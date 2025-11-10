Reklama
Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 325-330. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Miłość i nadzieja dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł  to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów. 

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 324 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 325-330 (10-15 listopada)

Sila przybędzie na wzgórze, aby spotkać się z Kuzeyem. Prawnik przygotuje dla ukochanej prywatną ceremonię zaręczynową. Dziewczynie będzie trudno cokolwiek powiedzieć. Kiedy będzie w stanie coś powiedzieć, oświadczy prawnikowi, że nie może go poślubić. Kuzey zda sobie sprawę z trudnej sytuacji. Wręczy Sili pierścionek i poprosi, żeby go włożyła, gdy będzie już gotowa. Z kolei on obiecuje, że zrobi wszystko, aby w końcu mogli być razem. Nie pozwoli dłużej Bahar, żeby manipulowała siostrą. Bahar porozmawia z matką o trudnej sytuacji w jej małżeństwie, a Yildiz podsłucha kobiety z ukrycia. Służąca dowie się o manipulowaniu Silą przez siostrę. Bahar wmówiła naiwnej dziewczynie, że odbierze sobie życie, jeśli mąż ją zostawi. Gdy Kuzey wróci do domu, żona zakomunikuje mu coś ważnego. Bahar ogłosi, że zgadza się na rozwód z prawnikiem i poprosi, aby przeprowadzili sprawę szybko. Tak naprawdę będzie to kolejny podstęp dziewczyny. Tymczasem Yildiz powie Sili, co usłyszała podczas rozmowy Bahar i Cavidan. Dziewczyna dowie się, że siostra okłamywała ją i wcale nie chciała popełnić samobójstwa w przypadku rozstania z Kuzeyem.

Artykuł jest aktualizowany.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty. 

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  miłość i nadzieja 
