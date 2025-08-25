Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

fot. materiały prasowe TVP

Na sygnale to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2014 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Produkcja przybliża pracę ratowników medycznych. W kolejnych odcinkach poznajemy również życie prywatne sympatycznej ekipy. Praca ratownika medycznego należy do jednej z najtrudniejszych. Niemal każdy dzień przynosi ekstremalne wyzwania. Trzeba wykazać się ogromną odpornością na stres, refleksem i szeroką wiedzą medyczną. Nie każdy wytrzymuje takie tempo pracy i obciążenie związane z ciągłą walką o życie. Ekipa doktora Artura Góry to jednak zespół zdeterminowanych ludzi, którzy niejedno w pracy widzieli. Na co dzień spotykają się bowiem z całą galerią postaci i niecodziennych sytuacji. W niektórych przypadkach zachowanie pacjentów – oraz towarzyszących im osób – jest tragikomiczne. Innym razem ratownicy muszą zmierzyć się z ekstremalnie niebezpiecznymi sytuacjami, gdy to również ich zdrowie i życie jest zagrożone.

W latach 2015-2017 serial Na sygnale trzykrotnie otrzymał Telekamerę w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Rok później produkcja została nagrodzona Złotą Telekamerą. Do tej pory widzowie obejrzeli jej 732 epizody. Kiedy startuje nowy sezon?

Na sygnale z nowym sezonem. Kiedy premiera?

Tegoroczna przerwa wakacyjna w emisji nowych odcinków Na sygnale trwała od 29 maja 2025 roku. Oznacza to, że widzowie przez ponad 2 miesiące musieli czekać na premierowe epizody serialu. Jego 13. sezon rozpocznie się w poniedziałek 1 września 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku na antenie TVP2 o 21:55. Z pewnością nie zabraknie w nich emocji, ratownicy będą musieli się zmierzyć z aktualnymi konfliktami, a także z problemami sprzed lat. Trudne wybory sercowe i podejrzenia o zdradę to tylko niektóre z sytuacji, mogą wpłynąć relacje bohaterów.