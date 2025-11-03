UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 318 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 319-324 (3-8 listopada)

Levent pokaże Sili i jej bliskim prezent dla przyszłej żony. Podaruje jej vana, którym oboje wybiorą się w podróż do Amsterdamu. Dziewczyna będzie bała się lecieć samolotem, dlatego pojadą samochodem do Holandii, a przy okazji odbędą podróż poślubną po Europie. Gdy Levent odjedzie, Kuzey powie Sili o swoim planie. Podarował podejrzanemu mężczyźnie zegarek z zamontowanym nadajnikiem GPS. Oboje domyślają się, że narzeczony dziewczyny jedzie spotkać się z Acelyą. Kuzey chce przyłapać Leventa na gorącym uczynku i pogrzebać jego ślubne plany wobec Sili. Tymczasem w domu prawnika będzie panowała gorąca atmosfera. Naciye i Yildiz pomogą Sili w przygotowaniach do ślubu. Oburzona Cavidan zdziwi się, że starsza córka sama się tym nie zajmuje. Na dodatek bezczelna kobieta będzie chciała odebrać Sili rzeczy, które podarowała jej Naciye. Stwierdzi, że należą się Bahar, bo to ona jest nową panią domu. Podczas podróży na spotkanie z Acelyą Leventa zatrzyma pewien mężczyzna. Wybuchnie między nimi awantura. Okaże się, że to osoba podstawiona przez Kuzeya, a prawnik wykorzysta moment kłótni, aby po kryjomu zakraść się do nowego vana lekarza. Levent nie zauważy, że ktoś schował się w aucie. Gdy dotrze na miejsce, do samochodu wejdzie Acelya. Między dawnymi kochankami dojdzie do kłótni. Kuzey dowie się z niej, że Levent zmienił nazwisko, bo otrzymał zakaz wykonywania zawodu, a na dodatek zabił swoją poprzednią żonę. Ten sam los może spotkać Silę. W pewnym momencie Acelya wyjdzie z samochodu, a Levent pójdzie za nią. Kuzey zobaczy jak lekarz chowa pistolet, przy pomocy którego ma zamiar zabić dawną kochankę. Prawnik rzuci się na ratunek kobiecie. Między mężczyznami dojdzie do szarpaniny, w trakcie której padnie strzał.

Kuzey będzie walczył z Leventem, a tymczasem Acelya ucieknie przed byłym ukochanym. Prawnikowi ude się wyrwać broń przeciwnikowi, ale lekarz okaże się bardziej przebiegły. Ogłuszy kijem Kuzeya, po czym odjedzie samochodem i zostawi nieprzytomnego prawnika. W tym czasie Sila oczekuje na wieści od przyjaciela. Brak wiadomości od Kuzeya wywoła u niej niepokój. W końcu prawnik odzyska przytomność i zadzwoni do niej, ale wtedy zjawi się Levent. Zabierze dziewczynie telefon, po czym zmusi ją do wyjazdu. Chce wywieźć ją jak najdalej od Kuzeya. W domu Kuzeya wszyscy będą zaniepokojeni zniknięciem prawnika i Sili. Cavidan wraz z Bahar zasugerują, że mężczyzna uciekł razem z dziewczyną. Yildiz i Naciye spróbują odpierać te zarzuty. Bahar zagrozi rodzinie męża, że jeśli mężczyzna naprawdę uciekł z jej siostrą, to odbierze im cały majątek. Zarzuty podstępnych kobiet okażą się bezpodstawne, gdy do domu wróci Kuzey. Wścieknie się na żonę i teściową za to, co sugerowały pod jego nieobecność. Natomiast nie będzie to jego największy problem w tym momencie. Prawnik zorientuje się, że Sila została uprowadzona przez Leventa. Postanowi szybko działać, aby ją uwolnić. Tymczasem Sila zda sobie sprawę, że została porwana i spróbuje zmusić narzeczonego, aby wypuścił ją z samochodu.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty.