Zamieszanie ze zwiastunem Avengers: Doomsday zakończone. Wiemy, gdzie i kiedy zobaczymy trailer
Wiele wskazuje na to, że Marvel w końcu podjął decyzję w kwestii tego, gdzie i kiedy nastąpi premiera zwiastuna Avengers: Doomsday. Liczne wcześniejsze spekulacje okazały się nieprawdziwe - część fanów MCU z całą pewnością nie będzie zadowolona z takiego obrotu spraw.
Nie ma właściwie dnia, by do sieci nie trafiały kolejne, często wzajemnie wykluczające się spekulacje na temat zwiastuna Avengers: Doomsday. Nie byliśmy pewni, czy trailer zostanie pokazany wyłącznie w kinach przed seansami Avatara 3, czy też początkowo zadebiutuje on w sieci. Wciąż krąży kilka dat potencjalnej premiery materiału z 18 bądź 19 grudnia i Bożym Narodzeniem na czele. Teraz wszystko wskazuje na to, że Marvel podjął już decyzję dotyczącą przyszłości zwiastuna.
Oficjalnie potwierdzono, że teaser Avengers: Doomsday został wysłany do kin na całym świecie. W chwili obecnej jest on cyfrowo zablokowany - nikt nie może go obejrzeć przed premierą, co siłą rzeczy powoduje, iż nie dojdzie do wycieku. Innymi słowy: zwiastun początkowo będzie wyświetlany jedynie w kinach przed nowym Avatarem, począwszy od przedpremier zaplanowanych na 18 grudnia. Taki obrót spraw zapowiada, że w sieci najpierw zobaczymy jedynie zrobione przy pomocy telefonów nagrania materiału. Czas trwania to 1 minuta i 27 sekund.
Amerykańskie portale popkulturowe oceniają, że decyzja Marvela i Disneya jest ryzykowna - nieuchronny wyciek nagrań z kin może obniżyć odbiór zwiastuna przez tych widzów, którzy nie wybiorą się na Avatara 3. Z drugiej strony nie jest wykluczone, że Dom Pomysłów w przyszłym tygodniu zdecyduje się opublikować w sieci materiał poprzedzający teaser. Spekuluje się, iż ten ostatni zadebiutuje w internecie w okolicach Bożego Narodzenia.
Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia 2026 roku.
