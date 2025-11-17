Reklama
Vaiana dostała swój teaser! Jak wygląda morska przygoda w remaku live-action?

Vaiana po raz kolejny wyruszy w podróż po oceanie, ale tym razem w wersji aktorskiej. Zobaczcie jak wygląda aktorka, która wywodzi się z kultury przedstawionej w filmie.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi: remake 
Vaiana live action zwiastun
Vaiana Disney
Zapowiadany remake live action Vaiany 2 dostał oczekiwany zwiastun. Oryginalna animacja opowiadała o młodej dziewczynie, która niesiona żądzą przygód wyrusza na morze aby odnaleźć półboga imieniem Maui. Podobnie jak w oryginalnym animowanym filmie z 2016 roku, w wersji aktorskiej zobaczymy Dwayne’a Johnsona grającego Mauiego nie tylko głosem. Choć The Rock powraca do swojej roli z animacji Vaianę (pierwotnie graną przez Auli’i Cravalho) zagra teraz młoda debiutantka Laga‘aia.

Vaiana - zwiastun

Laga'aia opowiedziała o swoich wrażeniach z grania bohaterki Disneya, która reprezentuje jej kulturę.

Jestem naprawdę podekscytowana możliwością wcielenia się w tę postać, bo Vaiana jest jedną z moich ulubionych. Mój dziadek pochodzi z Fa‘aala, Palauli, na wyspie Savai‘i. A moja babcia z Leulumoega Tuai na głównej wyspie ‘Upolu w Samoa. Jestem zaszczycona, że mogę celebrować Samoę i wszystkich mieszkańców wysp Pacyfiku oraz reprezentować młode dziewczyny, które wyglądają jak j

Aktorska wersja Vaiany dostanie swoją premierę 10 lipca 2026 roku.

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  remake 
Vaiana live action zwiastun
