Vaiana dostała swój teaser! Jak wygląda morska przygoda w remaku live-action?

Zapowiadany remake live action Vaiany 2 dostał oczekiwany zwiastun. Oryginalna animacja opowiadała o młodej dziewczynie, która niesiona żądzą przygód wyrusza na morze aby odnaleźć półboga imieniem Maui. Podobnie jak w oryginalnym animowanym filmie z 2016 roku, w wersji aktorskiej zobaczymy Dwayne’a Johnsona grającego Mauiego nie tylko głosem. Choć The Rock powraca do swojej roli z animacji Vaianę (pierwotnie graną przez Auli’i Cravalho) zagra teraz młoda debiutantka Laga‘aia.
Vaiana - zwiastun
Laga'aia opowiedziała o swoich wrażeniach z grania bohaterki Disneya, która reprezentuje jej kulturę.
Aktorska wersja Vaiany dostanie swoją premierę 10 lipca 2026 roku.
