Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Życzy czy martwy: Film z serii Na noże - pełny zwiastun. Netflix odkrywa karty

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże to trzecia część trylogii Riana Johnsona. Pełny zwiastun został opublikowany przez Netflixa, więc odkryto rąbek tajemnicy przed najnowszą sprawą detektywa, która osadzona jest w innym klimacie.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Żywy czy martwy: film... 
netflix zwiastun
Na noże 3 fot. Netflix
Reklama

Netflix opublikował pierwszy zwiastun filmu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże w reżyserii Riana Johnsona, który również jest autorem scenariusza. W końcu możemy poznać nowe informacje o tajemnicy, którą główny bohater będzie musiał rozwiązać. Zwiastun nawiązuje do recenzji filmu Netflixa, który pokazywano na festiwalach filmowych. Według Rotten Tomatoes ma 95% pozytywnych recenzji krytyków filmowych. Najczęściej pada stwierdzenie: najlepsza część serii Na noże.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - zwiastun

Żywy lub martwy: Film z serii Na noże - opis fabuły

Benoit Blanc (Daniel Craig) powraca, aby rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze w trzecim — najmroczniejszym - rozdziale serii.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże

arrow-left
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
fot. Netflix
arrow-right

Żywy lub martwy: Film z serii Na noże - obsada filmu

W potwierdzonej obsadzie filmu Żywy lub martwy: Film z serii Na noże znajdują się: Daniel Craig, Cailee Spaeny (Civil War), Josh O'Connor (Challengers), Andrew Scott (Sherlock), Kerry Washington (Skandal), Glenn Close, Jeremy Renner (Hawkeye z Avengers), Mila Kunis, Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande), Thomas Haden Church oraz Josh Brolin (Thanos z MCU, Diuna 2).

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże – premiera w Netflixie odbędzie się 12 grudnia 2025 roku.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Żywy czy martwy: film... 
netflix zwiastun
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia
-

Filmowa The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia. Tak wyglądają Link i Zelda

2 Dom Dobry
-

Dom dobry - coraz wyższa oglądalność. Tyle Polaków poszło do kina na film

3 Chris Elliott Straszny film 2
-

Straszny film 6 - wrócą dwie kultowe postacie. Tęskniliście?

4 Black Adam
-

Doktor Fate wróci w "kolejnym Supermanie". Co Pierce Brosnan miał na myśli?

5 Varanasi
-

Indie szykują Bonda i Indianę Jonesa w jednym. Mało? W filmie będą też podróże w czasie

6 24. Dzień próby (2001) - 74%
-

Ethan Hawke o "przerażającej" współpracy z Denzelem Washingtonen. Zrobił mu prawdziwy dzień próby

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV