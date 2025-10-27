UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na sygnale to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2014 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Produkcja przybliża pracę ratowników medycznych. W kolejnych odcinkach poznajemy również życie prywatne sympatycznej ekipy. Praca ratownika medycznego należy do jednej z najtrudniejszych. Niemal każdy dzień przynosi ekstremalne wyzwania. Trzeba wykazać się ogromną odpornością na stres, refleksem i szeroką wiedzą medyczną. Nie każdy wytrzymuje takie tempo pracy i obciążenie związane z ciągłą walką o życie. Ekipa doktora Artura Góry to jednak zespół zdeterminowanych ludzi, którzy niejedno w pracy widzieli. Na co dzień spotykają się bowiem z całą galerią postaci i niecodziennych sytuacji. W niektórych przypadkach zachowanie pacjentów – oraz towarzyszących im osób – jest tragikomiczne. Innym razem ratownicy muszą zmierzyć się z ekstremalnie niebezpiecznymi sytuacjami, gdy to również ich zdrowie i życie jest zagrożone.

W latach 2015-2017 serial Na sygnale trzykrotnie otrzymał Telekamerę w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Rok później produkcja została nagrodzona Złotą Telekamerą. Do tej pory widzowie obejrzeli jej 770 epizodów. Co się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu?

Na sygnale: streszczenie odcinków 771-780 (27 października - 5 listopada)

Zespół doktor Reiter tym razem pojedzie do starszej kobiety, która będzie miała problemy z sercem i z oddychaniem. Gdy ratownicy odkryją, że pacjentka mogła zostać otruta, kuzynka chorej oskarży jej młodą opiekunkę, a dziewczyna nagle zasłabnie i straci przytomność. Po chwili okaże się, że opiekunka również ma problemy z sercem i że Gabriel popełnił w pracy błąd, który może kosztować jej życie. Tymczasem Piotr umówi się ze swoim kolegą Karolem, dzięki któremu na nowo ma dostęp do opioidów - tym razem już nielegalnie. Przy okazji będzie świadkiem kłótni i ostrej walki dwóch, zazdrosnych o Karola dziewczyn, która skończy się tragedią.

Zosia zostanie zaatakowana przez bandytę, który zabierze jej auto i porwie przy okazji małego Vittoria. Nowy od razu dołączy do policyjnego pościgu i - gdy dojdzie do wypadku - wyciągnie chłopca z płonącego samochodu. Po chwili Gabriel zaryzykuje życie, będzie próbował uratować także pechowego złodzieja i straci przytomność... Tymczasem Martyna spotka przypadkiem na akcji Karolinę i rozpocznie z nią ostrą wymianę zdań- przekonana, że Piotr na nowo się z nią umawia. Wspólną pacjentką ratowniczek zostanie agresywna nastolatka, która już od dłuższego czasu cierpi na bóle brzucha i nagle zaczęła się zachowywać jak chora psychicznie.

Piotr nadal będzie brał silne leki, które zmieniają jego zachowanie - dostrzegą to w końcu jego koledzy. Na dyżurze Strzelecki trafi do zespołu Wiktora i zajmie się pacjentem, który ma problemy z utrzymaniem równowagi - jak pod wpływem alkoholu - ale będzie zupełnie trzeźwy. Ostatecznie okaże się, że chory przyjął nieświadomie dwa leki, które weszły ze sobą w interakcję. Chwilę później doktor Banach ruszy do akcji jako doświadczony alpinista - i tym razem uratuje życie mężczyzny, któremu grozi upadek z drugiego piętra. Z kolei doktor Reiter będzie musiała na dyżurze pomóc chłopcu z zapaleniem płuc, który wymaga intubacji oraz drenażu. Po pracy inspektor Krzaklewska zabierze natomiast lekarkę do Felka, który ukradł pieniądze rodzicom przyjaciółki - poważnie chorej Malwiny - i może przez to trafić do poprawczaka. Chłopiec wyzna, że całą sumę stracił przez oszusta, który wmówił mu, że potrafi wyleczyć dziewczynę.

Zespół Benia odpowie na wyjątkowo trudne wezwanie - do dziewczynki, która ostatnie dni życia spędza w domowym hospicjum. Pacjentką ratowników okaże się Malwina, najlepsza przyjaciółka Felka. Ekipa Lisickiego trafi na dwóch skłóconych sąsiadów i dwa zasłabnięcia: najpierw przez skok ciśnienia, a później przez powikłanie związane z cukrzycą - infekcję stopy, która doprowadziła do sepsy. Tymczasem Romek dostanie nagle dom, który zapisała mu w testamencie pani Milena - starsza pacjentka, którą pomógł niedawno uwolnić spod tyranii jej "opiekunki". Będzie jednak wahał się czy ma przyjąć spadek.

