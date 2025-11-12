placeholder
Reklama
placeholder

Na Wspólnej: Joanna Opozda dołącza do obsady. Kogo zagra?

Obsada serialu Na Wspólnej co jakiś czas się powiększa. Teraz zasiliła ją znana aktorka. Poznajcie szczegóły.
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  na wspólnej 
joanna opozda
fot. TVN
Reklama

Serial Na Wspólnej kilka miesięcy temu świętował emisję 4000. odcinka. Telenowela zadebiutowała na antenie TVN w 2003 roku i od tego momentu cieszy się niesłabnącą popularnością. Scenarzyści starają się, aby wątki pokazane w serialu wciąż były ciekawe i przykuwały uwagę widzów.  W ostatnich epizodach do produkcji wrócili dawno niewidziani bohaterowie tacy jak m.in. Sebastian, Antosia i Agnieszka. Aktualnie najwięcej emocji budzi kryzys w małżeństwie Dariusza Żbika i Kasi Berg, a także krytyka Oli przez jej przyszłą teściową, czyli matkę Mariusza Czerskiego. Kobieta nieświadomie wdała się też w burzliwą i opryskliwą dyskusję z Markiem Zimińskim. Dla fanów tego serialu mamy istotną informację. Wkrótce zadebiutuje w nim nowa bohaterka.

Joanna Opozda zagra w Na Wspólnej. W jaką postać się wcieli?

Joanna Opozda dołączyła do obsady Na Wspólnej. Aktorka ma już za sobą pierwszy dzień na planie tej kultowej produkcji. Nie wiadomo jeszcze w jaką postać się wcieli, ale z pewnością jej wątek dostarczy widzom nowych emocji i świeżej energii. Po pierwszym wideo możemy przypuszczać, że Joanna Opozda zostanie nową kursantką Wojciecha Szulca, a jej bohaterka będzie chciała zdobyć prawo jazdy. Aktorka o nowej roli mówi tak:

Kochani, atmosfera na planie jest naprawdę świetna, do tego mamy cudowną pogodę, listopad, przywitało mnie słońce, jestem w trakcie pierwszej sceny dopiero, ale naprawdę zapowiada się fantastyczna współpraca, a jeśli chcecie zobaczyć kogo gram, to zapraszam do oglądania serialu "Na Wspólnej" codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.15. Widzimy się w TVN-ie. 

Na Wspólnej: kiedy oglądać?

Na Wspólnej można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:15 na antenie TVN. 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  na wspólnej 
joanna opozda
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 8. Jumanji: Przygoda w dżungli
-

The Rock ogłasza początek prac nad Jumanji 4. Czy to będzie wielki finał?

2 Good Luck, Have Fun, Don't Die
-

Zwiastun szalonego filmu reżysera Piratów z Karaibów. O co tu właściwie chodzi?

3 George R.R. Martin (cykl Pieśń Lodu i Ognia)
-

W edycji specjalnej książki George'a R.R. Martina pojawiły się obrazki AI? Jest oficjalna odpowiedź

4 Timothée Chalamet w filmie Wielki Marty
-

Wielki Marty - zwiastun. Nikt tak poważnie nie mówił jeszcze o Ping Pongu

5 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - pełny zwiastun. Piękna animacja, wojowniczka księżniczka i mały Bowser

6 Harry Potter and the Cursed Child - Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy
-

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy. Widownia oszalała; jest nagranie!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV