Michał Mikołajczak to nie tylko Darek z Na Wspólnej. Co o nim wiemy?

Michał Mikołajczak wygrał program Agent-Gwiazdy. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Klaudia Woźniak
Michał Mikołajczak znalazł się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód.  Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Michale Mikołajczaku?

Ile lat ma Michał Mikołajczak i skąd pochodzi?

Michał Mikołajczak urodził się 19 sierpnia 1986 roku. W 2025 roku skończył 39 lat. Pochodzi z Czaplinka. Aktor ma 1,91 metrów wzrostu. 

Jakie wykształcenie ma Michał Mikołajczak?

Michał Mikołajczak po rozpoczęciu studiów aktorskich w Łodzi - które zakończyły się niepowodzeniem - przeniósł się do Warszawy i tam ukończył Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza.

Czy Michał Mikołajczak jest w związku?

Michał Mikołajczak od 2021 roku tworzy udany związek z modelką i prowadzącą Hotel Paradise - Edytą Zając. To właśnie z nią występuje w programie Afryka Express.

Jak rozwijała się kariera Michała Mikołajczaka?

Michał Mikołajczak zadebiutował w teatrze w 2009 roku na deskach Teatru Rozmaitości w Warszawie. W kolejnych latach występował w Teatrze STU w Krakowie (m.in. w sztukach Hamlet i Wesele), a w 2012 roku nawiązał współpracę z Teatrem Współczesnym w Warszawie.

Mikołajczak dał się poznać szerszej publiczności w 2012 roku, kiedy dołączył do obsady serialu Prawo Agaty. Przez kolejne trzy lata wcielał się Bartosza Janowskiego, asystenta tytułowej Agaty. W 2016 przyjął rolę aplikanta prawa Dariusza Żbika w Na Wspólnej. Warto wspomnieć, że w 2018 zwyciężył w trzecim sezonie programu TVN Agent-Gwiazdy. Poza serialami Michał Mikołajczak chętnie przyjmuje także propozycje ról w pełnometrażowych projektach. Aktora można zobaczyć w polskich filmach takich jak Miasto 44Underdog oraz 365 dni. Michał Mikołajczak wystąpił w 13. edycji programu Taniec z Gwiazdami.

Michał Mikołajczak prowadzi profil na Instagramie o nazwie @_michal_mikolajczak. 

Źródło: TVN

