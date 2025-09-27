Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 963-964. Co się wydarzy?

fot. TVP

Serial Na dobre i na złe powrócił po przerwie wakacyjnej. 10 września 2025 roku na antenie TVP2 pojawił się pierwszy odcinek 27. sezonu, a widzowie ponownie będą mogli śledzić losy lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcja łączy wątki medyczne z osobistymi historiami bohaterów, dzięki czemu każdy odcinek nie tylko pokazuje kolejne trudne przypadki, z jakimi mierzą się lekarze, ale także prywatne perypetie postaci. Nowe epizody emitowane są w środy o godzinie 20:55, a ich powtórki będzie można oglądać w soboty o 16:20 na TVP2. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 1 do 8 października 2025 roku?

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 963 (premiera 1.10.2025)

Maria będzie świętować w szpitalu urodziny i po ostatnich wydarzeniach spróbuje wytłumaczyć się przed Michałem. Na dyżurze pod opiekę lekarki trafią dwaj starsi pacjenci z podejrzeniem raka prostaty, którzy nagle zaczną się na oddziale ostro kłócić, a nawet przerodzi się to w bójkę. Doktor Kaczorowska spróbuje pomóc swojej przyjaciółce z więzienia - Klemi - która ma objawy ostrego brzucha. Po operacji dziewczyny - którą wykonua doktor Wilczewski - w szpitalu zjawi się jej agresywny chłopak Igor. Iga i Aleś muszą poza tym zdiagnozować młodego fana kulturystyki, który będzie skrajnie osłabiony i ma problemy z nerkami. Badania szybko wykażą, że te objawy to tylko czubek góry lodowej. Tymczasem Helena chce tym razem wystąpić w filmie dokumentalnym o opozycji na Białorusi i namawia męża, by stanął razem z nią przed kamerą.

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 964 (premiera 8.10.2025)

Agata pojedzie do ministerstwa, by odpowiedzieć na zarzuty, które postawiono jej po ataku hakera. Na czas nieobecności zostawi placówkę pod opieką Falkowicza. Tymczasem w szpitalu zjawi się mężczyzna, którego Jadzia z Kingą uznają za kontrolera z urzędu... Ratownicy przywiozą do Leśnej Góry rannego rowerzystę po wypadku, a gdy Michał odkryje, że chory cierpi na priapizm, pacjenta przejmie doktor Malewicz. Mężczyzna odmówi współpracy z lekarką co tylko pogorszy jego stan. Drago nadal pracuje w Leśnej Górze, a Majka postanowi zbliżyć się do "bohaterskiego" informatyka, nieświadoma, że ma do czynienia z oszustem. Paweł uświadomi za to Michałowi, że o jego niedoszłym romansie z Marią plotkuje już cały szpital.