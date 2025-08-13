Powtórki Milionerów w telewizji. Kiedy i gdzie będzie można je oglądać?

fot. materiały Polsat

Teleturniej Milionerzy, oparty na brytyjskim formacie Who Wants to Be a Millionaire?, należy do grona najbardziej kultowych programów telewizyjnych w Polsce. Emitowany od 1999 roku (z przerwami) w stacji TVN, zgromadził liczne grono wiernych widzów oraz chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy i szansy na wygranie miliona złotych. W 2025 roku nastąpi istotna zmiana - program zostanie przeniesiony do Polsatu i od września będzie emitowany cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, o godzinie 19:55. Widzowie będą mogli oglądać nowe odcinki Milionerów, których prowadzącym pozostaje niezmiennie Hubert Urbański. Format programu jednak ulegnie modyfikacji. Zrezygnowano z etapu eliminacji - wszyscy uczestnicy zostali wyłonieni w drodze castingu. Podwyższone zostaną także nagrody gwarantowane. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na dwa pierwsze pytania uczestnik otrzyma 2 000 zł (dotychczas 1 000 zł). Drugi próg gwarantowany, przypadający na siódme pytanie, wzrośnie z 40 000 złotych do 50 000 złotych. Jak dotychczas, każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji trzy koła ratunkowe: "pół na pół", "pytanie do publiczności" oraz "telefon do przyjaciela". W przypadku ostatniego koła wprowadzono jednak zmianę - uczestnik będzie mógł skontaktować się nie z jedną, lecz z trzema wybranymi wcześniej osobami.

Gdzie i kiedy oglądać powtórki Milionerów?

Powtórki teleturnieju będą dostępne na kanale Metro, należącym do Warner Bros. Discovery, o godzinie 19:55. Od 1 września o tej samej porze widzowie będą mogli oglądać premierowe odcinki Milionerów w Polsacie. Oznacza to, że program będzie jednocześnie emitowany w dwóch stacjach.