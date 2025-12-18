Reklama
Avatar: Ogień i popiół - co trzeba wiedzieć przed seansem? Przypomnienie poprzednich części

Już lada moment Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje w kinach na całym świecie. Oto przypomnienie najważniejszych informacji, wydarzeń i postaci z dwóch poprzednich filmów.
Wiktor Stochmal
Tagi:  avatar: istota wody 
Avatar: Ogień i popiół materiały prasowe
Już jutro, tj. 19 grudnia 2025 roku, w kinach zadebiutuje trzecia część z serii Avatar. Poprzednie dwie były ogromnymi hitami finansowymi i zarobiły ponad dwa miliardy dolarów na całym świecie. Z recenzji krytyków i opinii publiczności wynika, że zostały też pozytywnie przyjęte przez widownię. James Cameron ma okazję pokazać, że "do trzech razy sztuka". Recenzje najnowszego filmu są nieznacznie gorsze od poprzednich, ale to ostatecznie publiczność zdecyduje swoimi portfelami, czy nowy blockbuster science fiction zasługuje na ich pieniądze.

Wszyscy czekają na Avatara 3. Prognozy box office mówią wszystko

Avatar: Ogień i popiół - co trzeba wiedzieć przed seansem?

Jeśli wybieracie się na seans Avatar: Ogień i Popiół, to warto żebyście powtórzyli najważniejsze informacje z dwóch poprzednich filmów. W końcu pierwsza część Avatara ukazała się dawno temu - w 2009 roku. Mimo licznych powrotów tej produkcji do kin, serwis Screen Rant przygotował dla Was listę najważniejszych informacji, które powinniście wiedzieć z poprzednich produkcji. Oto one:

8. Rodzina Sullych

Rodzina Sullych stanowi emocjonalne centrum opowieści. Należy do niej Jake Sully oraz Neytiri. Ich dziećmi są: Neteyam (nie żyje), Lo'ak, Tuktirey. Adoptowali też Kiri.

fot. 20th Century Studios
Źródło: screenrant.com

Wiktor Stochmal
