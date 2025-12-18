Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

HBO Max - nowości na 16-31 grudnia 2025. Jedna bitwa po drugiej, Niebo. Rok w piekle i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował HBO Max na drugą połowę grudnia 2025. Oto lista tytułów!
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Niebo. Rok w piekle 
Zabić Miss hbo max grudzień nowości Jedna bitwa po drugiej 2025
HBO Max 16-31 grudnia fot. materiały prasowe
Reklama

HBO Max może się pochwalić kilkoma ciekawymi nowościami, które trafią do serwisu w drugiej połowie grudnia. Przede wszystkim na platformie zadebiutuje chwalony film Jedna bitwa po drugiej ze świetnymi kreacjami Leonarda DiCaprio, Seana Penna i Teyany Taylor. Na uwagę zasługuje serial Niebo. Rok w piekle inspirowany prawdziwym wydarzeniami. Pokaże, jak niewinna duchowa komuna zmienia się w brutalny system przemocy, manipulacji i fanatyzmu. Na miłośników dokumentów czekać będzie Zabić Miss, opowiadający historię brutalnie zamordowanej Agnieszki Kotlarskiej. Oczywiście nie zabraknie świątecznych produkcji, które warto obejrzeć w Boże Narodzenie. 

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - programy i seriale na 16-31 grudnia

  • Niebo. Rok w piekle - Serial „Niebo. Rok w piekle” opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową "Niebo".

Niebo. Rok w piekle - plakat

arrow-left
Niebo. Rok w piekle - plakat
fot. HBO
arrow-right

  • Feride przeciw całemu światu (Feride vs. the Wolrd) - Feride, silna i niezależna kobieta, sprzeciwia się normom społecznym dzięki swojemu ostremu poczuciu humoru

HBO Max - filmy na 16-31 grudnia

  • Czwarta ściana (The Fourth Wall) - Liban, 1982. Georges chce wystawić „Antygonę” na linii frontu, by stworzyć chwilę pokoju. Wojna, miłość i ryzyko zmieniają wszystko.
  • Piekielne wakacje (Hell of a Summer) - Zamaskowany morderca terroryzuje letnich opiekunów obozu Pineway w tej kampowej komedii grozy.
  • Święta w blasku reflektorów (Christmas in the Spotlight) - Gwiazda pop i zbuntowany piłkarz odkrywają, że magia świąt może przemienić przelotny romans w prawdziwą miłość.
  • Romans pachnący drewnem (A Carpenter Christmas Romance) - Andrea wraca na święta do domu, gdzie spotyka dawną miłość. Wspólna odbudowa miasteczka po pożarze rodzi uczucie.
  • Jedna bitwa po drugiej (One Battle After Another) - Bob, podstarzały rewolucjonista, żyje w paranoi z córką Willą. Gdy wróg wraca, a ona znika, rozpoczyna desperackie poszukiwania.
fot. materiały promocyjne
  • Ricky Bobby - Demon prędkości (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby) - Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden.
  • Kingsman: Tajne służby (Kingsman: The Secret Service) - Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza.
  • Kingsman: Złoty krąg (Kingsman: Golden Circle) - Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami.
Kingsman: Złoty krągfot. 20th Century Fox
  • Minecraft: Film (Block Party) - Kultowy film w nowej odsłonie – śpiewaj lub twórz memy z ulubionych scen!
  • Jutro o świcie (When the Light Breaks) - Una zmaga się z żałobą, skrywając sekret, którego nie potrafi w pełni wyrazić, próbując odnaleźć się w trudnych sytuacjach.
  • Trolle (Trolls) - Gdy ich wioskę najeżdżają zrzędliwe Bergeny, dwójka niedobranych przyjaciół musi działać w idealnej harmonii, by ocalić dzień.
  • Trolle 2 (Trolls World Tour) - Poppy i Branch muszą zjednoczyć sześć różnych plemion Trolli, oddanych różnym gatunkom muzyki, aby odnaleźć harmonię, która ocali wszystkich.
  • P.S. Kocham cię (P.S. I Love You) - Życie Holly wydaje się skończone, gdy umiera jej mąż Gerry. Nie potrafiąc poradzić sobie sama, Holly otrzymuje wsparcie od matki i przyjaciół, którzy próbują ją pocieszyć.
  • Piękna i bestia (Beauty and the Beast) - Młoda i piękna dziewczyna rozpoczyna życie w zamku należącym do tajemniczego potwora. Filmowa wersja słynnej baśni opowiadającej o tym, czym jest prawdziwa miłość.
  • Dotknięci miłością (Four Letters of Love) - Nicholas i Isabel są sobie przeznaczeni, lecz życie i los wystawiają ich miłość na próbę. Czy uda im się być razem?
  • Wiosna Juliette (Juliette in Sprong) - Juliette wraca do rodzinnego miasta, by spędzić trochę czasu z rodziną. Na powierzchnię wypływają dawno pogrzebane wspomnienia i rodzinne sekrety.
  • Pada Shrek (Shrek The Halls) - W Wigilię Shrek próbuje wczuć się w świąteczny nastrój dla Fiony i dzieci, ale chaos wywołany przez przyjaciół zmienia plany w niezapomnianą przygodę.
  • Noc przed Świętami w Krainie Czarów (Night Before Christmas in Wonderland) - Gdy w Wigilię Święty Mikołaj otrzymuje spóźniony list od Księżniczki Kier, wyrusza do Krainy Czarów, by dostarczyć jej prezent.
  • Stażyści (The Internship) - Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.
  • Gdyby ulica Beale umiała mówić (If Beale Street Could Talk) - Ukochany młodej Afroamerykanki trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił. Nominacja do Oscara za scenariusz.
fot. materiały prasowe
  • Sokół z masłem orzechowym (The Peanut Butter Falcon) - Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia.
  • Barwy dźwięków (the Colors Within) - Totsuko, która widzi emocje ludzi jako kolory, zakłada zespół razem z Kimi i Rui. Podczas prób muzyka wzmacnia ich więź i daje im poczucie wolności.
  • Barry Seal: Król przemytu (American Made) - CIA rekrutuje pilota, który ma poprowadzić jedną z największych tajnych operacji w historii Stanów Zjednoczonych.
  • Uciekające kurczaki (Chicken Run) - W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.
  • Ława przysięgłych (Runaway Jury) - Wdowa oskarża producenta broni o śmierć męża, który zginął w strzelaninie. Thriller na podstawie bestsellerowej powieści Johna Grishama.

