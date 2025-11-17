fot. Netflix

Netflix opublikował pierwszy zwiastun filmu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże w reżyserii Riana Johnsona, który również jest autorem scenariusza. W końcu możemy poznać nowe informacje o tajemnicy, którą główny bohater będzie musiał rozwiązać. Zwiastun nawiązuje do recenzji filmu Netflixa, który pokazywano na festiwalach filmowych. Według Rotten Tomatoes ma 95% pozytywnych recenzji krytyków filmowych. Najczęściej pada stwierdzenie: najlepsza część serii Na noże.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - zwiastun

Żywy lub martwy: Film z serii Na noże - opis fabuły

Benoit Blanc (Daniel Craig) powraca, aby rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze w trzecim — najmroczniejszym - rozdziale serii.

Żywy lub martwy: Film z serii Na noże - obsada filmu

W potwierdzonej obsadzie filmu Żywy lub martwy: Film z serii Na noże znajdują się: Daniel Craig, Cailee Spaeny (Civil War), Josh O'Connor (Challengers), Andrew Scott (Sherlock), Kerry Washington (Skandal), Glenn Close, Jeremy Renner (Hawkeye z Avengers), Mila Kunis, Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande), Thomas Haden Church oraz Josh Brolin (Thanos z MCU, Diuna 2).

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże – premiera w Netflixie odbędzie się 12 grudnia 2025 roku.