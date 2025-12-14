Przeczytaj w weekend
Amazon Prime Video drożej w 2026 roku? Cena może się zwiększyć!

Amazon Prime Video od lat przyciąga widzów w Polsce wyjątkowo niską ceną subskrypcji. Nowe sygnały sugerują jednak, że platforma może szykować podwyżkę, a w sieci pojawiły się dowody wskazujące na możliwą zmianę cennika.
Adam Siennica
Adam Siennica
Amazon Prime Video 
1. Alan Ritchson fot. Prime Video
Jak zauważyli łowcy okazji, Amazon Prime Video może podnieść ceny w najbliższym czasie. W opisie usługi Amazon Prime na oficjalnej stronie, której częścią jest dostęp do platformy streamingowej, można zauważyć, że pojawiła się nowa cena za miesiąc oraz za rok z góry. Jest ona wyższa niż do tej pory i wynosi: 15,50 zł za miesiąc lub 69 zł za rok. Dotyczy to tylko osób, które będą zakładać nowe konta, a nie obecnych subskrybentów.

nullfot. zrzut ekranu

Amazon Prime Video - nowa cena

Obecnie cena za usługę wynosi 10,99 zł za miesiąc lub 49 zł za rok. Podwyżka nie jest więc drastyczna, ale zauważalna. Na razie nowa cena jest widoczna tylko w opisie usługi Amazon Prime i najwyraźniej nie jest jeszcze aktywna. Gdy w tej chwili chcemy założyć konto, obowiązuje jeszcze stara cena. Można więc spekulować, że zmiana w opisie została wprowadzona jako część planu zwiększenia ceny - prawdopodobnie w 2026 roku.

Na razie Amazon nie ogłosił oficjalnie nowej ceny, więc konkretnych informacji na ten moment nie ma. Najpewniej jest to plan na niedaleką przyszłość, ale na kolejne informacje musimy jeszcze zaczekać.

Źródło: Amazon.pl

