Peter Greene zmarł w wieku 60 lat. Informacje potwierdził agent aktora Gregg Edwards. Ciało Greene'a zostało znalezione 12 grudnia w jego mieszkaniu na Manhattanie. Przyczyna śmierci nie jest znana.

Peter Greene - historia kariery

W latach 90. specjalizował się w graniu czarnych charakterów. Najbardziej zapadające w pamięć role to oczywiście Pulp Fiction oraz Maska. Role złoczyńców grał także w takich filmach jak Domyty, ogolony, Liberator 2, Diamentowa afera, Żona bogatego mężczyzny czy Sądna noc. Po 2000 roku grał mniej i w mniejszych projektach, ale nie stronił od ról czarnych charakterów. Jednak to jego kreacje złoczyńców z lat 90. na zawsze kojarzyły się widzom z jego osobą.

Peter Greene zadebiutował jako aktor w 1990 roku w serialu kryminalnym Hardball, a potem w filmie pełnometrażowym z 1992 roku Prawo ciążenia. Następnie już grał wspomniane ikoniczne role z lat 90.

Edwards w oświadczeniu informującym o śmierci aktora dodał, że Greene zdążył stworzyć dwa projekty. Jeden to film Mascots, w którym zagrał obok Mickey'ego Rourke'a, oraz dokument American People: The Withdrawal of USAID, którego był narratorem.