Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Reklama

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 289 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295 (29 września - 4 października)

Kuzey będzie zdeterminowany, by za wszelką cenę uniemożliwić spotkanie Sili z Leventem, zabierze jej telefon. Tymczasem Zeynep stanie przed jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia – rozmową z ojcem. Rozdarta wewnętrznie i pełna sprzecznych emocji, podczas długo wyczekiwanej konfrontacji będzie rządać się odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Dzięki wsparciu Feraye w końcu zdobędzie się na odwagę, by wysłuchać Taylana. Spokój jednak pryśnie w chwili, gdy pojawi się Gonul, a sytuacja niespodziewanie obróci się przeciwko niej. Pomimo Mimo przeszkód stawianych przez Kuzeya Sila postanowi spotkać się z Leventem. Pod jej nieobecność Bahar i Cavidan będą snuć kolejne intrygi, zupełnie nieświadome, że ktoś podsłuchuje ich rozmowę…W międzyczasie Melis będzie coraz bardziej wyczerpana i rozdrażniona, straci panowanie nad sobą i rozkaże rodzinie opuścić dom. Wstrząśnięta Zeynep, przyzna jej rację i nagle zemdleje. Ege bez chwili wahania rzuci się, by udzielić pomocy dziewczynie, to działanie spotęguje gniew jego partnerki. Sila i Levent spotkają się w restauracji. Mężczyzna przyciśnięty szantażem Bahar, postara się przekonać dziewczynę, że to właśnie on jest jej przeznaczony. Jednak zanim zdąży poprosić ją o rękę, atmosfera gwałtownie się zaostrza – a między rywalami walczącymi o jej serce wybuchnie ostry konflikt. Całą scenę zobaczy siostra Sili. Przytłoczona napięciem i narastającymi emocjami, nagle wstanie od stolika. Za dziewczyną niemal natychmiast podążą Kuzey i Sila.

Kuzey będzie przekonywał Bahar, że jego postępowanie wynika wyłącznie z troski o Silę i braku zaufania do Leventa. Pozorny spokój nie potrwa jednak długo – przy sąsiednim stoliku Sila, po chwili wahania, przyjmie oświadczyny doktora. Tymczasem Melis ponownie straci panowanie nad sobą, a Zeynep, nie mogąc opanować emocji, wybuchnie w obecności Taylana i Gonul, po czym odjdzie z Cihanem. Wkrótce Ege dopadnie Taylana, usiłując wmówić mu, że ojcem Zeynep jest Bulent i że powinien zostawić dziewczynę w spokoju. Taylan jednak nie ustąpi próbując zrozumieć całą sytuację, uda się do Gonul. Nazajutrz Kuzey zjawi się u Sili, będzie chciał odwieść ją od ślubu z Leventem. Wyjawi prawdę o swoim związku z jej siostrą i da do zrozumienia, że kocha tylko ją – zasugeruje, że dla niej rozwiedzie się z Bahar. W międzyczasie Bahar spostreże, że Kuzeya nie ma przy niej w łóżku, i zacznie go szukać. W ostatniej chwili mężczyzna zaproponuje Sili spotkanie przy ich drzewie. Podczas przygotowań do ślubu Bahar nakryje go na kłamstwie, a następnie uda się do Leventa, by ponownie go zaszantażować. Sila natomiast w towarzystwie knującej Cavidan, odkryje prezenty od siostry.

Taylan zadzwoni do Egego, przyzna się do kłamstw i poprosi o pieniądze. Tymczasem w gabinecie Leventa spotkają się Kuzey i Feraye – ich pełną napięcia rozmowę podsłucha ukryta w szafie Bahar. Kuzey będzie bardzo chciał dać szansę prawdziwej miłości i oczekuje tego samego od ukochanej. Zadzwoni do Sili, zapowiadając, że będzie czekał przy ich drzewie. Gdy dziewczyna wysmyknie się z domu, wybuchnie awantura, a Hulya oskarży Bahar o zakłamanie. W tym samym czasie Zeynep i Cihan będą szły za Egem, który udaje na spotkanie z Taylanem. Narastające napięcie przerodzi się w przepychankę, a finał będzie dramatyczny – Taylan osunie się na ziemię.

Seda wyjmie z sejfu medalion, lecz zostanie na tym przyłapana. Zastraszana przez Belkis, w desperacji spróbuje ją zaatakować podczas rozmowy telefonicznej. W samą porę zjawią się Ege i Melis. Gdy dowiedzą się o wszystkim, co zaszło pod ich nieobecność, Melis upadnie na schody. Ku zaskoczeniu wszystkich ciężarna dziewczyna weźmie na siebie winę za niezamknięcie sejfu. Zbliża się ceremonia zaręczyn. W domu, w którym wciąż panuje napięta atmosfera, pojawi się Kuzey. W trakcie uroczystości, gdy nadejdzie moment wymiany obrączek, poprosi o zastępstwo i opuści dom, będzie obserwować z oddali Silę i Leventa. Kiedy wróci, zabawa będzie trwała w najlepsze. Wykorzysta moment i zapyta Bahar, co robiła rano w klinice. Wkrótce Bahar ponownie zaszantażuje Leventa, nie wiedząc, że ich rozmowie słyszy Hulya. Tymczasem Gonul przyśni się koszmar, w którym córka odrzuca jej miłość. Po przebudzeniu zastanie w drzwiach Zeynep w towarzystwie Taylana i Cihana. Gdy wszyscy zasiądą do wspólnego posiłku, do domu niepostrzeżenie zakradnie się Ege.

Hulya wraz z Yildiz przeszukają dom, spróbując odkryć prawdę o intrygach Bahar. Niespodziewanie trafią na jej pamiętnik, lecz w tej samej chwili do pokoju wejdą pozostali domownicy. Cihan będzie miał poważne pretensje do Taylana. Gdy zostaną sami wręczy mu pistolet i jasno da do zrozumienia, że ma zająć się Egem. Tymczasem Feraye przysiadzie się do ukochanego Melis, by podnieść go na duchu. Chłopak ze smutkiem wspomni Melodi, nie mogąc pogodzić się z jej śmiercią. Na dodatek wciąż dręczy go sekret dotyczący ojca Zeynep, która ku radości Melis podejmie decyzję o przeprowadzce. Podczas kolejnego spotkania z Taylanem Ege poprosi go, by zostawił Zeynep w spokoju. Ich rozmowa przerodzi się w dramatyczną konfrontację. Tymczasem Kuzey i Sila niespodziewanie wpadną sobie w ramiona, a Bahar oskarży Hulyę o rzucenie uroku na jej związek. Wkrótce, za namową Bahar, Kuzey zgodzi się na wspólny zakup sukni ślubnej dla Sili.

Hulya i Yildiz będą bliskie poznania prawdy o Bahar i Levencie. Zeynep będzie podejrzewała ojca o konszachty z Cihanem. Bahar zarzuc matce, że szantażuje ją i Leventa. Cihan przyzna się do zabójstwa Cenka.