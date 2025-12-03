Słynny magazyn wybrał najlepsze filmy 2025. Wygrywa arcydzieło, ale internauci są wściekli

Netflix

W sieci pojawiają się już pierwsze rankingi najlepszych filmów 2025 roku. Jednym z najbardziej oczekiwanych zestawień tego typu jest to, którym właśnie podzielił się prestiżowy magazyn "Rolling Stone". Jego dziennikarze wprost stwierdzają, że to był doskonały rok dla X Muzy, w trakcie którego widzowie mieli okazję zobaczyć wiele "świetnych" produkcji. Najwyżej na liście uplasowało się arcydzieło, ale z rankingiem i tak jest wielki problem.

Coraz większa grupa internautów wyraża w sieci swoją wściekłość z powodu pominięcia w TOP20 Grzeszników w reżyserii Ryana Cooglera. Krytykujące osoby sięgają po coraz mocniejsze argumenty, zarzucając magazynowi "rasizm", popełnienie "przestępstwa" czy szukając w nowym zestawieniu dowodu na to, iż "Rolling Stone" "nie zna się już na filmach". Stanowczy sprzeciw tym głosom daje serwis World of Reel, piętnując zawarte w nich teorie spiskowe i broniąc krytyki filmowej przed "konformizmem".

Tak z kolei prezentuje się sama lista magazynu - warto odnotować, że znalazły się na niej dzieła, które miały swoją amerykańską premierę w ciągu ostatnich 11 miesięcy:

Najlepsze filmy 2025 roku - prestiżowy ranking "Rolling Stone"