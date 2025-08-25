Reklama
placeholder

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

Na sygnale cieszy się popularnością od ponad 10 lat. Już jesienią widzowie obejrzą 13. sezon telenoweli. Poznajcie szczegóły emisji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  na sygnale 
fot. materiały prasowe TVP
Reklama

Na sygnale to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2014 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Produkcja przybliża pracę ratowników medycznych. W kolejnych odcinkach poznajemy również życie prywatne sympatycznej ekipy. Praca ratownika medycznego należy do jednej z najtrudniejszych. Niemal każdy dzień przynosi ekstremalne wyzwania. Trzeba wykazać się ogromną odpornością na stres, refleksem i szeroką wiedzą medyczną. Nie każdy wytrzymuje takie tempo pracy i obciążenie związane z ciągłą walką o życie. Ekipa doktora Artura Góry to jednak zespół zdeterminowanych ludzi, którzy niejedno w pracy widzieli. Na co dzień spotykają się bowiem z całą galerią postaci i niecodziennych sytuacji. W niektórych przypadkach zachowanie pacjentów – oraz towarzyszących im osób – jest tragikomiczne. Innym razem ratownicy muszą zmierzyć się z ekstremalnie niebezpiecznymi sytuacjami, gdy to również ich zdrowie i życie jest zagrożone.

W latach 2015-2017 serial Na sygnale trzykrotnie otrzymał Telekamerę w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Rok później produkcja została nagrodzona Złotą Telekamerą. Do tej pory widzowie obejrzeli  jej 732 epizody. Kiedy startuje nowy sezon?

Na sygnale z nowym sezonem. Kiedy premiera?

Tegoroczna przerwa wakacyjna w emisji nowych odcinków Na sygnale trwała od 29 maja 2025 roku. Oznacza to, że widzowie przez ponad 2 miesiące musieli czekać na premierowe epizody serialu. Jego 13. sezon rozpocznie się w poniedziałek 1 września 2025 roku. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku na antenie TVP2 o 21:55. Z pewnością nie zabraknie w nich emocji, ratownicy będą musieli się zmierzyć z aktualnymi konfliktami, a także z problemami sprzed lat. Trudne wybory sercowe i podejrzenia o zdradę to tylko niektóre z sytuacji,  mogą wpłynąć relacje bohaterów. 

 

 

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  na sygnale 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Death Stranding 2
-

Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3. Nie chce jednak tworzyć gry

2 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Nowe teasery z The Walking Dead: Daryl Dixon. Szykuje się dramatyczna walka w Hiszpanii

3 Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej.
-

Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu

4 Booster Gold
-

Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko

5 DZIKI
-

To pierwszy taki film w historii polskiego kina. Co jest wyjątkowego w DZIKIM?

6 Dune Awakening - DLC
-

Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV