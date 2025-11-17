Reklama
Filmowa The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia. Tak wyglądają Link i Zelda

Po niedawnym wycieku zdjęć i filmów z planu filmu The Legend of Zelda, Nintendo zdecydowało się podzielić oficjalnymi fotografiami z nadchodzącej hollywoodzkiej adaptacji. Tak prezentuje się aktorska Zelda i Link.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia fot. Nintendo
Po wycieku zdjęć i filmów z planu hollywoodzkiej adaptacji serii gier The Legend of Zelda nie trzeba było długo czekać na oficjalne zdjęcia z superprodukcji fantasy zaplanowanej na 2027 rok. Nintendo oficjalnie podzieliło się pierwszymi fotografiami, na których widać dwójkę głównych bohaterów - tytułową Zeldę oraz Linka, w których wcielają się kolejno Bo Bragason oraz Benjamin Evan Ainsworth.

Ten serial science fiction będzie przełomem. Mars ożyje jak nigdy, ale produkcja wywoła burzę

Oto pierwsze oficjalne zdjęcia z The Legend of Zelda:

The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia

arrow-left
The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia
fot. Nintendo
arrow-right

Fani od razu zauważyli kostiumy głównych bohaterów. Zelda nosi podobne szaty do tych, które przywdziewała w grze The Legend of Zelda: Breath of the Wild, z kolei Link przypomina wyglądem swoją wersję z Twilight Princess. Jak Wam się podobają te zdjęcia?

The Legend of Zelda - co wiadomo?

Decyzja reżysera Wesa Balla o kręceniu widowiska w Nowej Zelandii ma nadać temu światu fantasy rozmach godny największej produkcji. Do tej pory Nowa Zelandia była wzorem światów fantasy dzięki serii Władca Pierścieni. Szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiadomo, jak dokładnie gra zostanie przeniesiona na ekran.

Historia rozgrywa się w magicznym królestwie Hyrule, które w grach było zagrożone przez mroczne siły. Derek Connolly i T.S. Nowlin są autorami scenariusza.

Premiera w maju 2027 roku w kinach.

Źródło: ign.com

