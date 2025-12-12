Wielka wojna o Grzeszników. Internauci murem za filmem; czy krytycy się nie znają?

fot. materiały prasowe

Trwa wielka wojna o Grzeszników. Niecałe dwa tygodnie temu magazyn Rolling Stone opublikował swoją listę 20 najlepszych filmów 2025 roku. Horror Ryana Cooglera w ogóle się na niej nie znalazł. Internauci byli tym faktem oburzeni. Wielu z nich oskarżyło krytyków i dziennikarzy o to, że przestali rozumieć kino i nie wychodzą poza swoją bańkę. Padły też zarzuty o rasizm. Nawet aktor Simu Liu, znany z widowiska Shang-chi i dziesięciu pierścieni z MCU, wyraził swój sprzeciw: "Jakim cudem nie ma Grzeszników na tej liście?". Teraz sytuacja się powtórzyła.

Internauci (i nie tylko) atakują Variety

Owen Gleiberman i Peter DeBruge z Variety również opublikowali swoje listy najlepszych 2025 roku. I znów nie ma na żadnej z nich Grzeszników – są za to między innymi Wielki Marty, 28 lat później, Mission: Impossible — The Final Reckoning czy Zniknięcia. Tym razem oburzenie internautów wydaje się jeszcze większe. Może dlatego, że to kolejna prestiżowa strona, która pominęła hit Ryana Cooglera. Dla wielu z nich to takie uczucie, jakby czytali o najbardziej dochodowych filmach w 2019 roku i nigdzie nie padł tytuł Avengers: Koniec gry.

Nie tylko internauci są źli. Ranking Rolling Stone skomentował Simu Liu, a Variety – aktor Wendell Pierce. Niektórzy krytycy, jak Jesse Hassenger z The Guardian i Tomris Laffly z RogerEbert, stanęli co prawda w obronie portalu, jednak na nich również spadła fala oburzenia.

Sprzeciw internautów o pominięcie Grzeszników

Niektóre negatywne reakcje (zarówno na ranking Rolling Stone jak i Variety) możecie zobaczyć poniżej. Warto dodać, że według części internautów to nie pierwszy raz, gdy Variety celowo maluje Grzeszników w złym świetle. Powołują się na wpisy o zarobkach filmu, które ich zdaniem były pisane tak, by osoba, która nie wejdzie w pełny tekst odniosła wrażenie, że widowisko poniosło porażkę. Na dowód pokazali, jak Variety z kolei pisało neutralnie o wynikach Christy, która była jedną z największych klap finansowych w 2025 roku.

Oczywiście, niektórzy oskarżają portal o rasizm. Inni są zdania, że najzwyczajniej w świecie krytycy filmowi jak zwykle pomijają horrory, patrząc na nie z góry. Część osób z kolei uważa, że dziennikarze żyją we własnej bańce, oglądając i chwaląc tylko jeden rodzaj kina. Sporo internautów jest też w szoku, że takie produkcje jak nowe Mission Impossible czy Zniknięcia znalazły się na liście, a Grzesznicy nie zasłużyli nawet na wspomnienie w wyróżnieniach.

Z jednej strony, sprzeciw internautów jest zrozumiały, biorąc pod uwagę fakt, że Grzesznicy są powszechnie uważani za jeden z najlepszych filmów 2025 roku. Szacunek widzów podbija fakt, że w dobie sequeli i remake'ów, Ryan Coogler podjął ryzyko, by dać nam oryginalną historię. Sama dawno nie byłam tak zachwycona w kinie. Z drugiej strony, listy krytyków zawsze niejako pomagały widzom odkrywać tytuły, na które być może normalnie nie zwróciliby uwagi. Właśnie dlatego, że stoją za nimi dziennikarze, którzy mają swój własny unikalny gust. Czy można więc mieć do nich pretensje o to, że subiektywnie postawili inne produkcje wyżej? Czy istnieje jednak jakiś "obiektywizm" w tej kwestii?

Jedno jest pewne – oburzenie jest ogromne. Jeśli kolejny duży portal całkowicie pominie Grzeszników, oskarżenia o konspirację tylko staną się głośniejsze. Na razie wielu fanów jest zdania, że niektórym wyżej postawionym osobom nie podoba się sukces Ryana Cooglera i chcą poprzez media manipulować publicznością tak, by uznała produkcję za gorszą, niż jest w rzeczywistości, co zmniejszy jej szanse na rozdaniach nagród.