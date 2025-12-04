fot. materiały prasowe Polsat

Mikołajkowy Blok Reklamowy to coroczna inicjatywa Telewizji Polsat oraz biura reklamy Polsat Media, której przyświecają dwa cele: wywołać uśmiech na twarzach dzieci i jednocześnie zebrać jak najwięcej pieniędzy, które pomogą w rehabilitacji podopiecznych Fundacji Polsat. Chcąc kogoś obdarować, wcale nie trzeba zakładać stroju świętego Mikołaja i dźwigać ciężkiego worka z prezentami. W przypadku Mikołajkowego Bloku Reklamowego pomaganie jest dużo łatwiejsze. Wystarczy 6 grudnia usiąść wygodnie w fotelu, włączyć Polsat i obejrzeć specjalny blok reklamowy, z którego całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, zostanie przeznaczony na pomoc chorym dzieciom oraz remonty oddziałów dziecięcych w całej Polsce. Założenie jest więc proste: im więcej widzów przed telewizorami, tym więcej pieniędzy trafi do podopiecznych Fundacji Polsat.

Tegoroczny spot promujący 22. Mikołajkowy Blok Reklamowy nosi tytuł „Dźwięk Świąt”. To poruszająca historia chłopca z ubytkiem słuchu, podopiecznego Fundacji Polsat, opowiedziana z jego perspektywy – pełna świątecznego światła, obrazów i emocji, ale pozbawiona dźwięku.

Widzimy świąteczny świat tak jak odbiera go główny bohater– w ciszy. Świąteczna krzątanina, śmiech bawiących się dzieci - wszystko dociera do niego tylko jako obrazy. Chłopiec pragnie jednego: usłyszeć święta. Obserwuje przygotowania do nich, czuje ich atmosferę… ale pozostaje na zewnątrz dźwięków, na marginesie rozmów i śmiechu. Czy można przywrócić mu „Dźwięk Świąt?”. Pokazuje to symboliczna scena o tym, że nawet mały gest – jakim jest obejrzenie bloku reklamowego – może zmienić czyjeś życie. Spot kończy się prostym, ale poruszającym przesłaniem: – Oglądasz? – Pomagasz.

Mikołajkowy Blok Reklamowy: ile środków zebrano do tej pory?

Dotychczas widzowie zebrali już blisko 30 milionów złotych. Dzięki tym środkom realnie zmienia się życie dzieci takich jak Natan – dzieci, które nie tylko potrzebują pomocy, ale także mają marzenia i siłę, by walczyć o przyszłość.

Jakie gwiazdy wspierają tegoroczną edycję Mikołajkowego Bloku Reklamowego?

Tegoroczną 22. edycję tej wyjątkowej akcji wspierają takie gwiazdy jak: Krzysztof Ibisz, Hunert Urbański, Agnieszka Hyży, Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Dorota Gawryluk, Ilona i Milena Krawczyńskie, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak, Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda. W rolę świętego Mikołaja wcielił się Piotr Gąsowski.

Mikołajkowy Blok Reklamowy zajmuje szczególne miejsce w sercu Prezes Fundacji Polsat Krystyny Aldridge-Holc, dla której pomaganie dzieciom jest priorytetem.

Spotykamy się, by pomóc dzieciom. Wystarczy być – obejrzeć Mikołajkowy Blok Reklamowy. Ten gest naprawdę ma znaczenie. Dzięki Państwa obecności dzieci zyskują nadzieję, a my możemy realizować kolejne projekty pomocowe. W tym roku szczególnie mocno chcemy przypomnieć, że święta to czas, który powinien być słyszalny dla wszystkich.

Mikołajkowy Blok Reklamowy - o której oglądać 6.12?

Mikołajkowy Blok Reklamowy będzie można obejrzeć na antenie Polsatu 6 grudnia 2025 roku o 18:45.