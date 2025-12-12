Pierwszy zwiastun Star Wars: Fate of the Old Republic! Marzenie fanów spełnione
Star Wars: Knights of the Old Republic to jedna z najważniejszych serii gier RPG nie tylko dla Gwiezdnych Wojen, ale i całej branży gier komputerowych, która miała ogromny wpływ na wiele znakomitych produkcji. Fani w końcu się doczekali zapowiedzi kolejnej części z tego uniwersum.
The Game Awards 2025 zaskoczyło w wielu momentach, a jednym z nich była zapowiedź nowej wysokobudżetowej gry Star Wars z okresu Starej Republiki. Star Wars: Knights of the Old Republic to legendarna już seria, która doczekała się dwóch części i gry MMORPG z 2012 roku. Historie Revana i Wygnanej są po latach wspominane z nostalgią przez wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen oraz gier komputerowych. Fani od dekad marzą o powstaniu kolejnej części albo przynajmniej kinowej adaptacji tamtej opowieści.
Star Wars: Fate of the Old Republic - zwiastun
Teraz w końcu się doczekali.
Star Wars: Fate of the Old Republic - co wiadomo o grze?
Star Wars: Fate of the Old Republic to nowa, jednoosobowa gra action RPG osadzona w okresie Starej Republiki. Będzie za nią odpowiedzialne Arcanaut Studios pod przewodnictwem Casey'ego Hudsona - reżysera oryginalnego Knights of the Old Republic, a także trylogii Mass Effect. Fate of the Old Republic nie jest bezpośrednią kontynuacją poprzednich dwóch części, a raczej duchowym następcą legendarnej serii. Na razie nie wiadomo, czy jest kanoniczna w aktualnym kanonie Gwiezdnych Wojen od Disneya. Znakomita część historii z okresu Starej Republiki należy bowiem do Legend, które nie są kanoniczne dla współczesnych gier i filmów z tego uniwersum.
To całkowicie nowa historia osadzona w tamtym okresie historii odległej galaktyki, która przedstawi i opowie o przygodach kompletnie nowych postaci. Gracze będą mogli podejmować istotne decyzje moralne i wpływać na całą galaktykę swoimi wyborami, wcielając się w "użytkownika Mocy podróżującego przez galaktykę na skraju odrodzenia". Douglas Reilly, wiceprezydent Lucasfilm Games, które współpracuje z Arcanaut Studios, powiedział:
Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 i będzie dostępna na PC oraz konsolach. Nie podano daty premiery.
