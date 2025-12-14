Przeczytaj w weekend
Batman 2 – Scarlett Johansson typowana do ważnej roli. Dlaczego Brad Pitt nie zagra?

Fani Batmana 2 liczyli na udział Brada Pitta, jednak aktor ostatecznie nie pojawi się w filmie. Nowe przecieki ujawniają za to, że do obsady może dołączyć Scarlett Johansson i znamy już rolę, w jaką miałaby się wcielić.
Adam Siennica
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Jurassic World: Odrodzenie fot. Universal Pictures
Nowe doniesienia o Batmanie 2 pochodzą od dziennikarza Jeffa Sneidera, którego informacje nie raz już się potwierdzały. Jest to jednak przeciek, więc traktujcie to z dystansem.

Niestety jego źródła twierdzą, że Brad Pitt jednak nie zagra w filmie. Aktor odpadł z projektu, ponieważ nie dało się zgrać logistycznie jego występu z pełnym terminarzem, jaki ma w 2026 roku. Dlatego musiał zrezygnować z rozmów na temat roli.

Batman 2 - kogo zagra Scarlett Johansson?

Sneider dowiedział się, że w filmie są trzy kluczowe role: Harvey Dent (znany też jako złoczyńca Dwie Twarze), jego żona oraz jego ojciec, Christopher Dent. Brad Pitt ponoć rozmawiał o roli tego ostatniego. Według Sneidera Scarlett Johansson zagra panią Dent, która w komiksach znana jest także jako Gilda Gold. Ta postać w historii znanej z Batman: The Long Halloween jest czarnym charakterem, a październikowa premiera Batmana 2 może sugerować inspirację tym komiksowym wątkiem związanym z Halloween.

Scooper z zakulisową wiedzą ViewerAnon zapowiadał ostatnio powrót Harveya Denta, a doświadczony Kris Tapley sugerował niedawno debiut na ekranie Gildy Gold - postać, która pozornie stoi w cieniu męża, okazuje się mieć realny wpływ na przestępczy świat Gotham. To wszystko wpisuje się w słowa reżysera Matta Reevesa, który zapowiedział, że na ekranie zobaczymy czarny charakter, jakiego w filmach aktorskich jeszcze nie było. Postawienie na żonę Harveya Denta, który jeszcze może nie być Dwoma Twarzami, tym na pewno by było.

Na razie nie wiadomo, kto jest brany pod uwagę do ról Harveya i Christophera Denta. W filmach aktorskich po raz ostatni Harveya grał Aaron Eckhart w hicie Mroczny rycerz.

Prace na planie Batmana 2 rozpoczną się na początku 2026 roku. Premiera zaplanowana jest na październik 2027 roku.

Źródło: worldofreel.com

Adam Siennica
