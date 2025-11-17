Reklama
Straszny film 6 - wrócą dwie kultowe postacie. Tęskniliście?

Znamy pięć nowych nazwisk w obsadzie Strasznefo filmi 6. Część z nich już znacie.
Paulina Guz
Chris Elliott Straszny film 2 Fot. Materiały prasowe
Pojawiły się nowe nazwiska w obsadzie filmu Straszny film 6, a wśród nich – dwie znajome twarze. Cheri Oteri i Chris Elliott wrócą na ekran. Oteri w oryginale zagrała dziennikarkę Gail Hailstorm, jedną z kluczowych postaci. Elliott został za to zapamiętany z roli Hansona w sequelu. Zagrał jednak również Ezekiela w 4. części. Oprócz nich do ekipy dołączyli Kim Wayans, Damon Wayans Jr. i Heidi Gardner.

Mamy więc mieszankę nostalgicznych powrotów i świeżej krwi. Cheri Oteri i Chris Elliott to kolejne znane nazwiska w obsadzie. Już wcześniej potwierdzono, że Anna Faris i Regina Hall wrócą do swoich kultowych ról, kolejno jako Cindy Campbell i Brenda Meeks. Co nie powinno zaskakiwać, ponieważ fani uwielbiają ich bohaterki. W obsadzie są także Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber i Benny Zielke, nowe twarze. 

Straszny film 6 - co wiemy o projekcie?

Straszny film zadebiutował w 2000 roku, czyli ponad dwie dekady temu. Była to komedia, parodiująca znane horrory i kultowe filmy. Piąta część miała premierę w 2013 roku, czyli dwanaście lat temu. Minęło więc sporo czasu, odkąd ostatni raz widzieliśmy nowy Straszny film na ekranie. Czas pokaże, czy fani stęsknili się za tytułem, czy może są zmęczeni sequelami.

Keenen, Shawn i Marlon Wayans wrócą, by napisać scenariusz do Strasznego filmu 6. Po raz kolejny podejmą współpracę z Rickiem Alvarezem. Film ma mieć kategorię wiekową R. Za projekt odpowiada Michael Tiddes. Premiera kinowa jest zaplanowana na 12 czerwca 2026 roku. Dystrybucją zajmuje się Miramax. 

Źródło: comicbookmovie.com