HBO Max - dokumenty na 16-31 grudnia

  • Zabić Miss - Dokument opowiadający historię Agnieszki Kotlarskiej, królowej piękności, obiecującej modelki, mamy i żony, której życie zostało brutalnie przerwane przez jej oszalałego na jej punkcie stalkera.

  • Andrea Bocelli: Because I Believe - Spokojne wakacje Cécile z ojcem na południu Francji zostają zakłócone przez pojawienie się enigmatycznej przyjaciółki jej zmarłej matki.

Grudniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 - 31 grudnia)

17 grudnia
Zabić Miss, odc. 1
The Secrets We Bury

18 grudnia
Czwarta ściana
Piekielne wakacje
Święta w blasku reflektorów
Romans pachnący drewnem

19 grudnia
Music Box, odc. 1
Jedna bitwa po drugiej
Ricky Bobby - Demon prędkości
Kingsman: Tajne służby
Kingsman: Złoty krąg
Minecraft: Film (Block Party)
Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?

20 grudnia
Dom dla psa VII, odc. 1
Jutro o świcie
Trolle
Trolle 2
P.S. Kocham cię
Piękna i bestia

21 grudnia
Dotknięci miłością
Wiosna Juliette

22 grudnia
Wheeler Dealers World Tour II, odc. 1-10

24 grudnia
Well Done!
Pada Shrek
Noc przed Świętami w Krainie Czarów
Stażyści

25 grudnia
Expedition Files, odc. 1-6
Hotel Paradise Extra - Chaos w raju, odc. 1
Gdyby ulica Beale umiała mówić
Andrea Bocelli: Because I Believe
Sokół z masłem orzechowym
Mam talent pod choinkę

26 grudnia
Niebo. Rok w piekle, odc. 1
Feride przeciw całemu światu
Barwy dźwięków
Music Box: Happy and You Know It

27 grudnia
Barry Seal: Król przemytu
Uciekające kurczaki

28 grudnia
90 Day Fiance: Before the 90 Days VIII, odc. 1

29 grudnia
Ława przysięgłych

30 grudnia
River Wild
Incydent krytyczny: Śmierć na granicy

Źródło: Warner Bros. Discovery

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Niebo. Rok w piekle 
Zabić Miss hbo max grudzień nowości Jedna bitwa po drugiej 2025
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Niebo. Rok w piekle
Powiązane filmy

8,0

2025
Jedna bitwa po drugiej
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Jedna bitwa po drugiej Kryminał

Najnowsze

1 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - co trzeba wiedzieć przed seansem? Przypomnienie poprzednich części

2 The Game Awards 2020
-

The Game Awards z roku na rok ma coraz więcej widzów. Padł kolejny rekord

3 Zwierzogród 2
-

Zwierzogród 2 rozbija bank. Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów

4 Dzień objawienia - kadr z filmu z postacią Emily Blunt
-

Film science fiction wywołał masową histerię. Zdekodowano głos Emily Blunt, dźwięk kosmity i spisek rządu

5 Ebenezer: A Christmas Carol - obsada
-

Kolejni aktorzy dołączają do Johnny’ego Deppa. Obsada nowej Opowieści wigilijnej powiększa się

6 3. W Drugiej Erze w Śródziemiu ponownie pojawił się Sauron, były dowódca armii Morgotha, który wybudował potężną wieżę w Mordorze, Barad-dúr. Chcąc wpłynąć na kolejne istoty Sauron przybrał oblicze Annatara, istoty przypominającej wyglądem elfy – w ten sposób wkupił się w ich łaski.
-

Władca Pierścieni nie byłby taki sam bez tych historii. Opublikowano je dopiero po śmierci Tolkiena

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e13

Ryzykanci

s49e14

Ryzykanci

s2025e243

Moda na sukces

s42e341

Ridiculousness

s42e342

Ridiculousness

s42e343

Ridiculousness

s42e344

Ridiculousness

s42e345

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Steven Spielberg
Steven Spielberg

ur. 1946, kończy 79 lat

Brad Pitt
Brad Pitt

ur. 1963, kończy 62 lat

Emily Swallow
Emily Swallow

ur. 1979, kończy 46 lat

Katie Holmes
Katie Holmes

ur. 1978, kończy 47 lat

Josh Dallas
Josh Dallas

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

7

Kuchenne rewolucje: restauracje, którym się nie udało. Nie szukajcie ich

8

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

9

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV