Milionerzy 1 września 2025 roku zadebiutowali na antenie Polsatu. Przypomnijmy, że stacja przejęła ten format od TVN, gdzie był emitowany od 1999 roku z przerwami. Prowadzącym teleturnieju pozostał niezmiennie Hubert Urbański. Do tej pory widzowie obejrzeli 31 odcinków programu. Ostatni z nich dostarczył im z pewnością niezapomnianych emocji. Uczestnik usłyszał pytanie za milion złotych.

Pytanie za milion. Adrian Macielak o krok od głównej wygranej

Adrian Macielak był w studiu wspierany przez żonę i siostrę, a stawka rosła z minuty na minutę. Spokój, logika i analityczny umysł zaprowadziły go do finału, o którym marzy każdy uczestnik. Adrian Macielak to 33-latek z Warszawy, który ukończył Szkołę Główną Handlową, na co dzień zajmuje się analizą danych. Do studia Milionerów przyszedł z żoną Andżeliką i siostrą Klaudią, które wspierały go przez cały występ. Pan Adrian wspólnie z małżonką, budują nowy dom i - jak przyznał - każda dodatkowa złotówka przyda się w tym projekcie. Zawodnik na początku swojej gry żartował, że jego najlepszym przyjacielem jest Excel. Jednak tu liczyły się nie formuły, a emocje, refleks i wiedza. Gracz od pierwszego pytania imponował opanowaniem: analizował, porównywał i dokładnie ważył słowa. Gdy sytuacja wymagała decyzji, sięgał po koła ratunkowe z idealnym wyczuciem. Publiczność, telefon i pół na pół wykorzystał tak, żeby dojść możliwie najdalej, krocząc od pytania do pytania w odcinku 30.

W kluczowym momencie grę przerwano, bo upłynął czas. Kolejny odcinek zaczął się bardzo mocnym akcentem. Ostatnie pytanie rozgrywki wprowadziło w studiu Polsatu atmosferę, jakiej nigdy nie było. Hubert Urbański wypisał już symboliczny czek z siedmiocyfrową kwotą, a na twarzy pana Adriana widać było skupienie i ekscytację. Analizował każdą opcję, próbował logicznie połączyć fakty i intuicję. Pytanie za milion złotych brzmiało następująco:

Nupturient to ktoś, kto szykuje się:

A - do ślubu

B - do matury

C - do wojska

D - na koncert

Uczestnik stopniowo eliminował kolejne opcje, próbując znaleźć prawidłową odpowiedź. W ostatniej chwili jednak ocenił ryzyko i uznał, że stawka jest za wysoka. Podziękował więc za grę, zostając przy kwocie 500 tysięcy złotych. Hubert Urbański zapytał, czy Adrian Macielak chce poznać prawidłową odpowiedź. Okazało się, że pierwszy wariant, który na początku rozważał, był kluczem do wygranej... Prawidłowa odpowiedź to A. Choć ostatecznie nie udało mu się zdobyć najwyższej nagrody, już sam fakt dotarcia do takiego finału stał się wyjątkowym osiągnięciem. Adrian Macielak przeszedł do historii programu jako pierwszy uczestnik, który w Polsacie usłyszał pytanie o milion. A jego strategia pokazała, że opanowanie to klucz do sukcesu.

Milionerzy - kiedy i gdzie oglądać?

Teleturniej Milionerzy można oglądać na antenie Polsatu o 19:55 od poniedziałku do czwartku.