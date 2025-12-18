HBO Max - nowości na 16-31 grudnia 2025. Jedna bitwa po drugiej, Niebo. Rok w piekle i inne

fot. materiały prasowe

HBO Max może się pochwalić kilkoma ciekawymi nowościami, które trafią do serwisu w drugiej połowie grudnia. Przede wszystkim na platformie zadebiutuje chwalony film Jedna bitwa po drugiej ze świetnymi kreacjami Leonarda DiCaprio, Seana Penna i Teyany Taylor. Na uwagę zasługuje serial Niebo. Rok w piekle inspirowany prawdziwym wydarzeniami. Pokaże, jak niewinna duchowa komuna zmienia się w brutalny system przemocy, manipulacji i fanatyzmu. Na miłośników dokumentów czekać będzie Zabić Miss, opowiadający historię brutalnie zamordowanej Agnieszki Kotlarskiej. Oczywiście nie zabraknie świątecznych produkcji, które warto obejrzeć w Boże Narodzenie.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - programy i seriale na 16-31 grudnia

Niebo. Rok w piekle - Serial „Niebo. Rok w piekle” opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową "Niebo".

Feride przeciw całemu światu (Feride vs. the Wolrd) - Feride, silna i niezależna kobieta, sprzeciwia się normom społecznym dzięki swojemu ostremu poczuciu humoru

HBO Max - filmy na 16-31 grudnia

Czwarta ściana (The Fourth Wall) - Liban, 1982. Georges chce wystawić „Antygonę” na linii frontu, by stworzyć chwilę pokoju. Wojna, miłość i ryzyko zmieniają wszystko.

- Liban, 1982. Georges chce wystawić „Antygonę” na linii frontu, by stworzyć chwilę pokoju. Wojna, miłość i ryzyko zmieniają wszystko. Piekielne wakacje (Hell of a Summer) - Zamaskowany morderca terroryzuje letnich opiekunów obozu Pineway w tej kampowej komedii grozy.

- Zamaskowany morderca terroryzuje letnich opiekunów obozu Pineway w tej kampowej komedii grozy. Święta w blasku reflektorów (Christmas in the Spotlight) - Gwiazda pop i zbuntowany piłkarz odkrywają, że magia świąt może przemienić przelotny romans w prawdziwą miłość.

Gwiazda pop i zbuntowany piłkarz odkrywają, że magia świąt może przemienić przelotny romans w prawdziwą miłość. Romans pachnący drewnem (A Carpenter Christmas Romance) - Andrea wraca na święta do domu, gdzie spotyka dawną miłość. Wspólna odbudowa miasteczka po pożarze rodzi uczucie.

- Andrea wraca na święta do domu, gdzie spotyka dawną miłość. Wspólna odbudowa miasteczka po pożarze rodzi uczucie. Jedna bitwa po drugiej - Bob, podstarzały rewolucjonista, żyje w paranoi z córką Willą. Gdy wróg wraca, a ona znika, rozpoczyna desperackie poszukiwania.

Ricky Bobby - Demon prędkości (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby) - Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden.

- Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden. Kingsman: Tajne służby (Kingsman: The Secret Service) - Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza.

- Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza. Kingsman: Złoty krąg (Kingsman: Golden Circle) - Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami.

Minecraft: Film (Block Party) - Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen!

- Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen! Jutro o świcie (When the Light Breaks) - Una zmaga się z żałobą, skrywając sekret, którego nie potrafi w pełni wyrazić, próbując odnaleźć się w trudnych sytuacjach.

- Una zmaga się z żałobą, skrywając sekret, którego nie potrafi w pełni wyrazić, próbując odnaleźć się w trudnych sytuacjach. Trolle (Trolls) - Gdy ich wioskę najeżdżają zrzędliwe Bergeny, dwójka niedobranych przyjaciół musi działać w idealnej harmonii, by ocalić dzień.

- Gdy ich wioskę najeżdżają zrzędliwe Bergeny, dwójka niedobranych przyjaciół musi działać w idealnej harmonii, by ocalić dzień. Trolle 2 (Trolls World Tour) - Poppy i Branch muszą zjednoczyć sześć różnych plemion Trolli, oddanych różnym gatunkom muzyki, aby odnaleźć harmonię, która ocali wszystkich.

- Poppy i Branch muszą zjednoczyć sześć różnych plemion Trolli, oddanych różnym gatunkom muzyki, aby odnaleźć harmonię, która ocali wszystkich. P.S. Kocham cię (P.S. I Love You) - Życie Holly wydaje się skończone, gdy umiera jej mąż Gerry. Nie potrafiąc poradzić sobie sama, Holly otrzymuje wsparcie od matki i przyjaciół, którzy próbują ją pocieszyć.

Życie Holly wydaje się skończone, gdy umiera jej mąż Gerry. Nie potrafiąc poradzić sobie sama, Holly otrzymuje wsparcie od matki i przyjaciół, którzy próbują ją pocieszyć. Piękna i bestia (Beauty and the Beast) - Młoda i piękna dziewczyna rozpoczyna życie w zamku należącym do tajemniczego potwora. Filmowa wersja słynnej baśni opowiadającej o tym, czym jest prawdziwa miłość.

