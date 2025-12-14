Przeczytaj w weekend
Jackie Chan zagrał starca chorego na Alzheimera. Zwiastun nowego filmu

Unexpected Family to zupełnie nowa propozycja w filmografii Jackiego Chana. Zamiast kina akcji dostajemy komediodramat skupiony na relacjach, kreacji aktorskiej i subtelnym humorze. Zwiastun sugeruje lekką formę, ale jednocześnie zapowiada historię z wyraźnym emocjonalnym potencjałem.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Unexpected Family - Jackie Chan fot. materiały prasowe
Unexpected Family może być jednym z najbardziej nietypowych projektów w karierze Jackiego Chana. To komediodramat, którego reżyserem i współscenarzystą jest Li Taiyan. Jackie Chan gra główną rolę starszego mężczyzny, który zmaga się z chorobą Alzheimera.

Unexpected Family - zwiastuny

Unexpected Family - zwiastun #1

Unexpected Family - zwiastun #1
Źródło: YouTube
Unexpected Family - opis fabuły

Zhong Bufan (Peng Yuchang) zmaga się z codziennością, będąc daleko od domu. Wynajmuje mieszkanie u starszego właściciela Rena (Jackie Chan), który cierpi na chorobę Alzheimera. Pewnego dnia bierze go za swojego syna, z którym nie miał kontaktu od wielu lat. Tym samym zaczyna mieszkać razem z nim w dość niezręcznej sytuacji, do której dołączają inni ludzie niemogący znaleźć swojego własnego miejsca na Ziemi: Su Xiaoyue (Zhang Jianing), oszukujący agent nieruchomości Jia Ye (Pan Binlong) oraz oddana sąsiadka (Li Ping). Gdy Zhong zmaga się z nieprzewidywalnością Rena, który ma momenty, w których nie wie, co się wokół niego dzieje, przypadkiem odkrywa jego tajemnicę, która zmienia relacje i buduje nieoczekiwaną rodzinę.

Unexpected Family - premiera w Chinach odbędzie się 1 stycznia 2026 roku.

Źródło: FarEastFilms.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
