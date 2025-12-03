Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Man of Tomorrow - kto zagra wroga Supermana? Lista kandydatów zaskakuje

Man of Tomorrow, czyli kontynuacja Supermana z 2025 roku, kompletuje obsadę. Do sieci trafiła lista trzech kandydatów do roli Brainiaca, ikonicznego złoczyńcy z komiksów DC, który zadebiutuje w tym filmie na wielkim ekranie. To jeden z potężniejszych wrogów Człowieka ze Stali.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Brainiac 
DCU Man of Tomorrow
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Brainiac w komiksach Źródło: DC
Reklama

Wszystkie źródła donoszą, że Brainiac będzie głównym czarnym charakterem filmu Man of Tomorrow, czyli Supermana 2. Reżyser i scenarzysta James Gunn nie odniósł się do tego, ale zazwyczaj to robi, gdy dokonają wyboru aktora - gdyby to była nieprawda, zdementowałby tę plotkę od razu, tak jak wszystkie inne. Według Nexus Point News o rolę ikonicznego złoczyńcy walczą trzej aktorzy!

Man of Tomorrow - kandydaci do roli Brainiaca

O rolę walczą Matt Smith (Ród smoka, Morbius), Sam Rockwell (Biały lotos) oraz Claes Bang (serial Drakula, film Wiking). NPN jest bardzo rzetelnym źródłem w temacie filmów komiksowych, bo ich doniesienia są często potwierdzane, więc ta lista nabiera przez to wiarygodności. Na razie nie została złożona propozycja, więc jeszcze nie dokonano wyboru kandydata. Zwracają uwagę, że ponoć DC Studios ma ograniczenia budżetowe, które mogą zapobiec angażu większych i bardziej znanych nazwisk.

Claes Bang z serialu Drakula

arrow-left
Drakula
źródło: Netflix
arrow-right

Ciekawym przypadkiem jest Matt Smith, ponieważ od lat jest popularnym wyborem fanów komiksów do roli Brainiaca. Claes Bang pojawił się już w plotkach wiążących go z tą postacią. Sam Rockwell ma związek z kinem komiksowym - grał czarny charakter w filmie Iron Man 2. Jego obecność zaskakuje wielu fanów, bo wydaje się nietypowym wyborem.

Nexus Point News potwierdza też, że Brainiac nie będzie efektem komputerowym. James Gunn chce zrobić go w pełni przy pomocy charakteryzacji.

Do tej pory Brainiac pojawił się jedynie w serialach opartych na komiksach DC - Tajemnice Smallville oraz Krypton. Dlatego Man of Tomorrow będzie kinowym debiutem tej postaci.

James Gunn zdementował plotkę o tym, że Steve Treor ma się tutaj pojawić. Nie ma w tym prawdy.

Man of Tomorrow - premiera w 2027 roku w kinach.

Brainiac w komiksach

arrow-left
Brainiac w komiksach
Źródło: DC
arrow-right

Źródło: Nexus Point News

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Brainiac 
DCU Man of Tomorrow
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Man of Tomorrow Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Sny o pociągach
-

Słynny magazyn wybrał najlepsze filmy 2025. Wygrywa arcydzieło, ale internauci są wściekli

2 Star Wars: Duel of the Fates
-

To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

3 Thor w MCU
-

Marvel oficjalnie ujawnił 4 grupy Avengers: Doomsday. Ogromne zaskoczenie w teamie Sama Wilsona

4 Gomorrah - The Origins
-

Nowa Gomorra nadchodzi. Pełny zwiastun prequela kultowego serialu!

5 Matthias Schoenaerts
-

Film Supergirl ma problem. Aktor z obsady skazany na więzienie

6 Władcy Wszechświata
-

He-Man ma zaskoczyć w 2026 roku. Aktor zapowiada coś nietypowego w gatunku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV