UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot.nasygnalevodtvp

Na sygnale to serial, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2014 roku i do tej pory cieszy się popularnością wśród widzów. Produkcja przybliża pracę ratowników medycznych. W kolejnych odcinkach poznajemy również życie prywatne sympatycznej ekipy. Praca ratownika medycznego należy do jednej z najtrudniejszych. Niemal każdy dzień przynosi ekstremalne wyzwania. Trzeba wykazać się ogromną odpornością na stres, refleksem i szeroką wiedzą medyczną. Nie każdy wytrzymuje takie tempo pracy i obciążenie związane z ciągłą walką o życie. Ekipa doktora Artura Góry to jednak zespół zdeterminowanych ludzi, którzy niejedno w pracy widzieli. Na co dzień spotykają się bowiem z całą galerią postaci i niecodziennych sytuacji. W niektórych przypadkach zachowanie pacjentów – oraz towarzyszących im osób – jest tragikomiczne. Innym razem ratownicy muszą zmierzyć się z ekstremalnie niebezpiecznymi sytuacjami, gdy to również ich zdrowie i życie jest zagrożone.

W latach 2015-2017 serial Na sygnale trzykrotnie otrzymał Telekamerę w kategorii serial fabularno-dokumentalny. Rok później produkcja została nagrodzona Złotą Telekamerą. Do tej pory widzowie obejrzeli jej 794 epizody. Co się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu?

Na sygnale: streszczenie odcinków 795-804 (1 grudnia - 10 grudnia)

Ratownicy z bazy zgodnie się zbuntują - będą oburzeni wiadomością, że Lisicki senior zamierza ich kolejno "przesłuchiwać". Gdy Dobromir spróbuje się ojcu sprzeciwić, Romuald publicznie udzieli mu nagany. Tymczasem zespół Benia na dyżurze będzie musiał pomóc mężczyźnie, który wydostał się z własnego grobu. W drodze do szpitala karetka zostanie nagle zatrzymana przez uzbrojonych bandytów.

Nowy wpadnie na pomysł, jak pokonać Lisickiego seniora i to jego własną bronią - podstępem, donosem oraz całą lawiną kłamstw. Benio postanowi w końcu szczerze porozmawiać z Romkiem - na temat Basi. Później zdecyduje się odwiedzić przyjaciółkę w domu. Tymczasem na dyżurze lekarz trafi na poważnie rannego pacjenta - z rożnem wbitym w klatkę piersiową - oraz na wyjątkowo trudny poród. Zespół doktor Reiter będzie musiał natomiast pomóc kobiecie, która twierdzi, że potrącił ją nastolatek na hulajnodze - choć inny świadek tego zdarzenia powie, że wjechał na nią chory na elektrycznym wózku inwalidzkim. Po chwili na miejscu dojdzie do kolejnego, niebezpiecznego wypadku.

O poranku Benio wyzna Basi, że wieczorem był świadkiem wypadku i nie dotarł do niej, bo musiał ratować kierowcę chorego na cukrzycę. Tymczasem doktor Górska odkryje, że baza w Leśnej Górze ma zostać częściowo zlikwidowana i zacznie się obawiać, że jej mąż zostanie przeniesiony do innego miasta. Z kolei doktor Góra na dyżurze trafi na wyjątkowo "charakterną" staruszkę i podejrzenie zawału. Zespół doktora Banacha będzie musiał pomóc rannej, młodej policjantce, której napastnik wbił nóż w okolice serca.

O poranku Wiktor uprzedzi Strzeleckich, że trafili na celownik Lisickiego, który zaczął ich śledzić i odkrył, że wcale nie są w separacji. Nowy pozna Martę - dziewczynę, którą na działce uzna omyłkowo za złodziejkę i która na powitanie oślepi go gazem pieprzowym. Tymczasem na kolejnym dyżurze Gabriel - razem z Alkiem i Piotrem - będą musieli pomóc nastolatce, której kolega wbił niechcący ołówek w podbródek. Zespół Martyny oraz Britney trafi natomiast na kobietę, która po pęknięciu tętniaka straciła przytomność w trakcie pracy w szwalni - gdzie przy okazji się zraniła, przyszywając materiał do swojej dłoni.

