Na sygnale ze zmianami w emisji. Kiedy i której nowe odcinki serialu?

Na sygnale to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2014 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Produkcja przybliża pracę ratowników medycznych. W kolejnych odcinkach poznajemy również życie prywatne sympatycznej ekipy. Praca ratownika medycznego należy do jednej z najtrudniejszych. Niemal każdy dzień przynosi ekstremalne wyzwania. Trzeba wykazać się ogromną odpornością na stres, refleksem i szeroką wiedzą medyczną. Nie każdy wytrzymuje takie tempo pracy i obciążenie związane z ciągłą walką o życie. Ekipa doktora Artura Góry to jednak zespół zdeterminowanych ludzi, którzy niejedno w pracy widzieli. Na co dzień spotykają się bowiem z całą galerią postaci i niecodziennych sytuacji. W niektórych przypadkach zachowanie pacjentów – oraz towarzyszących im osób – jest tragikomiczne. Innym razem ratownicy muszą zmierzyć się z ekstremalnie niebezpiecznymi sytuacjami, gdy to również ich zdrowie i życie jest zagrożone.

W latach 2015-2017 serial Na sygnale trzykrotnie otrzymał Telekamerę w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Rok później produkcja została nagrodzona Złotą Telekamerą. Do tej pory widzowie obejrzeli jej 742 epizody. Teraz czekają ich zmiany w emisji serialu. Kiedy oglądać nowe odcinki?

Na sygnale: kiedy i o której oglądać nowe odcinki?

Od poniedziałku 15 września 2025 roku serial Na sygnale jest emitowany w nowej formule. Zamiast stałego pasma codziennych odcinków przez cztery dni w tygodniu jak dotychczas, produkcje będzie można oglądać trzy razy w tygodniu, ale za to odcinków będzie więcej.

Nowy plan emisji 13. sezonu serialu Na sygnale przedstawia się następująco:

poniedziałek - dwa odcinki o 21:55 i 22:20

wtorek - jeden odcinek o 21:55

środa - dwa odcinki o 21:55 i 22:20

Premierowe odcinki po raz kolejny udowodnią, że walka o życie pacjentów nierzadko łączy się się z osobistymi dramatami bohaterów. Ratownicy z Leśnej Góry będą musieli poradzić sobie nie tylko z trudnymi akcjami medycznymi, ale także z własnym problemami w różnych sferach życia. Widzowie mogą liczyć zarówno na emocjonujące interwencje oraz zawirowania uczuciowe, sekrety i trudne wybory, które odmienią losy bohaterów.