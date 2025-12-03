Man of Tomorrow - kto zagra wroga Supermana? Lista kandydatów zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wszystkie źródła donoszą, że Brainiac będzie głównym czarnym charakterem filmu Man of Tomorrow, czyli Supermana 2. Reżyser i scenarzysta James Gunn nie odniósł się do tego, ale zazwyczaj to robi, gdy dokonają wyboru aktora - gdyby to była nieprawda, zdementowałby tę plotkę od razu, tak jak wszystkie inne. Według Nexus Point News o rolę ikonicznego złoczyńcy walczą trzej aktorzy!

Man of Tomorrow - kandydaci do roli Brainiaca

O rolę walczą Matt Smith (Ród smoka, Morbius), Sam Rockwell (Biały lotos) oraz Claes Bang (serial Drakula, film Wiking). NPN jest bardzo rzetelnym źródłem w temacie filmów komiksowych, bo ich doniesienia są często potwierdzane, więc ta lista nabiera przez to wiarygodności. Na razie nie została złożona propozycja, więc jeszcze nie dokonano wyboru kandydata. Zwracają uwagę, że ponoć DC Studios ma ograniczenia budżetowe, które mogą zapobiec angażu większych i bardziej znanych nazwisk.

Ciekawym przypadkiem jest Matt Smith, ponieważ od lat jest popularnym wyborem fanów komiksów do roli Brainiaca. Claes Bang pojawił się już w plotkach wiążących go z tą postacią. Sam Rockwell ma związek z kinem komiksowym - grał czarny charakter w filmie Iron Man 2. Jego obecność zaskakuje wielu fanów, bo wydaje się nietypowym wyborem.

Nexus Point News potwierdza też, że Brainiac nie będzie efektem komputerowym. James Gunn chce zrobić go w pełni przy pomocy charakteryzacji.

Do tej pory Brainiac pojawił się jedynie w serialach opartych na komiksach DC - Tajemnice Smallville oraz Krypton. Dlatego Man of Tomorrow będzie kinowym debiutem tej postaci.

James Gunn zdementował plotkę o tym, że Steve Treor ma się tutaj pojawić. Nie ma w tym prawdy.

Man of Tomorrow - premiera w 2027 roku w kinach.