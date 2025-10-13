Reklama
Sarah Michelle Gellar wspomina Michelle Trachtenberg w dniu jej 40. urodzin

Sarah Michelle Gellar i Michelle Trachtenberg, które wcielały się w siostry w serialu Buffy: Postrach wampirów, przyjaźniły się również w życiu prywatnym. W dniu 40. urodzin zmarłej aktorki Sarah Michelle Gellar podzieliła się poruszającym wpisem w mediach społecznościowych.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
sarah michelle gellar 
michelle trachtenberg buffy: postrach wampirów
Sarah Michelle Gellar i Michelle Trachtenberg w serialu Buffy: Postrach wampirów fot. 20th Century Fox
Michelle Trachtenberg zmarła w wieku 39 lat. Informacja o odejściu aktorki obiegła media 26 lutego 2025 roku, a niedługo potem ujawniono, że przyczyną jej śmierci były powikłania po cukrzycy. Wspomniano również, że w 2024 roku przeszła przeszczep wątroby. Michelle Trachtenberg dała się zapamiętać widzom między innymi ze swojej roli w serialu Buffy: Postrach wampirów, w którym wcielała się w rolę młodszej siostry Buffy - Dawn Summers. Sarah Michelle Gellar, czyli odtwórczyni głównej bohaterki, nie ukrywa, że traktowała Trachtenberg jak młodszą siostrę również w życiu prywatnym. Wspomniała o tym między innymi w poruszającym wpisie, którym podzieliła się w dniu jej 40. urodzin.

Sarah Michelle Gellar złożyła życzenia urodzinowe Michelle Trachtenberg

Wpis, który Sarah Michelle Gellar udostępniła na swoim profilu na Instagramie w dniu 40. urodzin Michelle Trachtenberg, nie pozostawia wątpliwości co do tego, że była ona dla niej niezwykle bliską osobą. 11 października 48-latka podzieliła się krótkim nagraniem, na którym przytula aktorkę. Dołączyła do niego następujący opis:

Kiedy skończyłaś 16 lat, trudno było mi nie widzieć w tobie wciąż tej samej dziewczynki, którą poznałam w serialu Wszystkie moje dzieci. Kiedy skończyłaś 21 lat, musiałam się nauczyć, żeby już nie widzieć w tobie młodszej siostry. Nie wyobrażam sobie, jak wyglądałaby twoja czterdziestka, ale wiem jedno… byłaby pełna miłości. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin @michelletrachtenberg.

Wspomniany wpis możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Instagram: @sarahmgellar

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sarah michelle gellar 
michelle trachtenberg buffy: postrach wampirów
