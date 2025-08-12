Reklama
Na Wspólnej z przerwą w emisji. Od kiedy i dlaczego?

Serial Na Wspólnej od lat cieszy się popularnością wśród widzów. Niestety na kilka dni emisja premierowych odcinków telenoweli zostanie wstrzymana. Poznajcie szczegóły.
Serial Na Wspólnej od lat cieszy się popularnością wśród widzów. Niestety na kilka dni emisja premierowych odcinków telenoweli zostanie wstrzymana. Poznajcie szczegóły.
fot. Materiały prasowe TVN
Serial Na Wspólnej kilka miesięcy temu świętował emisję 4000. odcinka. Telenowela zadebiutowała na antenie TVN w 2003 roku i od tego momentu cieszy się niesłabnącą popularnością. Scenarzyści starają się, aby wątki pokazane w serialu wciąż były ciekawe i przykuwały uwagę widzów.  W ostatnich epizodach do produkcji wrócili dawno niewidziani bohaterowie tacy jak m.in. Iza, Jerzy i Klementyna. Aktualnie najwięcej emocji budzi zachowanie Anki, która naraża synka na niebezpieczeństwo poprzez podawanie mu witamin nieodpowiednich dla kilkumiesięcznego dziecka. Kobieta obiecała Igorowi, że uda się na leczenie do specjalisty. Dla fanów tego serialu mamy istotną informację. Mogą być niezadowoleni.

Na Wspólnej bez nowych odcinków. Kiedy serial powróci do emisji?

Choć serial Na Wspólnej jest jedynym, w którym od kilku lat nie ma wakacyjnej przerwy w emisji i wielbiciele produkcji mogą śledzić losy jej bohaterów przez cały rok, to w najbliższym czasie fani nie obejrzą jego premierowych odcinków. Ostatni, 4068. epizod przed przerwą zostanie wyemitowany w czwartek 14 sierpnia 2025 roku. Od poniedziałku 18 sierpnia w porze emisji telenoweli będzie transmitowana tegoroczna odsłona Top of the Top Sopot Festival 2025. Na Wspólnej powróci na antenę TVN w poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku o 20:15.

Źródło: Świat seriali