Alek wyprowadzi się od Britney - przez Lisickiego seniora. Romuald tym razem weźmie na cel Wiktora i oskarży lekarza o nepotyzm - ze względu na jego pracę z żoną. Doktor Reiter zauważy nagle u męża niepokojący objaw: żółtaczkę. Tymczasem zespół Piotrka, Romka i Britney będzie musiał na dyżurze pomóc starszemu mężczyźnie, który miał wypadek na rowerze. W drodze powrotnej ratownicy usłyszą w radiu informację, że doszło do ataku terrorystycznego przy pomocy trującego gazu, a chwilę później trafią na dziewczynę z poważną raną brzucha - po postrzale z kuszy.

Wiktor wciąż będzie leżeć w szpitalu i będzie musiał przejść operację - wycięcie pęcherzyka żółciowego. Na kolejnym dyżurze ratownicy jak zwykle nie będą próżnować. Zespół Britney i Romka będzie musiał pomóc nastolatce, która nagle straciła przytomność w trakcie lekcji. Doktor Lisicki tym razem trafi na mężczyznę, który spadł z drabiny, ma zaburzenia neurologiczne i wygląda na pijanego. Po krótkim badaniu lekarz odkryje jednak, że wszystkie objawy u pacjenta może powodować rzadka choroba genetyczna. Tymczasem Nowy po pracy kolejny raz spotka się z Martą, znajomą miłośniczką pszczół. Romek po cichu będzie kibicował Eli, w trakcie egzaminu na studiach, ale gdy przyłapie dziewczynę na "pomaganiu" jednej z koleżanek, okaże się bezlitosny i zgłosi sprawę dziekanowi.

Anna znów trafi na celownik Lisickiego, gdy ten odkryje, że lekarka zastępuje w pracy Wiktora. Na dyżurze doktor Reiter spróbuje pomóc mężczyźnie, który umiera na raka, ale może być nieświadomy swojej choroby, bo diagnozę zataiła przed nim żona... Z kolei doktor Góra tym razem przyjdzie do bazy z Patryczkiem, przez co będzie miał w pracy spory kłopot. Pierwszym pacjentem lekarza zostanie chłopiec, którego uderzyła w głowę piłka, natomiast kolejne wezwanie będzie dotyczyć wypadku i mężczyzny potrąconego przez auto. Gdy zespół Artura dotrze na miejsce, odszukanie rannego okaże się wyjątkowo trudne. Tymczasem Dobromir pozna przypadkiem Helenę - atrakcyjną, samotną matkę.

Zespół Benia pojedzie do wypadku z udziałem dwójki rowerzystów i starszej pani, a Britney będzie miała przy okazji niemiłą przygodę, bo jeden z "rannych" zacznie ratowniczkę molestoać. Kolejnym pacjentem doktora Vicka będzie mężczyzna, który nagle źle się poczuł, miał już wcześniej problemy z sercem i jest w dodatku uczulony na jad pszczeli. Trafną diagnozę tym razem postawi Julka. Tymczasem ekipa Nowego i Alka odpowie na wezwanie do topielca - kilkuletniego chłopca, którym nad wodą miał się opiekować starszy brat. Gdy na miejsce dotrze ich matka, sytuacja się pogorszy i o mało nie dojdzie do tragedii.

Wiktor zostanie wezwany do wojewody i będzie obawiać się konsekwencji swojej "wojny" z Lisickim seniorem. Na dyżurze zespół doktora Banacha trafi na uliczną bójkę i agresywnego, byłego boksera, którego karierę przekreśliła kontuzja i który nagle brutalnie zaatakuje ratowników, gdy ci spróbują mu pomóc. Kolejnym pacjentem Britney oraz Alka zostanie natomiast starszy mężczyzna z dusznością i podejrzeniem zawału. Klis zda sobie sprawę, że Julka może popełnić w pracy poważny błąd.

Doktor Góra podczas jednego z wezwań trafi na dwóch chłopców pogryzionych przez psa i na rodzica, który uparcie nie będzie chciał zaszczepić syna na wściekliznę. Zespół doktora Lisickiego będzie musiał za to pomóc młodemu mężczyźnie z nadwagą, który nagle stracił przytomność podczas joggingu i będzie mieć drgawki - po przedawkowaniu metforminy. Gdy chory odzyska w końcu przytomność niemal zakocha się w Basi, uznając ratowniczkę za prawdziwego anioła. Z kolei po pracy Dobromir znów spotka się z Heleną, cały czas okłamując nową przyjaciółkę i udając samotnego ojca - dzięki Patryczkowi, którego "pożycza" od Artura.

Na sygnale - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Na sygnale można oglądać na antenie TVP2 o w poniedziałki o 21:55 i 22:20, we wtorki o 21:55 i w środy o 21:55 i 22:20.