The Game Awards z roku na rok ma coraz więcej widzów. Padł kolejny rekord

The Game Awards

Reklama

The Game Awards po raz kolejny pobiło rekord oglądalności, osiągając w 2025 roku najwyższe wyniki w historii wydarzenia. Według organizatorów, transmisje na żywo śledziło 171 milionów widzów, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy przed ekranami zasiadły 154 miliony osób. Wzrosła również popularność głosowania, bo swoje głosy oddały ponad 123 miliony graczy.

Galę można było oglądać na platformach takich jak YouTube, Twitch, X, TikTok Live czy Facebook. Po raz pierwszy w tym roku całość transmitowano również na Prime Video, który jednak nie został wliczony do podanego wyniku.

Gala The Game Awards organizowana jest od 2014 roku, a jej twórcą i prowadzącym jest Geoff Keighley. W tym roku największym zwycięzcą okazało się Clair Obscur: Expedition 33 – gra francuskiego studia Sandfall Interactive, która zdobyła rekordową liczbę nagród, w tym tytuł Gry Roku. Pełną listę nagrodzonych znajdziecie poniżej.

Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

Gry Roku według The Game Awards (2014 - 2025)

Sprawdźcie też, kto triumfował w poprzednich latach.