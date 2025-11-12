fot. TVN

Serial Na Wspólnej kilka miesięcy temu świętował emisję 4000. odcinka. Telenowela zadebiutowała na antenie TVN w 2003 roku i od tego momentu cieszy się niesłabnącą popularnością. Scenarzyści starają się, aby wątki pokazane w serialu wciąż były ciekawe i przykuwały uwagę widzów. W ostatnich epizodach do produkcji wrócili dawno niewidziani bohaterowie tacy jak m.in. Sebastian, Antosia i Agnieszka. Aktualnie najwięcej emocji budzi kryzys w małżeństwie Dariusza Żbika i Kasi Berg, a także krytyka Oli przez jej przyszłą teściową, czyli matkę Mariusza Czerskiego. Kobieta nieświadomie wdała się też w burzliwą i opryskliwą dyskusję z Markiem Zimińskim. Dla fanów tego serialu mamy istotną informację. Wkrótce zadebiutuje w nim nowa bohaterka.

Joanna Opozda zagra w Na Wspólnej. W jaką postać się wcieli?

Joanna Opozda dołączyła do obsady Na Wspólnej. Aktorka ma już za sobą pierwszy dzień na planie tej kultowej produkcji. Nie wiadomo jeszcze w jaką postać się wcieli, ale z pewnością jej wątek dostarczy widzom nowych emocji i świeżej energii. Po pierwszym wideo możemy przypuszczać, że Joanna Opozda zostanie nową kursantką Wojciecha Szulca, a jej bohaterka będzie chciała zdobyć prawo jazdy. Aktorka o nowej roli mówi tak:

Kochani, atmosfera na planie jest naprawdę świetna, do tego mamy cudowną pogodę, listopad, przywitało mnie słońce, jestem w trakcie pierwszej sceny dopiero, ale naprawdę zapowiada się fantastyczna współpraca, a jeśli chcecie zobaczyć kogo gram, to zapraszam do oglądania serialu "Na Wspólnej" codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.15. Widzimy się w TVN-ie.

Na Wspólnej: kiedy oglądać?

