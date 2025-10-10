Młode Horyzonty już online! Święto kina dla dzieci i młodzieży trwa do 26.10.2025

fot. materiały prasowe

Od 9 do 26 października 2025 roku 12. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Młode Horyzonty można oglądać na VOD. Jeśli zależy wam na wartościowych treściach dla młodzieży, na stronie festiwalu znajdziecie ich naprawdę wiele. Przypomnijmy, że Młode Horyzonty już od 12 lat zajmują się edukacją filmową i gromadzą najwybitniejsze, najbardziej docenione oraz - co chyba najistotniejsze dla młodych widzów - najzabawniejsze produkcje długo - i krótkometrażowe i dokumenty z całego świata. Dostępne online tytuły z pewnością spodobają się jednak nie tylko młodym miłośnikom kina, ale też nastoletnim i dorosłym widzom. Podczas tegorocznej stacjonarnej odsłony festiwalu wybrane tytuły zdołały szczególnie zachwycić również członków jury. Na uroczystej gali w warszawskim Kinie Muranów wręczono nagrody w konkursach i ogłoszono zwycięzców plebiscytu publiczności.

Zobaczcie, które produkcje zostały wyróżnione w 2025 roku i z jakich powodów warto zwrócić na nie uwagę.

Te filmy z 12. edycji Młodych Horyzontów zasłużyły na wyróżnienie

Na oficjalnej stronie Festiwalu Filmowego TAURON Młode Horyzonty czekają na was naprawdę wartościowe produkcje. Dla najmłodszych widzów obowiązkowymi pozycjami są opowieści Julii Donaldson, autorki uwielbianego przez dzieci Gruffalo oraz nowa część Niesamowitych przygód Skarpetek na podstawie książek Justyny Bednarek. Nastolatkowie najchętniej zwrócą z kolei uwagę na cykl Królestwo anime, w ramach którego można obejrzeć zarówno klasyki jak Mój sąsiad Totoro i Podniebna poczta Kiki oraz nowości kinowe, jak futurystyczny ChaO czy Anzu. Kot-duch.

Na VOD nie mogło zabraknąć także tegorocznych laureatów. Nagroda w Konkursie Głównym trafiła do produkcji Przypadkiem napisałam książkę. W jury Konkursu Głównego zasiedli Wojtek Wawszczyk, Marta Galewska-Kustra oraz Tomasz Śliwiński. Ten film szczególnie poruszył ich ze względu na historię, która udowadnia, że każdy ma szansę na nowy start. Przypadkiem napisałam książkę jest opowieścią o robieniu kolejnego kroku — w rodzinie, przyjaźni, dojrzewaniu, tworzeniu. Taki krok bywa trudny, ale wyparcie i niepamięć nie jest rozwiązaniem. Aby go wykonać, trzeba najpierw dokończyć ten poprzedni. Produkcja nie tylko uczy nieść wspomnienia, ale też otwiera w sercu miejsca na nowe. Tak poważny temat został opowiedziany z wirtuozerią w bezpieczny, zabawny i pomysłowy sposób. Jury Konkursu Głównego pozostało również zgodne co do tego, że film jest perfekcyjny, gdyż zachwyca nie tylko aktorsko, ale też wizualnie i narracyjnie. Poza tym patrzy na nas sercem i zostaje w sercu wszystkich.

W tegorocznym plebiscycie publiczności wzięli udział widzowie oraz widzki z Warszawy i Wrocławia. Po obejrzeniu licznych tytułów pozostali oni zgodni co do tego, że na miano najlepszego filmu Konkursu Głównego 12. MFF TAURON Młode Horyzonty zasłużył Miss Moxy. Kocia ekipa. Za sprawą tej produkcji mieli okazję towarzyszyć kotce Moxy, która gubi się swoim opiekunom podczas wakacji i musi stawić czoła prawdziwemu wyzwaniu, czyli bezpiecznie wrócić do właścicieli, uciekając przed szaloną farmerką w towarzystwie niezdarnego psa Brutusa i mądralińskiego ptaka Ayo.

Nagrody finansowe ufundowane przez organizatora festiwalu oraz ZAiKS mogły liczyć dwie produkcje. Jury w składzie: Mikołaj Pokromski, Tina Mackic oraz Marek Piestrak (ZAiKS) wyróżniło reżysera oraz producentkę filmu Skrzat. Nowy początek. Tytuł ten zasłużył na wyróżnienie ze względu na przedstawioną w nim piękną historię o żałobie i umiejętności dostrzegania magii w codziennym życiu. Film stworzył nowy, mistyczny świat z zaskakującym zwrotem akcji i przypomina nam o tym, co ważne w życiu. Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości 15 000 zł trafiła z kolei do scenarzystek O psie, który jeździł koleją 2 – Magdaleny Nieć, Katarzyny Gacek i Mojcy Tirš. Jury doceniło tę produkcję za wciągającą historię, która trzyma w napięciu i dostarcza wielu pozytywnych emocji od pierwszej do ostatniej sceny.

Najlepszym dokumentem okazał się Tylko Jools. Jury w składzie: Agata Sotomska, Marta Niedźwiecka, Justyna Żukowska-Gołębiewska przyznało nagrodę za autentyczną i poruszającą opowieść ukazującą dziecięcą wrażliwość i odzyskiwanie mocy, pomimo ograniczeń ciała. Do grona filmowych perełek dołączyła również Mała Amelia. Jury w składzie: Monika Weychert, Łukasz Knap, Marianna Oklejak przyznało nagrodę filmowi za wielowarstwowość i czuły wgląd w wewnętrzny świat dwulatki, trafiający do widzów w każdym wieku. Docenili produkcję również za uchwycenie momentu, w którym dziecko buduje swoją wrażliwość, wyobraźnię i uczy się stawiać granice. Ponadto przypadło im do gustu to, że twórcy pokazali, jak tworzy się tożsamość na styku dwóch kultur. Do wyjątkowości filmu zdaniem jury przyczyniła się również olśniewająca strona wizualna, która stanowi spójną całość z treścią.

Młode Horyzonty na VOD. Ceny karnetów

Aby obejrzeć produkcje z 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Młode Horyzonty na VOD, należy wykupić karnet. Ceny za wybrane filmy online wynoszą od 7,90 do 17 złotych. Jest także dostępny karnet klasowy w cenie 49 złotych ( dostęp do jednego filmu dla całej klasy bez względu na liczbę osób) oraz karnet umożliwiający oglądanie wszystkich filmów w cenie 100 złotych. Dostępy pozwalają na nieograniczoną liczbę odtworzeń w czasie trwania festiwalu online, czyli do 26 października do godz. 23:59.