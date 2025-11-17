foto. materiały prasowe

Dom dobry zadebiutował w kinach 7 listopada. W premierowy weekend obejrzało go 310 678 osób. To świetny wynik i drugie najlepsze otwarcie w karierze Wojciecha Smarzowskiego po głośnym Klerze. I okazuje się, że w drugim tygodniu zainteresowanie widzów nie tylko się utrzymało, ale i wzrosło. Frekwencja wzrosła o 54% i tytuł przyciągnął przed duży ekran aż 479 887 osób. To oznacza, że po dziesięciu dniach Dom dobry obejrzało 1 203 624 widzów.

Dom dobry to nowy film Wojciecha Smarzowskiego. Twórca dał nam w przeszłości takie produkcje jak Wołyń, Wesele, Drogówka i Kler. Tym razem wziął na tapet temat przemocy domowej w Polsce. Tytuł zbiera świetne recenzja i jak widać po wynikach cieszy się dużym zainteresowaniem. Co jednak istotne, powstał przy wsparciu Fundacji Feminoteka, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. Przy tak delikatnych tematach, konsultacje z odpowiednimi organizacjami zawsze są wskazane.

