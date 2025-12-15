Rob Reiner nie żyje. Reżyser Ludzi honoru zginął w tragicznych okolicznościach
Słynny reżyser Rob Reiner oraz jego żona Michele Singer Reiner zostali znalezieni martwi w niedzielę 14 grudnia 2025 roku w swoim domu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa. Twórca pozostawił po sobie wiele niezapomnianych i kultowych filmów.
Ciała Roba Reinera i jego żony Michele Singer Reiner zostały odnalezione 14 grudnia w ich domu w Brentwood. Jak donosi Deadline, policja z Los Angeles prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, ale na ten moment okoliczności zdarzenia nie są znane. Rodzina zmarłych potwierdziła ich nagłe odejście w tragicznych okolicznościach.
Natomiast portal People, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że sprawcą może być Nick Reiner, syn zmarłej pary, który od lat zmagał się z uzależnieniami i bezdomnością. Policja z Los Angeles na razie nie potwierdza nazwiska sprawcy i twierdzi, że obecnie nikogo nie poszukuje dopóki śledztwo nie wskażę winowajcy. Władze jednak potwierdziły, że telefon na policję został zakwalifikowany jako "incydent rodzinny". W związku z dobrem śledztwa funkcjonariusze nie chcą również potwierdzić nazwisk ofiar. Ich tożsamość została jednak potwierdzona przez najważniejsze media na świecie.
Rob Reiner - kariera
Choć Rob Reiner był znany przede wszystkim jako świetny reżyser, był również aktorem - i to właśnie od tego zaczęła się jego kariera. Zagrał w klasyku gatunku sitcomów All in the Family, w którym w latach 70. występował przez dziewięć sezonów.
Jako reżyser proponował kino łączące dramatyczną wrażliwość z przystępnością i humorem. Jego kinowym debiutem reżyserskim był film Oto Spinal Tap, osadzony w gatunku mockumentary. Odniósł sukces i do dziś jest stawiany za wzór dla twórców muzycznych satyr dokumentalnych. Co ciekawe, w 2025 roku Reiner wprowadził na ekrany jego kontynuację.
Wśród wielu niezapomnianych klasyków w jego dorobku można wymienić takie filmy jak Stań przy mnie, Narzeczona dla księcia, Kiedy Harry poznał Sally (klasyka komedii romantycznych), Ludzie honoru (nominacja do Oscara w kategorii najlepszego filmu), Prezydent - Miłość w Białym Domu, Misery, Duchy Missisipi, Tylko miłość, Choć goni nas czas, Dziewczyna i chłopak - wszystko na opak, Razem czy osobno? oraz Fałszywe powody.
Wielokrotnie występował jako aktor w swoich filmach, ale także w produkcjach innych reżyserów. Pojawił się na ekranie w takich tytułach jak Wilk z Wall Street, Bezsenność w Seattle, Pohamuj entuzjazm, New Girl, Sprawa idealna oraz - ostatnio - The Bear.
Źródło: Deadline.com / People.com / Variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
19
gru
Avatar: Ogień i popiół
19
gru
Dancing Queen w Hollywood
19
gru
Do nieznanej ziemi
19
gru
Wielka powódź
19
gru
Avatar: Ogień i Popiół
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1979, kończy 46 lat