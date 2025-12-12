Zamieszanie ze zwiastunem Avengers: Doomsday zakończone. Wiemy, gdzie i kiedy zobaczymy trailer

Geeks Lands

Nie ma właściwie dnia, by do sieci nie trafiały kolejne, często wzajemnie wykluczające się spekulacje na temat zwiastuna Avengers: Doomsday. Nie byliśmy pewni, czy trailer zostanie pokazany wyłącznie w kinach przed seansami Avatara 3, czy też początkowo zadebiutuje on w sieci. Wciąż krąży kilka dat potencjalnej premiery materiału z 18 bądź 19 grudnia i Bożym Narodzeniem na czele. Teraz wszystko wskazuje na to, że Marvel podjął już decyzję dotyczącą przyszłości zwiastuna.

Oficjalnie potwierdzono, że teaser Avengers: Doomsday został wysłany do kin na całym świecie. W chwili obecnej jest on cyfrowo zablokowany - nikt nie może go obejrzeć przed premierą, co siłą rzeczy powoduje, iż nie dojdzie do wycieku. Innymi słowy: zwiastun początkowo będzie wyświetlany jedynie w kinach przed nowym Avatarem, począwszy od przedpremier zaplanowanych na 18 grudnia. Taki obrót spraw zapowiada, że w sieci najpierw zobaczymy jedynie zrobione przy pomocy telefonów nagrania materiału. Czas trwania to 1 minuta i 27 sekund.

Amerykańskie portale popkulturowe oceniają, że decyzja Marvela i Disneya jest ryzykowna - nieuchronny wyciek nagrań z kin może obniżyć odbiór zwiastuna przez tych widzów, którzy nie wybiorą się na Avatara 3. Z drugiej strony nie jest wykluczone, że Dom Pomysłów w przyszłym tygodniu zdecyduje się opublikować w sieci materiał poprzedzający teaser. Spekuluje się, iż ten ostatni zadebiutuje w internecie w okolicach Bożego Narodzenia.

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia 2026 roku.