To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

Od lat było wiadomo, iż to Colin Trevorrow miał reżyserować finałowy rozdział Trylogii Sequeli. Ostatecznie uległo to zmianie, co wpłynęło na fabułe samego filmu. W sieci pojawiały się jednak wycieki szkiców koncepcyjnych i scenariusza. Zebraliśmy dla Was do kupy.
Wiktor Stochmal
Tagi:  star wars 
gwiezdne wojny: skywalker. odrodzenie gwiezdne wojny Star Wars: Duel of the Fates
Star Wars: Duel of the Fates fot. materiały prasowe
Trylogia Sequeli od Disneya, podobnie do Trylogii Prequeli jeszcze w reżyserii George'a Lucasa, spotkała się z krytyką od strony fanów przy premierze praktycznie każdego kolejnego filmu. Przebudzenie Mocy oskarżono o bycie kopią Nowej nadziei z paroma zmienionymi elementami. Z kolei Ostatni Jedi był dla niektórych zbyt "wywrotowy" i rewolucyjny, co doprowadziło do narzekania fanów na to, że niektóre postaci zachowywały się inaczej "niż powinny". Natomiast Skywalker. Przebudzenie poległ próbując połączyć wszystkie wątki, które zmieniały się z filmu na film, jak choćby podejście reżyserów i scenarzystów do Rey, Finna czy Snoke'a. 

Millie Bobby Brown jako X-Menka? Marvel ją chce - kogo może zagrać?

Wiemy od dawna, iż Skywalker. Odrodzenie pierwotnie miał się nazywać Star Wars: Duel of the Fates, co nawiązywało do tytułu utworu muzycznego grającego w trakcie pojedynku Obi-Wana Kenobiego i Qui-Gon Jinna z Darthem Maulem. W sieci pojawiły się materiały koncepcyjne z filmu, który pierwotnie miał reżyserować Colin Trevorrow zanim ostatecznie za stery powrócił J.J. Abrams. Wyciekły też fragmenty oryginalnego scenariusza, które w połączeniu z concept artami kreślą to, jak film miał pierwotnie wyglądać.

Taki miał być finał Gwiezdnych Wojen

SFF Gazette zebrało te wszystkie materiały w jedną całość, którą prezentujemy dla Was poniżej. Pod spodem znajdziecie również galerię z pozostałymi szkicami koncepcyjnymi do oryginalnego 9. epizodu Gwiezdnych Wojen. Podoba Wam się ten pomysł, czy wolicie jednak to, co pokazano w kinach?

1. Napisy początkowe

"Żelazna pięść Najwyższego Porządku zacisnęła się na najdalszych końcach galaktyki. Tylko kilka planet nie jest pod okupacją. "Zdradzieckie akty" są karane śmiercią. Aby stłamsić niezadowolenie, Najwyższy Wódz Kylo Ren zdecydował się na ucięcie komunikacji pomiędzy sąsiadującymi systemami gwiezdnymi. Ruch Oporu dowodzony przez generał Leię Organę zaplanował tajną misję, której celem jest powstrzymanie anihilacji i wytyczenie drogi do wolności."

arrow-left
1. Napisy początkowe
fot. Lucasfilm Ltd.
arrow-right

Star Wars: Duel of the Fates - wszystkie szkice koncepcyjne

Star Wars 9 - armia mieszkańców Coruscant rusza do walki o planetę

arrow-left
Star Wars 9 - armia mieszkańców Coruscant rusza do walki o planetę
fot. comicbookmovie.com
arrow-right

Źródło: sffgazette.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  star wars 
gwiezdne wojny: skywalker. odrodzenie gwiezdne wojny Star Wars: Duel of the Fates
