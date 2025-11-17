Filmowa The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia. Tak wyglądają Link i Zelda

fot. Nintendo

Po wycieku zdjęć i filmów z planu hollywoodzkiej adaptacji serii gier The Legend of Zelda nie trzeba było długo czekać na oficjalne zdjęcia z superprodukcji fantasy zaplanowanej na 2027 rok. Nintendo oficjalnie podzieliło się pierwszymi fotografiami, na których widać dwójkę głównych bohaterów - tytułową Zeldę oraz Linka, w których wcielają się kolejno Bo Bragason oraz Benjamin Evan Ainsworth.

Oto pierwsze oficjalne zdjęcia z The Legend of Zelda:

The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia

Fani od razu zauważyli kostiumy głównych bohaterów. Zelda nosi podobne szaty do tych, które przywdziewała w grze The Legend of Zelda: Breath of the Wild, z kolei Link przypomina wyglądem swoją wersję z Twilight Princess. Jak Wam się podobają te zdjęcia?

The Legend of Zelda - co wiadomo?

Decyzja reżysera Wesa Balla o kręceniu widowiska w Nowej Zelandii ma nadać temu światu fantasy rozmach godny największej produkcji. Do tej pory Nowa Zelandia była wzorem światów fantasy dzięki serii Władca Pierścieni. Szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiadomo, jak dokładnie gra zostanie przeniesiona na ekran.

Historia rozgrywa się w magicznym królestwie Hyrule, które w grach było zagrożone przez mroczne siły. Derek Connolly i T.S. Nowlin są autorami scenariusza.

Premiera w maju 2027 roku w kinach.