Romek zda sobie sprawę, że jednak nie może pomóc Zdzisiowi, bo spadek po pani Milenie wiąże się ze sporym długiem. Martyna natomiast odkryje, że Piotr zastawił w lombardzie pamiątkowy łańcuszek po ojcu - i będzie w szoku. Na kolejnym dyżurze Strzeleccy ruszą w pościg za pijanym kierowcą, co zakończy się poważnym wypadkiem, a zespół Romka i Róży spróbuje pomóc mężczyźnie, którego stopę zmiażdżyło auto.

Zespół doktora Góry przyjedzie do hotelu, w którym jeden z gości wygląda na zmarłego i przy okazji ratownicy odkryją, że Zdzisio dorabia na miejscu jako odźwierny. Po chwili wszystkich będzie czekała kolejna niespodzianka, bo "martwy" pacjent... nagle tajemniczo zniknie. Ekipa doktor Reiter trafi na wypadek - zderzenie hulajnogi z pieszą. Po badaniu Anna z Britney zaczną podejrzewać, że ich pacjentka jest ofiarą przemocy domowej. Tymczasem Romek zda sobie sprawę, że Nowy jest od dłuższego czasu przygnębiony i zacznie się o niego niepokoić. Zdesperowana Martyna opowie o problemach Piotra Arturowi.

Anna z Wiktorem znowu będą źli na Czarka, który - zamiast uczyć się lub robić karierę - na razie tylko imprezuje. Doktor Banach cały czas musi kontrolować w pracy Piotra ze względu na uzależnienie kolegi od leków. Podczas jednej z interwencji Strzelecki trafi na zatrzymanego przez policję grafficiarza, który doznał poważnych urazów po upadku z wysokości i który oskarży go o kradzież opioidów. Tymczasem doktor Lisicki będzie naprawdę wściekły - po zatruciu daniami z baru Kroplówka. Gdy zaczyna robić wymówki Mariuszowi, spotka go spora niespodzianka... Na dyżurze zespół Dobromira trafi na dziewczynę, która - jak stwierdzi jej młodszy brat - nagle straciła wzrok i nie kontroluje oddawania moczu. Pacjentka ratowników z pozoru będzie wydawać się jednak całkiem zdrowa.

Alek spróbuje zmusić Iwo, by zrezygnował z treningów z Britney - dla jej bezpieczeństwa. Gdy chłopak odmówi, Klis postanowi przekupić mechanika - tak, by Julka nie odzyskała swojego auta. Z kolei Benio przeprosi w końcu Różę za swoje zachowanie i namówi dziewczynę na kolejne wspólne lekcje. Tuż po pracy ratowniczka zda sobie sprawę, że ktoś ją prześladuje. Tymczasem na dyżurze zespół Britney i Romana pojedzie do 6 - latka ze złamaną nogą, który spadł z drzewa. Dzięki badaniu USG ratownicy odkryją, że malec ma wrodzoną wadę budowy nerek. Ekipa doktora Vicka trafi na mężczyznę, który zasłabł w domu w trakcie "przesuwania mebli" - jak twierdzi jego żona...

Czarek zacznie pracę jako kelner w barze Kroplówka, a jedna z jego klientek wpadnie nagle we wstrząs anafilaktyczny. Basia z Alkiem pojadą na dyżurze na miejsce kibicowskiej ustawki, gdzie jednym z rannych okaże się Janek, którego ratowniczka poznała niedawno na meczu. Przy okazji zespół spotka także Olgierda - onkologa ze szpitala, który w wolnym czasie "bawi się" w kibola. Tymczasem Nowy ruszy do akcji także po pracy, gdy prezes ogródków działkowych będzie miał wypadek w trakcie porządków i dozna poważnego urazu oka. Gdy stan pacjenta się pogorszy - i do objawów dojdą zaburzenia świadomości - doktor Reiter od razu zacznie podejrzewać krwiak mózgu. W drodze do szpitala szanse prezesa na odzyskanie zdrowia z każdą sekundą będą maleć.

Na sygnale - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Na sygnale można oglądać na antenie TVP2 o w poniedziałki o 21:55 i 22:20, we wtorki o 21:55 i w środy o 21:55 i 22:20.