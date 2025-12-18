Reklama
Zwierzogród 2 rozbija bank. Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów

Jakie są najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów? Deadline opublikowało nowy ranking, w którym zostały wzięte pod uwagę produkcje z 2025 roku, takie jak Zwierzogród 2 od Disneya i chiński hit Ne Zha 2. 1. miejsce może Was zaskoczyć.
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
filmy animowane zwierzogród 2
Zwierzogród 2 fot. Disney
Nastąpiły przetasowania w rankingu najbardziej dochodowych filmów animowane wszech czasów. Zwierzogród 2 od Disneya  przekroczył próg jednego miliarda dolarów w zaledwie 17 dni od premiery w kinach, dzięki czemu zajął 5. miejsce na liście. Tym samym prześcignął Krainę lodu z 2023 roku. Z kolei Ne Zha 2 zarobiło jeszcze więcej. W marcu donosiliśmy, że niespodziewany hit z Chin zebrał aż dwa miliardy dolarów. Teraz ta kwota urosła do 2,1 miliarda dolarów. W związku z tym Ne Zha 2 nie tylko nadal jest na szczycie, ale z jeszcze silniejszą pozycją niż wcześniej. 

Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów 

Poniżej znajdziecie ranking najbardziej dochodowych filmów animowanych wszech czasów w formie listy. Przy każdym tytule możecie zobaczyć dokładny wynik box office. Warto dodać, że tylko Ne Zha 2 przekroczyło próg dwóch miliardów dolarów. 

  1. Ne zha 2. W krainie potworów (2025) – 2,150,000,000 dolarów 
  2. W głowie się nie mieści 2 (2024) – 1,698,863,816 dolarów
  3. Kraina Lodu 2 (2019) – 1,453,683,476 dolarów 
  4. Super Mario Bros. Film (2023) – 1,360,879,735 dolarów 
  5. Zwierzogród 2 (2025) – 1,139,489,075 dolarów 
  6. Kraina Lodu (2013) – 1,286,319,131 dolarów 
  7. Iniemamocni 2 (2018) – 1,243,225,667 dolarów 
  8. Toy Story 4 (2019) – 1,073,841,394 dolarów 
  9. Toy Story 3 (2010) – 1,067,316,101 dolarów 
  10. Minionki (2015) – 1,159,457,503 dolarów 
  11. Vaiana 2 (2024) – 1,059,242,164 dolarów 
  12. Gru, Dru i Minionki (2017) – 1,034,800,131 dolarów 
  13. Gdzie jest Dory (2016) – 1,029,266,989 dolarów 
  14. Zwierzogród (2016) – 1,025,521,689 dolarów
  15. Król Lew (1994) – 979,161,632 dolarów
  16. Gru i Minionki: Pod przykrywką (2024) – 972,021,410 dolarów
  17. Minionki rozrabiają (2013) – 970,766,005 dolarów
  18. Gdzie jest Nemo (2003) – 941,637,960 dolarów
  19. Minionki: Wejście Gru (2022) – 940,482,695 dolarów
  20. Shrek 2 (2004) – 932,536,239 dolarów
  21. Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów (2009) – 886,686,817 dolarów
  22. Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów (2012) – 877,244,782 dolarów
  23. Sekretne życie zwierzaków domowych (2016) – 875,698,161 dolarów
  24. W głowie się nie mieści (2015) – 859,076,254 dolarów
  25. Coco (2017) – 823,285,838 dolarów

Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów - wyniki z marca

Możecie też zerknąć, jak ta lista wyglądała jeszcze w marcu 2025 roku. Trzeba przyznać, że Zwierzogród 2 bardzo szybko wspiął się na jej szczyt, a produkcja nadal jest wyświetlana w kinach. Możliwe więc, że przy następnej aktualizacji będzie jeszcze wyżej. 

25. Shrek Trzeci (808.3 mln)

arrow-left
25. Shrek Trzeci (808.3 mln)
fot. DreamWorks Animation
arrow-right

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
filmy animowane zwierzogród 2
