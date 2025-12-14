Peaky Blinders: Nieśmiertelny - nowe zdjęcia. Wiemy, kogo gra Rebecca Ferguson
Steven Knight stopniowo odsłania kolejne karty filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Do uniwersum dołącza Rebecca Ferguson – jedna z najpopularniejszych obecnie aktorek – w owianej tajemnicą roli. Nowy raport ujawnia pierwsze szczegóły dotyczące jej postaci.
Magazyn Empire ujawnia pierwsze informacje o tym, jaką rolę Rebecca Ferguson gra w filmie Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Okazuje się, że to sam Cillian Murphy zasugerował ją do roli tajemniczej Kaulo.
Peaky Blinders: Nieśmiertelny - Rebecca Ferguson o roli
Rebecca Ferguson, jeśli ktoś nie wie, jest Szwedką, więc dopasowano jej postać Kaulo do tego. Z raportu Empire dowiadujemy się, że zna się z Tommym Shelbym. Na razie szczegóły jej roli w Peaky Blinders: Nieśmiertelny są trzymane w tajemnicy, ale możecie ją zobaczyć na jednym z nowych zdjęć.
A tak aktorka odpowiedziała na fakt, że dołączyła do franczyzy, która wzbudza wielkie światowe zainteresowanie:
Peaky Blinders: Nieśmiertelny - premiera światowa odbędzie się 6 marca 2026 roku w amerykańskich kinach. 20 marca trafi do Netflixa.
Źródło: Netflix / Empire
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1969, kończy 56 lat