- Młoda i piękna dziewczyna rozpoczyna życie w zamku należącym do tajemniczego potwora. Filmowa wersja słynnej baśni opowiadającej o tym, czym jest prawdziwa miłość. Dotknięci miłością (Four Letters of Love) - Nicholas i Isabel są sobie przeznaczeni, lecz życie i los wystawiają ich miłość na próbę. Czy uda im się być razem?

- Nicholas i Isabel są sobie przeznaczeni, lecz życie i los wystawiają ich miłość na próbę. Czy uda im się być razem? Wiosna Juliette (Juliette in Sprong) - Juliette wraca do rodzinnego miasta, by spędzić trochę czasu z rodziną. Na powierzchnię wypływają dawno pogrzebane wspomnienia i rodzinne sekrety.

- Juliette wraca do rodzinnego miasta, by spędzić trochę czasu z rodziną. Na powierzchnię wypływają dawno pogrzebane wspomnienia i rodzinne sekrety. Pada Shrek (Shrek The Halls) - W Wigilię Shrek próbuje wczuć się w świąteczny nastrój dla Fiony i dzieci, ale chaos wywołany przez przyjaciół zmienia plany w niezapomnianą przygodę.

- W Wigilię Shrek próbuje wczuć się w świąteczny nastrój dla Fiony i dzieci, ale chaos wywołany przez przyjaciół zmienia plany w niezapomnianą przygodę. Noc przed Świętami w Krainie Czarów (Night Before Christmas in Wonderland) - Gdy w Wigilię Święty Mikołaj otrzymuje spóźniony list od Księżniczki Kier, wyrusza do Krainy Czarów, by dostarczyć jej prezent.

- Gdy w Wigilię Święty Mikołaj otrzymuje spóźniony list od Księżniczki Kier, wyrusza do Krainy Czarów, by dostarczyć jej prezent. Stażyści (The Internship) - Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.

- Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy. Gdyby ulica Beale umiała mówić (If Beale Street Could Talk) - Ukochany młodej Afroamerykanki trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił. Nominacja do Oscara za scenariusz.

Sokół z masłem orzechowym (The Peanut Butter Falcon) - Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia.

- Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia. Barwy dźwięków (the Colors Within) - Totsuko, która widzi emocje ludzi jako kolory, zakłada zespół razem z Kimi i Rui. Podczas prób muzyka wzmacnia ich więź i daje im poczucie wolności.

- Totsuko, która widzi emocje ludzi jako kolory, zakłada zespół razem z Kimi i Rui. Podczas prób muzyka wzmacnia ich więź i daje im poczucie wolności. Barry Seal: Król przemytu (American Made) - CIA rekrutuje pilota, który ma poprowadzić jedną z największych tajnych operacji w historii Stanów Zjednoczonych.

- CIA rekrutuje pilota, który ma poprowadzić jedną z największych tajnych operacji w historii Stanów Zjednoczonych. Uciekające kurczaki (Chicken Run) - W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.

- W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky. Ława przysięgłych (Runaway Jury) - Wdowa oskarża producenta broni o śmierć męża, który zginął w strzelaninie. Thriller na podstawie bestsellerowej powieści Johna Grishama.

HBO Max - dokumenty na 16-31 grudnia

Zabić Miss - Dokument opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej, królowej piękności, obiecującej modelki, mamy i żony, której życie zostało brutalnie przerwane przez jej oszalałego na jej punkcie stalkera.

Andrea Bocelli: Because I Believe - Spokojne wakacje Cécile z ojcem na południu Francji zostają zakłócone przez pojawienie się enigmatycznej przyjaciółki jej zmarłej matki.

Grudniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 - 31 grudnia)

17 grudnia

Zabić Miss, odc. 1

The Secrets We Bury

18 grudnia

Czwarta ściana

Piekielne wakacje

Święta w blasku reflektorów

Romans pachnący drewnem

19 grudnia

Music Box, odc. 1

Jedna bitwa po drugiej

Ricky Bobby - Demon prędkości

Kingsman: Tajne służby

Kingsman: Złoty krąg

Minecraft: Film (Block Party)

Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?

20 grudnia

Dom dla psa VII, odc. 1

Jutro o świcie

Trolle

Trolle 2

P.S. Kocham cię

Piękna i bestia

21 grudnia

Dotknięci miłością

Wiosna Juliette

22 grudnia

Wheeler Dealers World Tour II, odc. 1-10

24 grudnia

Well Done!

Pada Shrek

Noc przed Świętami w Krainie Czarów

Stażyści

25 grudnia

Expedition Files, odc. 1-6

Hotel Paradise Extra - Chaos w raju, odc. 1

Gdyby ulica Beale umiała mówić

Andrea Bocelli: Because I Believe

Sokół z masłem orzechowym

Mam talent pod choinkę

26 grudnia

Niebo. Rok w piekle, odc. 1

Feride przeciw całemu światu

Barwy dźwięków

Music Box: Happy and You Know It

27 grudnia

Barry Seal: Król przemytu

Uciekające kurczaki

28 grudnia

90 Day Fiance: Before the 90 Days VIII, odc. 1

29 grudnia

Ława przysięgłych

30 grudnia

River Wild

Incydent krytyczny: Śmierć na granicy