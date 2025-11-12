UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na sygnale

Na sygnale to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2014 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Produkcja przybliża pracę ratowników medycznych. W kolejnych odcinkach poznajemy również życie prywatne sympatycznej ekipy. Praca ratownika medycznego należy do jednej z najtrudniejszych. Niemal każdy dzień przynosi ekstremalne wyzwania. Trzeba wykazać się ogromną odpornością na stres, refleksem i szeroką wiedzą medyczną. Nie każdy wytrzymuje takie tempo pracy i obciążenie związane z ciągłą walką o życie. Ekipa doktora Artura Góry to jednak zespół zdeterminowanych ludzi, którzy niejedno w pracy widzieli. Na co dzień spotykają się bowiem z całą galerią postaci i niecodziennych sytuacji. W niektórych przypadkach zachowanie pacjentów – oraz towarzyszących im osób – jest tragikomiczne. Innym razem ratownicy muszą zmierzyć się z ekstremalnie niebezpiecznymi sytuacjami, gdy to również ich zdrowie i życie jest zagrożone.

W latach 2015-2017 serial Na sygnale trzykrotnie otrzymał Telekamerę w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Rok później produkcja została nagrodzona Złotą Telekamerą. Do tej pory widzowie obejrzeli jej 782 epizody. Co się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu?

Na sygnale: streszczenie odcinków 783-794 (12 listopada - 26 listopada)

Piotr po odstawieniu narkotyków będzie dochodzić powoli do siebie pod czujnym okiem Romka, który uzna nawet, że Strzelecki jest gotów na powrót do pracy. Na dyżurze pacjentem ratowników zostanie samotny ojciec z niegroźną raną ramienia oraz z poważną chorobą, z której nie zdaje sobie sprawy i która może go zabić w ciągu zaledwie kilku dni. Z kolei zespół Anny pojedzie do poważnie poparzonej dziewczyny - ofiary nałogowego opalania w solarium. Doktor Góra zostanie nagle "słomianym wdowcem", gdy jego żona wyjedzie z dziećmi nad morze.

Anna z Wiktorem zajrzą do baru Kroplówka i odkryją, że Czarek stał się całkiem niezłym kelnerem, ale Mariusz za to jest koszmarnym kucharzem - przez co lokal może splajtować. Britney po pracy weźmie udział w kolejnym wyścigu, choć Alek zdecydowanie się temu sprzeciwia... Tymczasem na dyżurze ekipa doktor Reiter będzie musiała pomóc mężczyźnie z poważnym zakażeniem po wyrwaniu zęba. Winnym okaże się ojciec chorego, który zabieg wykonał, nie mając do tego żadnych uprawnień. Zespół doktora Banacha trafi natomiast na pacjenta, który doznał lekkiego urazu głowy i może stracić wzrok - przez źle wykonany tatuaż oczu. Na koniec jadący na motorze mężczyzna spowoduje wypadek, w wyniku którego jego ukochana dozna uszkodzenia tętnicy i będzie walczyć o życie.

Julka będzie trenować do kolejnego wyścigu, dopóki jej auto się nie zepsuje. Basia zostanie za to napadnięta w parku przez bandytę, który przystawi jej do szyi nóż. Po chwili za miejscu zjawi się także Janek i wda się z napastnikiem w ostrą bójkę. Tymczasem na dyżurze ekipa dziewczyn będzie musiała pomóc kierowcy, na którego auto spadł pień drzewa i który stwierdzi, że został przeklęty. Zespół doktora Góry trafi natomiast na starsze małżeństwo, które pomyliło leki i ma przez to poważne problemy z krzepliwością krwi. Artur nagle znów wybuchnie zazdrością o Beatę.

Doktor Banach skieruje Basię do psychologa - obawiając się, że po napadzie nie powinna na razie wracać do pracy. Poważniejsze problemy będzie mieć jednak Britney, która po wypadku podczas wyścigu będzie odczuwać stres za każdym razem, gdy wsiądzie za kierownicą... Na dyżurze ratowniczka znów będzie w zespole z Alkiem i oboje będą musieli pomóc ciężarnej, która została zaatakowana i postrzelona przez swojego byłego. Tymczasem w domu Anny i Wiktora o mało nie dojdzie do tragedii przez wadliwy piecyk i ulatniający się z niego czad.

Alek nadal będzie martwił się o Britney, która wciąż ma obawy przed prowadzeniem samochodu, ale nie będzie chciała poddać się terapii. Róża na nowo się zbuntuje, uzna, że za czas spędzony na kursie samoobrony, który zorganizował Wiktor, powinna dostać wynagrodzenie. Przy okazji Potocka wda się też w ostry konflikt z Wandą. Z kolei na dyżurze cała trójka ratowników trafi do jednego zespołu i najpierw udzieli pomocy starszej kobiecie, która zasłabnie przez nieleczoną cukrzycę, a później również jej mężowi, który będzie mieć poważny krwotok. Pacjentem doktora Banacha na nowo zostanie Mariusz, który nagle straci w barze przytomność i ulegnie poparzeniu.

