mój najlepszy występ. Czuję, że przez ostatnie siedem albo osiem lat daję z siebie wszystko, dostarczając najwyższej klasy występy. I to ważne, by mówić o tym na głos, ponieważ dyscyplina i etyka pracy, jaką wnoszę do tych projektów – nie chcę, by ludzie uważali to za coś oczywistego. Ja sam nie chcę brać tego za pewnik. To naprawdę materiał najwyższej próby.

Ta wypowiedź wywołała skrajne reakcje wśród widzów. Niektórzy krytykują młodego aktora za arogancję i uważają, że jego ego wymknęło się spod kontroli. Inni za to chwalą jego pewność siebie i sądzą, że ma prawo być dumny ze swojej pracy.

fot. materiały prasowe

Timothée Chalamet nigdy nie był skromny, ale nie musi być to wada

Swoją drogą, Timothée Chalamet nigdy nie był znany ze skromności. W tym roku równie głośno było o jego przemowie podczas obierania nagrody Gildii Aktorów Ekranowych:

Naprawdę gonię za wielkością. Wiem, że ludzie tak nie mówią, ale chcę być jednym z wielkich. Inspirują mnie wielcy. Inspirują mnie wielcy, którzy są tu dziś wieczorem: Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, a także Michael Jordan czy Michael Phelps. Chcę pewnego dnia zasiąść w ich gronie. Jestem więc bardzo wdzięczny. Nie jestem jeszcze na tym etapie, ale dostarczyło mi to więcej paliwa, by przeć naprzód. Dziękuję.

Większość osób była jednak zachwycona tą przemową, ponieważ przede wszystkim wydawała się szczera i bez pustych banałów. Timothée Chalamet marzy o wielkości i zamierza dążyć do spełnienia tego marzenia. Na razie radzi sobie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę dwie nominacje do Oscarów i pięć nominacjo do Złotych Globów. Musicie sami zdecydować, czy uważacie jego podejście i komentarze za aroganckie, czy może za przejaw ambicji i zaangażowania.