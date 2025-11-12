Na Wspólnej: Joanna Opozda dołącza do obsady. Kogo zagra?
Obsada serialu Na Wspólnej co jakiś czas się powiększa. Teraz zasiliła ją znana aktorka. Poznajcie szczegóły.
Serial Na Wspólnej kilka miesięcy temu świętował emisję 4000. odcinka. Telenowela zadebiutowała na antenie TVN w 2003 roku i od tego momentu cieszy się niesłabnącą popularnością. Scenarzyści starają się, aby wątki pokazane w serialu wciąż były ciekawe i przykuwały uwagę widzów. W ostatnich epizodach do produkcji wrócili dawno niewidziani bohaterowie tacy jak m.in. Sebastian, Antosia i Agnieszka. Aktualnie najwięcej emocji budzi kryzys w małżeństwie Dariusza Żbika i Kasi Berg, a także krytyka Oli przez jej przyszłą teściową, czyli matkę Mariusza Czerskiego. Kobieta nieświadomie wdała się też w burzliwą i opryskliwą dyskusję z Markiem Zimińskim. Dla fanów tego serialu mamy istotną informację. Wkrótce zadebiutuje w nim nowa bohaterka.
Joanna Opozda zagra w Na Wspólnej. W jaką postać się wcieli?
Joanna Opozda dołączyła do obsady Na Wspólnej. Aktorka ma już za sobą pierwszy dzień na planie tej kultowej produkcji. Nie wiadomo jeszcze w jaką postać się wcieli, ale z pewnością jej wątek dostarczy widzom nowych emocji i świeżej energii. Po pierwszym wideo możemy przypuszczać, że Joanna Opozda zostanie nową kursantką Wojciecha Szulca, a jej bohaterka będzie chciała zdobyć prawo jazdy. Aktorka o nowej roli mówi tak:
Na Wspólnej: kiedy oglądać?
Na Wspólnej można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:15 na antenie TVN.
Źródło: TVN