Jackie Chan zagrał starca chorego na Alzheimera. Zwiastun nowego filmu
Unexpected Family to zupełnie nowa propozycja w filmografii Jackiego Chana. Zamiast kina akcji dostajemy komediodramat skupiony na relacjach, kreacji aktorskiej i subtelnym humorze. Zwiastun sugeruje lekką formę, ale jednocześnie zapowiada historię z wyraźnym emocjonalnym potencjałem.
Unexpected Family może być jednym z najbardziej nietypowych projektów w karierze Jackiego Chana. To komediodramat, którego reżyserem i współscenarzystą jest Li Taiyan. Jackie Chan gra główną rolę starszego mężczyzny, który zmaga się z chorobą Alzheimera.
Unexpected Family - zwiastuny
Unexpected Family - opis fabuły
Zhong Bufan (Peng Yuchang) zmaga się z codziennością, będąc daleko od domu. Wynajmuje mieszkanie u starszego właściciela Rena (Jackie Chan), który cierpi na chorobę Alzheimera. Pewnego dnia bierze go za swojego syna, z którym nie miał kontaktu od wielu lat. Tym samym zaczyna mieszkać razem z nim w dość niezręcznej sytuacji, do której dołączają inni ludzie niemogący znaleźć swojego własnego miejsca na Ziemi: Su Xiaoyue (Zhang Jianing), oszukujący agent nieruchomości Jia Ye (Pan Binlong) oraz oddana sąsiadka (Li Ping). Gdy Zhong zmaga się z nieprzewidywalnością Rena, który ma momenty, w których nie wie, co się wokół niego dzieje, przypadkiem odkrywa jego tajemnicę, która zmienia relacje i buduje nieoczekiwaną rodzinę.
Unexpected Family - premiera w Chinach odbędzie się 1 stycznia 2026 roku.
Źródło: FarEastFilms.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1969, kończy 56 lat