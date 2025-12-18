Zwierzogród 2 rozbija bank. Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów

fot. Disney

Nastąpiły przetasowania w rankingu najbardziej dochodowych filmów animowane wszech czasów. Zwierzogród 2 od Disneya przekroczył próg jednego miliarda dolarów w zaledwie 17 dni od premiery w kinach, dzięki czemu zajął 5. miejsce na liście. Tym samym prześcignął Krainę lodu z 2023 roku. Z kolei Ne Zha 2 zarobiło jeszcze więcej. W marcu donosiliśmy, że niespodziewany hit z Chin zebrał aż dwa miliardy dolarów. Teraz ta kwota urosła do 2,1 miliarda dolarów. W związku z tym Ne Zha 2 nie tylko nadal jest na szczycie, ale z jeszcze silniejszą pozycją niż wcześniej.

Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów

Poniżej znajdziecie ranking najbardziej dochodowych filmów animowanych wszech czasów w formie listy. Przy każdym tytule możecie zobaczyć dokładny wynik box office. Warto dodać, że tylko Ne Zha 2 przekroczyło próg dwóch miliardów dolarów.

Ne zha 2. W krainie potworów W głowie się nie mieści 2 (2024) – 1,698,863,816 dolarów Kraina Lodu 2 (2019) – 1,453,683,476 dolarów Super Mario Bros. Film (2023) – 1,360,879,735 dolarów Zwierzogród 2 Kraina Lodu (2013) – 1,286,319,131 dolarów Iniemamocni 2 (2018) – 1,243,225,667 dolarów Toy Story 4 (2019) – 1,073,841,394 dolarów Toy Story 3 (2010) – 1,067,316,101 dolarów Minionki (2015) – 1,159,457,503 dolarów Vaiana 2 (2024) – 1,059,242,164 dolarów Gru, Dru i Minionki (2017) – 1,034,800,131 dolarów Gdzie jest Dory (2016) – 1,029,266,989 dolarów Zwierzogród (2016) – 1,025,521,689 dolarów Król Lew (1994) – 979,161,632 dolarów Gru i Minionki: Pod przykrywką (2024) – 972,021,410 dolarów Minionki rozrabiają (2013) – 970,766,005 dolarów Gdzie jest Nemo (2003) – 941,637,960 dolarów Minionki: Wejście Gru (2022) – 940,482,695 dolarów Shrek 2 (2004) – 932,536,239 dolarów Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów (2009) – 886,686,817 dolarów Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów (2012) – 877,244,782 dolarów Sekretne życie zwierzaków domowych (2016) – 875,698,161 dolarów W głowie się nie mieści (2015) – 859,076,254 dolarów Coco (2017) – 823,285,838 dolarów

Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów - wyniki z marca

Możecie też zerknąć, jak ta lista wyglądała jeszcze w marcu 2025 roku. Trzeba przyznać, że Zwierzogród 2 bardzo szybko wspiął się na jej szczyt, a produkcja nadal jest wyświetlana w kinach. Możliwe więc, że przy następnej aktualizacji będzie jeszcze wyżej.