Britney konsekwentnie będzie unikać spotkań nie tylko z terapeutą, ale także z Iwo, niezdolna do dalszych treningów. Doktor Góra bez żony będzie coraz bardziej marniał i w końcu wyzna Zdzisiowi, że jego małżeństwo się rozpada. Kilka godzin później Beata zapowie ukochanemu, że wraca z urlopu przed czasem i razem z nią przyjedzie także "Sam". Z kolei na dyżurze Julka z Alkiem będą musieli pomóc ofierze pożaru - poparzonemu mężczyźnie, który szybko okaże się podpalaczem. Zespół Artura trafi na dwoje rannych po nietypowym wypadku - parę uwięzioną w aucie, na które spadł telewizor.

Na kolejnym dyżurze zespół Wiktora będzie musiał pomóc mężczyźnie z raną postrzałową nogi - bandycie, którego zatrzymała w trakcie ucieczki inspektor Krzaklewska i u którego kula, po odbiciu od kości, dotarła aż do serca. Piotr trafi przy okazji do nielegalnej fabryki mefedronu, otoczony narkotykami znów będzie musiał walczyć z pokusą. Z kolei ekipa Benia odpowie na wezwanie do noworodka w oknie życia, który będzie mieć problemy z oddychaniem. Spostrzegając na miejscu ślady krwi, ratownicy szybko odkryją, że matka dziecka ma poważny krwotok. Gdy Romek odnajdzie dziewczynę, zacznie desperacką walkę o jej życie.

Benio zgłosi się do szpitala po wyniki swoich badań i przy okazji poznaje - z lekka roztrzepaną - nową rejestratorkę Asię. Dobromir będzie w szoku, gdy odkryje, że jego była ukochana Iga, jest w ciąży... Na kolejnym dyżurze zespół Lisickiego pojedzie natomiast na teren objęty pożarem, do nieprzytomnego, ciężko rannego nurka, którego strażacy znaleźli na pogorzelisku w lesie .W drodze do szpitala ratownicy trafią także na zagubionego chłopca i to właśnie dzięki niemu domyślą się, co spotkało ich pacjenta. Tymczasem doktor Vick razem ze swoją ekipą spróbuje pomóc kobiecie, która będzie mieć dolegliwości podobne do infekcji układu moczowego - a sukces uda mu się osiągnąć tylko dzięki czujności Piotra.

Zespół Benia pojedzie do pożaru pojazdu z dużą ilością ofiar, a jednym z pacjentów okaże się bandyta, który zaatakował niedawno Basię. Mężczyzna, który będzie miał poważne problemy z sercem, wyzna przy okazji ratownikom, że napad zlecił mu Janek. Doktor Vick odkryje dzięki temu, że jego przyjaciółce nadal grozi niebezpieczeństwo. Tym razem ze strony chłopaka, z którym umówiła się na randkę. Z kolei Britney w wolny dzień wybierze się z Łukim na mecz jego syna i znów ruszy do akcji, gdy na trybunach dojdzie do awantury między kibicującymi ojcami, pomocy będzie wymagać aż troje poszkodowanych. Tymczasem Romek spróbuje umówić się na kolejną randkę z Elą.

Wanda zda sobie sprawę, że Benio zaczął jej unikać i zażąda od ukochanego, by się wytłumaczył. Kilka godzin później doktor Vick odbierze w końcu wyniki swoich badań i będzie w szoku... Z kolei Lisicki spotka się na nowo z Igą i kupi nawet prezent dla dziecka. Rozmowa pary nie potoczy się jednak miło. Na dyżurze zespół lekarza pojedzie do rodzącej, która utknęła w zepsutej windzie. Ekipa doktora Vicka spróbuje pomóc starszej kobiecie, która ma problemy z sercem i która wyzna ratownikom, że pragnie pożegnać się z ukochanym sprzed lat.

Romek zacznie nową pracę na uczelni, gdzie poprowadzi ćwiczenia dla studentów i znów spotka przy okazji Elę. Na dyżurze razem z Basią ratownik pomoże kobiecie, która choruje na anoreksję, przez co zasłabła i złamała nogę, ale odmówi poddania się leczeniu. Ekipa doktora Lisickiego odpowie z kolei na wezwanie do wypadku i trafi na dwóch pechowych kierowców, którzy będą ostro się kłócić i oskarżać wzajemnie o jazdę pod prąd. Po chwili jeden z mężczyzn będzie miał objawy udaru. Tymczasem Lisicki senior zjawi się nagle w gabinecie Wiktora i zażąda udostępnienia poufnych dokumentów oraz informacji o pracownikach bazy.

Wiktor odkryje, że nowa rejestratorka pomyliła wyniki badań i Benio jest całkiem zdrowy. Kolejna niespodzianka będzie czekała doktora Vicka dzięki Wandzie, która urządzi prawdziwe polowanie, za cel weźmie intruza, który zakradł się do bazy, by prześladować Różę. Tymczasem Lisicki za radą siostry zostanie wolontariuszem w ośrodku pomocy samotnym matkom. Chce w ten sposób pokazać Idze, że byłby świetnym ojcem. Wyjście lekarza z dziećmi do parku zmieni się w prawdziwy koszmar, gdy jeden z młodych podopiecznych włoży nagle głowę w ogrodzenie, zostanie użądlony i zacznie się dusić. Z kolei na dyżurze zespół doktora Vicka trafi na konflikt właścicielki mieszkania z lokatorką, zakończony urazem ręki oraz udarem.

Na sygnale - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Na sygnale można oglądać na antenie TVP2 o w poniedziałki o 21:55 i 22:20, we wtorki o 21:55 i w środy o 21:55 i 22:20.