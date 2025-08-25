Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo
Na sygnale cieszy się popularnością od ponad 10 lat. Już jesienią widzowie obejrzą 13. sezon telenoweli. Poznajcie szczegóły emisji.
Na sygnale to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2014 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Produkcja przybliża pracę ratowników medycznych. W kolejnych odcinkach poznajemy również życie prywatne sympatycznej ekipy. Praca ratownika medycznego należy do jednej z najtrudniejszych. Niemal każdy dzień przynosi ekstremalne wyzwania. Trzeba wykazać się ogromną odpornością na stres, refleksem i szeroką wiedzą medyczną. Nie każdy wytrzymuje takie tempo pracy i obciążenie związane z ciągłą walką o życie. Ekipa doktora Artura Góry to jednak zespół zdeterminowanych ludzi, którzy niejedno w pracy widzieli. Na co dzień spotykają się bowiem z całą galerią postaci i niecodziennych sytuacji. W niektórych przypadkach zachowanie pacjentów – oraz towarzyszących im osób – jest tragikomiczne. Innym razem ratownicy muszą zmierzyć się z ekstremalnie niebezpiecznymi sytuacjami, gdy to również ich zdrowie i życie jest zagrożone.
W latach 2015-2017 serial Na sygnale trzykrotnie otrzymał Telekamerę w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Rok później produkcja została nagrodzona Złotą Telekamerą. Do tej pory widzowie obejrzeli jej 732 epizody. Kiedy startuje nowy sezon?
Na sygnale z nowym sezonem. Kiedy premiera?
Tegoroczna przerwa wakacyjna w emisji nowych odcinków Na sygnale trwała od 29 maja 2025 roku. Oznacza to, że widzowie przez ponad 2 miesiące musieli czekać na premierowe epizody serialu. Jego 13. sezon rozpocznie się w poniedziałek 1 września 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku na antenie TVP2 o 21:55. Z pewnością nie zabraknie w nich emocji, ratownicy będą musieli się zmierzyć z aktualnymi konfliktami, a także z problemami sprzed lat. Trudne wybory sercowe i podejrzenia o zdradę to tylko niektóre z sytuacji, mogą wpłynąć relacje bohaterów.