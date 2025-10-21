Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 308 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313 (21-25 października)

Levent okłamie Acelyę, że nadal ją kocha i zostawi dla niej Silę. Jednak kobieta szybko zorientuje się, że dawny ukochany ją oszukuje. Podsłucha rozmowę Cavidan i Bahar, z której wyniknie, co mężczyzna zamierza zrobić. Planuje przeprowadzić się z nową narzeczoną do Amsterdamu, gdzie dostał ofertę pracy. Acelya nadal kocha Leventa i za wszelką cenę chce go mieć tylko dla siebie. Zazdrosna kobieta zawiadomi policję, że to właśnie Sila dodała orzechy do kolacji i próbowała ją zabić. Funkcjonariusze szybko zjawią się pod drzwiami domu Kuzeya. Początkowo Sila będzie chciała wszystko wyjaśnić policjantom, ale Kuzey jej tego zabroni. Prawnik namówi dziewczynę, aby przez pewien czas ukrywała się w komórce obok domu. Tymczasem on spróbuje oczyścić ją z zarzutów i poznać całą prawdę o tamtym zdarzeniu. Z kolei Yildiz nabierze podejrzeń wobec Bahar i Cavidan. Usłyszy rozmowę kobiet, po której zacznie sądzić, że to one odpowiadają za podanie orzechów Acelyi. Służąca sprawdzi nagranie z ukrytej kamery w kuchni i dzięki temu pozna prawdę o intrydze Bahar.

Kuzey spotka pod komisariatem Leventa i Acelyę. Prawnik będzie próbował przekonać kobietę, że Sila jest niewinna, i poprosi, aby wycofała swoje oskarżenie. Jednak Acelya pała zazdrością do narzeczonej Leventa, a Kuzey nie ma żadnych dowodów świadczących na korzyść podejrzanej. Tymczasem Yildiz odkryje kryjówkę Sili. Gdy spotka tam dziewczynę, pokaże jej nagranie z ukrytej kamery w kuchni. Sili będzie trudno uwierzyć, że jej siostra mogła dopuścić się takiej zbrodni. Służąca będzie chciała pokazać ten dowód Kuzeyowi i raz na zawsze pogrążyć Bahar oraz Cavidan. Levent zjawi się w domu Kuzeya, aby porozmawiać z Cavidan i Bahar. Oznajmi im, że Kuzey nie zawiózł Sili na komisariat, tylko schował ją gdzieś, nie mówiąc nic domownikom. Bahar domyśli się, gdzie mąż mógł ukryć jej siostrę. Znajdzie Silę w komórce obok domu. Poszukiwana będzie zaskoczona na widok siostry, ale postanowi się z nią rozmówić. Pokaże jej na laptopie nagranie, które ukazuje, jak dorzuciła orzechy do kolacji. Bahar będzie zrozpaczona, a na dodatek Kuzey będzie dobijał się do drzwi komórki. Poprosi siostrę, aby nic nie mówiła prawnikowi. Skłamie, że jest zazdrosna o męża i dlatego chciała otruć Acelyę. Bahar stwierdzi, że odbierze sobie życie, jeśli Kuzey ją zostawi.

Sila zapewni siostrę, że nie wyjawi, co zrobiła Acelyi. Prosi też Yildiz, aby nikomu nie pokazywała nagrania z ukrytej kamery w kuchni. Służąca nie rozumie, dlaczego przyjaciółka chce chronić Bahar, choć nadal bardzo kocha Kuzeya. Sila stwierdzi, że prawnik nic do niej nie czuje, skoro poszedł z jej siostrą do łóżka. Tymczasem Acelya dokona niespodziewanego odkrycia. Znajdzie w rzeczach Leventa orzechy i domyśli się, że to on stał za próbą jej otrucia. Teraz nabierze pewności co do zamiarów dawnego ukochanego, który chciał ją zabić. Naciye postanowi porozmawiać z synem o ostatnich wydarzeniach. Starsza kobieta zdradzi Kuzeyowi, że Bahar wiedziała przed ich ślubem o pobycie Sili w szpitalu psychiatrycznym. Oboje nie będą mogli zrozumieć, dlaczego dziewczyna nie chciała pomóc siostrze, a tym bardziej nie powiedziała o tym nikomu z domowników. Kuzey nabierze podejrzeń wobec żony. Po tej rozmowie postanowi pomówić na osobności z Yildiz. Prawnik przesłucha służącą w swoim gabinecie. Dopyta też ją o laptopa, na którym jest nagranie ukazujące zbrodnie Bahar. Yildiz chcąc być lojalna wobec Sili i spróbuje wymigać się od odpowiedzi, a także będzie starała się ukryć kompromitujący filmik. Jednak Kuzey będzie stanowczy i dociekliwy.

Gonul i Taylan zamierzają nagrywać Cihana i Sedę. Ege będzie zły na Malis, że nic nie wiedział o badaniach DNA. Kuzey obejrzy film obciążający Bahar. Będzie chciał ją oddać w ręce policji.

Zeynep będzie chciała nawiązać siostrzaną relację z Melis. Cihan z pomocnikiem zaczają się na Gonul. Levent planuje wystawić fałszywe świadectwo o zdrowiu Bahar. Kuzey trafi do aresztu po pobiciu Leventa.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty.