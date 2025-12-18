HBO Max - nowości na 16-31 grudnia 2025. Jedna bitwa po drugiej, Niebo. Rok w piekle i inne

HBO Max może się pochwalić kilkoma ciekawymi nowościami, które trafią do serwisu w drugiej połowie grudnia. Przede wszystkim na platformie zadebiutuje chwalony film Jedna bitwa po drugiej ze świetnymi kreacjami Leonarda DiCaprio, Seana Penna i Teyany Taylor. Na uwagę zasługuje serial Niebo. Rok w piekle inspirowany prawdziwym wydarzeniami. Pokaże, jak niewinna duchowa komuna zmienia się w brutalny system przemocy, manipulacji i fanatyzmu. Na miłośników dokumentów czekać będzie Zabić Miss, opowiadający historię brutalnie zamordowanej Agnieszki Kotlarskiej. Oczywiście nie zabraknie świątecznych produkcji, które warto obejrzeć w Boże Narodzenie.
Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.
HBO Max - programy i seriale na 16-31 grudnia
- Niebo. Rok w piekle - Serial „Niebo. Rok w piekle” opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową "Niebo".
- Feride przeciw całemu światu (Feride vs. the Wolrd) - Feride, silna i niezależna kobieta, sprzeciwia się normom społecznym dzięki swojemu ostremu poczuciu humoru
HBO Max - filmy na 16-31 grudnia
- Czwarta ściana (The Fourth Wall) - Liban, 1982. Georges chce wystawić „Antygonę” na linii frontu, by stworzyć chwilę pokoju. Wojna, miłość i ryzyko zmieniają wszystko.
- Piekielne wakacje (Hell of a Summer) - Zamaskowany morderca terroryzuje letnich opiekunów obozu Pineway w tej kampowej komedii grozy.
- Święta w blasku reflektorów (Christmas in the Spotlight) - Gwiazda pop i zbuntowany piłkarz odkrywają, że magia świąt może przemienić przelotny romans w prawdziwą miłość.
- Romans pachnący drewnem (A Carpenter Christmas Romance) - Andrea wraca na święta do domu, gdzie spotyka dawną miłość. Wspólna odbudowa miasteczka po pożarze rodzi uczucie.
- Jedna bitwa po drugiej (One Battle After Another) - Bob, podstarzały rewolucjonista, żyje w paranoi z córką Willą. Gdy wróg wraca, a ona znika, rozpoczyna desperackie poszukiwania.
- Ricky Bobby - Demon prędkości (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby) - Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden.
- Kingsman: Tajne służby (Kingsman: The Secret Service) - Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza.
- Kingsman: Złoty krąg (Kingsman: Golden Circle) - Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami.
- Minecraft: Film (Block Party) - Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen!
- Jutro o świcie (When the Light Breaks) - Una zmaga się z żałobą, skrywając sekret, którego nie potrafi w pełni wyrazić, próbując odnaleźć się w trudnych sytuacjach.
- Trolle (Trolls) - Gdy ich wioskę najeżdżają zrzędliwe Bergeny, dwójka niedobranych przyjaciół musi działać w idealnej harmonii, by ocalić dzień.
- Trolle 2 (Trolls World Tour) - Poppy i Branch muszą zjednoczyć sześć różnych plemion Trolli, oddanych różnym gatunkom muzyki, aby odnaleźć harmonię, która ocali wszystkich.
- P.S. Kocham cię (P.S. I Love You) - Życie Holly wydaje się skończone, gdy umiera jej mąż Gerry. Nie potrafiąc poradzić sobie sama, Holly otrzymuje wsparcie od matki i przyjaciół, którzy próbują ją pocieszyć.
- Piękna i bestia (Beauty and the Beast) - Młoda i piękna dziewczyna rozpoczyna życie w zamku należącym do tajemniczego potwora. Filmowa wersja słynnej baśni opowiadającej o tym, czym jest prawdziwa miłość.
- Dotknięci miłością (Four Letters of Love) - Nicholas i Isabel są sobie przeznaczeni, lecz życie i los wystawiają ich miłość na próbę. Czy uda im się być razem?
- Wiosna Juliette (Juliette in Sprong) - Juliette wraca do rodzinnego miasta, by spędzić trochę czasu z rodziną. Na powierzchnię wypływają dawno pogrzebane wspomnienia i rodzinne sekrety.
- Pada Shrek (Shrek The Halls) - W Wigilię Shrek próbuje wczuć się w świąteczny nastrój dla Fiony i dzieci, ale chaos wywołany przez przyjaciół zmienia plany w niezapomnianą przygodę.
- Noc przed Świętami w Krainie Czarów (Night Before Christmas in Wonderland) - Gdy w Wigilię Święty Mikołaj otrzymuje spóźniony list od Księżniczki Kier, wyrusza do Krainy Czarów, by dostarczyć jej prezent.
- Stażyści (The Internship) - Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.
- Gdyby ulica Beale umiała mówić (If Beale Street Could Talk) - Ukochany młodej Afroamerykanki trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił. Nominacja do Oscara za scenariusz.
- Sokół z masłem orzechowym (The Peanut Butter Falcon) - Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia.
- Barwy dźwięków (the Colors Within) - Totsuko, która widzi emocje ludzi jako kolory, zakłada zespół razem z Kimi i Rui. Podczas prób muzyka wzmacnia ich więź i daje im poczucie wolności.
- Barry Seal: Król przemytu (American Made) - CIA rekrutuje pilota, który ma poprowadzić jedną z największych tajnych operacji w historii Stanów Zjednoczonych.
- Uciekające kurczaki (Chicken Run) - W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.
- Ława przysięgłych (Runaway Jury) - Wdowa oskarża producenta broni o śmierć męża, który zginął w strzelaninie. Thriller na podstawie bestsellerowej powieści Johna Grishama.
HBO Max - dokumenty na 16-31 grudnia
- Zabić Miss - Dokument opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej, królowej piękności, obiecującej modelki, mamy i żony, której życie zostało brutalnie przerwane przez jej oszalałego na jej punkcie stalkera.
- Andrea Bocelli: Because I Believe - Spokojne wakacje Cécile z ojcem na południu Francji zostają zakłócone przez pojawienie się enigmatycznej przyjaciółki jej zmarłej matki.
Grudniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 - 31 grudnia)
17 grudnia
Zabić Miss, odc. 1
The Secrets We Bury
18 grudnia
Czwarta ściana
Piekielne wakacje
Święta w blasku reflektorów
Romans pachnący drewnem
19 grudnia
Music Box, odc. 1
Jedna bitwa po drugiej
Ricky Bobby - Demon prędkości
Kingsman: Tajne służby
Kingsman: Złoty krąg
Minecraft: Film (Block Party)
Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?
20 grudnia
Dom dla psa VII, odc. 1
Jutro o świcie
Trolle
Trolle 2
P.S. Kocham cię
Piękna i bestia
21 grudnia
Dotknięci miłością
Wiosna Juliette
22 grudnia
Wheeler Dealers World Tour II, odc. 1-10
24 grudnia
Well Done!
Pada Shrek
Noc przed Świętami w Krainie Czarów
Stażyści
25 grudnia
Expedition Files, odc. 1-6
Hotel Paradise Extra - Chaos w raju, odc. 1
Gdyby ulica Beale umiała mówić
Andrea Bocelli: Because I Believe
Sokół z masłem orzechowym
Mam talent pod choinkę
26 grudnia
Niebo. Rok w piekle, odc. 1
Feride przeciw całemu światu
Barwy dźwięków
Music Box: Happy and You Know It
27 grudnia
Barry Seal: Król przemytu
Uciekające kurczaki
28 grudnia
90 Day Fiance: Before the 90 Days VIII, odc. 1
29 grudnia
Ława przysięgłych
30 grudnia
River Wild
Incydent krytyczny: Śmierć na granicy
Źródło: Warner Bros. Discovery