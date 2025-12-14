Przeczytaj w weekend
Peaky Blinders: Nieśmiertelny - nowe zdjęcia. Wiemy, kogo gra Rebecca Ferguson

Steven Knight stopniowo odsłania kolejne karty filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Do uniwersum dołącza Rebecca Ferguson – jedna z najpopularniejszych obecnie aktorek – w owianej tajemnicą roli. Nowy raport ujawnia pierwsze szczegóły dotyczące jej postaci.
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Peaky Blinders
Rebecca Ferguson jako Ilsa Faust w serii Mission: Impossible fot. Paramount Pictures
Magazyn Empire ujawnia pierwsze informacje o tym, jaką rolę Rebecca Ferguson gra w filmie Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Okazuje się, że to sam Cillian Murphy zasugerował ją do roli tajemniczej Kaulo.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny - Rebecca Ferguson o roli

- Powiedziałam im: nie umiem robić cholernego Brummie (forma określonego akcentu, przyp. red.), więc co z tym zrobimy? Nie damy rady tego zrobić. Czy ta postać może pochodzić ze Szwecji? - mówi aktorka

Rebecca Ferguson, jeśli ktoś nie wie, jest Szwedką, więc dopasowano jej postać Kaulo do tego. Z raportu Empire dowiadujemy się, że zna się z Tommym Shelbym. Na razie szczegóły jej roli w Peaky Blinders: Nieśmiertelny są trzymane w tajemnicy, ale możecie ją zobaczyć na jednym z nowych zdjęć.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny - Rebecca Ferguson

Peaky Blinders: Nieśmiertelny - Rebecca Ferguson
fot. Netflix
A tak aktorka odpowiedziała na fakt, że dołączyła do franczyzy, która wzbudza wielkie światowe zainteresowanie:

- Staram się nie myśleć o ludziach, którzy to kochają, ponieważ zaczęłabym panikować. Wystarczy, że Cillian wsiada na konia, paparazzi zaczynają robić zdjęcia. To pozwala zrozumieć, jak wielkie to jest.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny - premiera światowa odbędzie się 6 marca 2026 roku w amerykańskich kinach. 20 marca trafi do Netflixa.

Źródło: Netflix / Empire

Adam Siennica
