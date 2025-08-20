Modest Ruciński ma swój zespół. Co jeszcze o nim wiemy?

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Modest Ruciński to aktor filmowy, telewizyjny a przede wszystkim teatralny. Od kilku lat tworzy zespół Bieryt/Ruciński. Duet wydał album zatytułowany Jedenaście i koncertuje w całej Polsce. Zdecydował się wziąć udział w kolejnym artystycznym wyzwaniu Od 5 września 2025 roku artystę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o nim wiedzieć?

Ile lat ma Modest Ruciński i skąd pochodzi?

Modest Ruciński urodził się 24 marca 1979 roku. W 2025 roku skończył 46 lat. Pochodzi ze Stalowej Woli, której jest ambasadorem. Obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Modest Ruciński?

Modest Ruciński ukończył Akademię Teatralną w Warszawie.

Czy Modest Ruciński jest w związku?

Modest Ruciński od 2000 roku jest mężem Marty.

Czy Modest Ruciński ma dzieci?

Modest Ruciński ma dwoje dzieci - syna Tymona i córkę Blankę.

Role i kariera Modesta Rucińskiego

Modest Ruciński po studiach trafił do Teatru Narodowego. Potem można było oglądać go w warszawskim Studio i Dramatycznym. Fani Wiedźmina mogli zapamiętać go z tytułowej roli w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Doceniony za role Don Kichota w Człowieku z la Manchy czy Tadeusza Kantora w Sztuce intonacji. W teatrze Rampa odtwórca roli Stefana Karwowskiego w 40-latku. Na scenie miał okazję pracować m.in. z Krystyną Jandą, Agnieszką Glińską, Tadeuszem Słobodziankiem, Tadeuszem Bradeckim, Maciejem Prusem, Wojciechem Kościelniakiem. Dziś jest w zespole Teatru Polskiego w Warszawie pod dyrekcją Andrzeja Seweryna, gdzie można go zobaczyć w roli charyzmatycznego Hotspura w głośnym spektaklu Henryk IV W. Szekspira. Na planie filmowym spotkał się m.in. z Borysem Lankoszem (Ziarno prawdy), Maciejem Ślesickim (Trzy minuty), Dariuszem Gajewskim (Legiony). Aktor doceniany również w radiu i w dubbingu, bo jego głosem mówi m.in. Rick Sanchez w serialu Rick & Morty. Poza filmem i sceną Modest Ruciński zajmuje się pisaniem wierszy, tekstów piosenek oraz hobbystycznie trenuje boks i uprawia surfing.

Modest Ruciński prowadzi profil na Instagramie o nazwie @modest.rucinski.